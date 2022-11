FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer Job für Franck Ribéry?

Der FC Bayern München will wohl Franck Ribéry zum Klub zurückholen. Sadio Mané wird die ersten Spiele bei der WM verpassen und der FCB hat ein Testspiel gegen RB Salzburg angesetzt. Die wichtigsten News und Gerüchte zu den Bayern gibt es hier.

FC Bayern München: Neuer Job für Franck Ribéry?

Der FC Bayern will Franck Ribéry nach München zurückholen. Laut der Sport Bild winkt dem 39-Jährigen eine Anstellung beim Rekordmeister.

Demnach soll Ribéry als Klub-Botschafter künftig fungieren und repräsentative Aufgaben bei Terminen übernehmen. Erste Gespräche dahingehend sollen bereits stattgefunden haben.

Ribéry hatte im Oktober sein Karriereende wegen hartnäckiger Kniebeschwerden bekanntgegeben. Aktuell arbeitet er als Co-Trainer bei US Salernitana, wo er seit September 2021 gespielt hatte.

© getty Franck Ribéry könnte als Klub-Botschafter zum FC Bayern zurückkehren.

FC Bayern München: Sadio Mané fällt für erste WM-Spiele aus

Sadio Mané wird den Auftakt bei der WM 2022 in Katar verpassen. Das bestätigte der senegalesische Vizepräsident Abdoulaye Sow.

"Wir müssen uns darauf verlassen, die ersten Spiele ohne Sadio zu spielen und ohne Sadio Mané zu gewinnen", sagte Sow gegenüber der L'Equipe.

© getty Sadio Mane hat sich die Verletzung im Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen Werder Bremen zugezogen.

FC Bayern München bestreitet Testspiel gegen RB Salzburg

In der Vorbereitung auf die Rückrunde wird der FC Bayern München gegen RB Salzburg testen, wie der Klub am Dienstag bekanntgab.

Am 13. Januar wird das Testspiel am Bayern Campus in München ausgetragen. Genau eine Woche später startet das Team von Trainer Julian Nagelsmann gegen RB Leipzig in die Rückrunde der Bundesliga.

Zuvor wird der FC Bayern sein Wintertrainingslager bestreiten. Vom 6. Januar an sind die Profis für sechs Tage in Katar.

