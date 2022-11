FC Bayern München, News und Gerüchte: Mathys Tel schwärmt von seinem neuen Umfeld - Manchester City erkundigt sich wohl nach Jamal Musiala

Neuzugang Mathys Tel hat von seinem neuen Umfeld geschwärmt. Manchester City hat sich wohl nach Jamal Musiala erkundigt und Sadio Mané fehlt dem FC Bayern München voraussichtlich mehrere Monate. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern, News: Mathys Tel schwärmt von neuem Umfeld

Neuzugang Mathys Tel fühlt sich pudelwohl beim FC Bayern München. "Ich kann wirklich nicht klagen", sagte der 17-Jährige gegenüber Sport1.

In der bisherigen Spielzeit stand der Angreifer in wettbewerbsübergreifend zwölf Partien auf dem Platz und erzielte dabei vier Tore. "Ich bin über meine bisherigen Einsatzzeiten zufrieden. Ich bin hier, um erstmal vor allem zu lernen und um zu wachsen", erklärte er.

Tel weiter: "Ich habe definitiv noch viel zu lernen, aber in diesen Wochen bin ich im technischen, sowie im taktischen Bereich unheimlich weitergekommen, erwachsener. Wenn man tagtäglich mit solchen hochkarätigen Spielern mittrainiert, dann entwickelt man sich viel schneller. Von all diesen großen Namen kann ich nur profitieren."

Besonders gefällt ihm die "fantastische" Mentalität an der Isar. Es würde nicht das Gefühl aufgekommen, dass der FC Bayern zuletzt zehnmal in Serie die Meisterschaft gewonnen habe. Die Mannschaft ist "nach wie vor gierig und hungrig. Das ist schon sehr beeindruckend, keine Sekunde sehe ich irgendeinen Spieler, der irgendwie nachlässt", sagte der französische U19-Nationalspieler.

Tel fiebert zudem auf das Wiedersehen mit Paris Saint-Germain hin. Gegen das Starensemble trat er in der vergangenen Saison mit Ex-Klub Stade Rennes in der Ligue 1 an.

"Ich habe mich bei der Auslosung tierisch gefreut", erklärte er und führte aus: "Es werden zwei absolute Top-Duelle. Es hätte auch ruhig ein Champions-League-Endspiel sein können. So oder so bin ich fest davon überzeugt, dass der FC Bayern für beide Knaller bereit sein wird. Bayerns große Stärke ist nämlich die mannschaftliche Geschlossenheit, die uns sehr weit bringen wird."

FC Bayern, Gerücht: Manchester City erkundigt sich wohl nach Jamal Musiala

Manchester City hat offenbar seine Fühler nach Jamal Musiala ausgestreckt. Nach Informationen der Bild soll das Team von Ex-FCB-Coach Pep Guardiola über einen Mittelsmann an die Bayern und das Management des Spielers herangetreten sein.

Die Skyblues hätten demnach ihr Interesse signalisiert, aber noch kein Angebot abgegeben. Große Hoffnungen auf einen baldigen Transfer kann sich der englische Meister aber nicht machen.

Musiala besitzt noch einen Vertrag bis 2026. Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte zuletzt, dass der Rekordmeister auch bei einem dreistelligen Millionen-Angebot nicht schwach werden würde. "Wir wollen Erfolg haben, wir wollen unseren Fans attraktiven Fußball bieten. Natürlich ist er unverkäuflich. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, diesen Jungen irgendwie wegzugeben, dann wäre ich verrückt. Er wird lange beim FC Bayern spielen", sagte er bei Sky90.

Auch Musiala selbst denkt dem Vernehmen nach nicht an Abschied. Laut Bild-Fußballchef Christian Falk würde der FC Bayern "unter 400 Millionen Euro nicht mal ans Telefon gehen."

FC Bayern, News: Sadio Mané fällt wohl monatelang aus

Bayern Münchens Offensiv-Star Sadio Mané steht trotz aller Hoffnungen nun doch nicht in Senegals Aufgebot für die Weltmeisterschaft. Und der Ausfall hat offenbar gravierende Folgen für den FCB: Mané wurde bereits operiert und fehlt womöglich monatelang.

