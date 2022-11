FC Bayern München, News und Gerüchte - Kingsley Coman: "Ich habe nicht überragend gespielt"

Kingsley Coman vom FC Bayern München gibt sich in Bezug auf seine Leistungen in der aktuellen Saison selbstkritisch. Der FCB will in der WM-Pause vor allem drei Personalien klären. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Kingsley Coman spricht über die WM in Katar

Bayerns Kingsley Coman wird für Frankreich an der WM 2022 in Katar teilnehmen. Nachdem er die Weltmeisterschaft 2018 verletzt verpasste, geht der 26-Jährige hoch motiviert in das Turnier, wie er dem kicker verriet.

"Es wird meine erste und vielleicht auch letzte WM, denn im Fußball weiß man nie. Ich bin jetzt 26, vielleicht bin ich mit 30 zwar besser, aber körperlich nicht mehr auf dem Höhepunkt", sagte Coman.

Der Gewinn des Titels mit der Equipe Tricolore sei "immer das Ziel", so der Franzose weiter. "Aber nach der schlechten EM gehen wir es Spiel für Spiel an, geben alles und werden dann sehen", ergänzte Coman.

Angesichts des großen Konkurrenzkampfes im Team von Trainer Didier Deschamps ist unklar, welche Rolle Coman im Team genau einnehmen wird. "Ich konnte wegen Sperren und Verletzungen weniger Spiele als sonst bestreiten, vor allem in der Startelf - auch, weil die anderen es überragend gemacht haben", blickt Coman auf seine bisherige Saison im Dress des FC Bayern zurück.

Und weiter: "Für mich ist das Wichtigste, dass ich fit bin. Ich weiß, wenn ich fit bin, kann ich der Mannschaft viel geben. Ich brauche nur meinen Rhythmus und Vertrauen in mich. Ich habe nicht schlecht gespielt, aber auch nicht überragend. Ich erwarte mehr von mir, weiß aber, dass das mit der Zeit kommt."

Zweimal Note 6! Die Auslandstransfers des FC Bayern im Check © imago images 1/33 Der FC Bayern hat in den letzten zehn Spielzeiten 32 Spieler für den Profikader aus dem Ausland verpflichtet. Von Javi Martínez bis Sadio Mané: Hier kommen alle Auslandstransfers des Rekordmeisters im Check! © getty 2/33 JAVI MARTÍNEZ (2012 für 40 Mio. Euro): War das entscheidende Puzzleteil im Team von Jupp Heynckes und trug so zum Triplegewinn bei. Der zweikampfstarke Baske prägte eine Ära in München und ist bis heute sehr beliebt. Note: 1. © getty 3/33 XHERDAN SHAQIRI (2012 für 11,8 Mio. Euro): Angesichts der geringen Ablöse eher ein Gewinn für die Kaderbreite. Dennoch erhoffte man sich vom Kraftwürfel mehr. Konnte Robben und Ribéry aber keine ernsthafte Konkurrenz machen. Note: 3,5. © getty 4/33 THIAGO ALCÁNTARA (2013 für 25 Mio. Euro): Hatte zu Beginn häufig mit Verletzungen zu kämpfen, wurde dann aber immer mehr zum Schlüsselspieler. Wenn er fehlte, spielte Bayern oft schlecht. Top-Performance beim Triple 2020. Note: 2. © getty 5/33 PEPE REINA (2014 für 3 Mio. Euro): Vermutlich der beste Ersatztorhüter, den der FC Bayern je hatte. Absolvierte zwar nur drei Pflichtspiele und sah sogar eine rote Karte, aber auf dem Papier dennoch ein sehr starker Transfer für wenig Geld. Note: 3,5. © getty 6/33 XABI ALONSO (2014 für 9 Mio. Euro): Kam als Kroos-Ersatz und schaffte es auf Anhieb, das Mittelfeld der Bayern zu prägen und zu verändern. Unvergessen sein erster Auftritt auf Schalke, als er den Takt sofort vorgab. Note: 1,5. © getty 7/33 JUAN BERNAT (2014 für 10 Mio. Euro): Schaffte es nie an David Alaba vorbei, war aber ein verlässlicher Ersatz. Auch wenn Uli Hoeneß das womöglich anders sieht: Der Spanier war unterschätzt, auch wenn der große Durchbruch fehlte. Note: 2,5. © getty 8/33 MEDHI BENATIA (2014 für 28 Mio. Euro): Deutete sein Potential an, wenn er fit war. Absolvierte in zwei Spielzeiten aber nur 46 Partien. Fehlte zu oft verletzt und kam so auch nur selten in seinen Rhythmus. Für den Preis zu wenig. Note: 4. © getty 9/33 KINGSLEY COMAN (2015 Leihe, 2017 für 21 Mio. Euro): Wenn seine Anfälligkeit für Verletzungen nicht wäre, wäre hier die Bestnote fällig. Erzielte das Tor im Champions-League-Finale 2020 und entwickelte sich stark. Könnte torgefährlicher sein. Note: 2. © getty 10/33 ARTURO VIDAL (2015 für 39,25 Mio. Euro): Fremdelte oft mit der Spielweise des FC Bayern, gab dem Spiel aber auch neue Qualitäten. Ein meist erfolgreicher Anpassungsprozess. In wichtigen Momenten aber mit Licht und Schatten. Note: 3. © getty 11/33 DOUGLAS COSTA (2015 für 30 Mio. Euro): Startete raketenhaft und verzauberte die Bundesliga schnell. Dann aber der Einbruch. Sein Spiel war zu eindimensional, zu oft wollte er mit dem Kopf durch die Wand. Dazu der hohe Preis. Note: 3,5. © getty 12/33 SERDAR TASCI (Winter 2016 ausgeliehen): Sollte die Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung kaschieren, aber Guardiola setzte lieber auf Kimmich und Alaba. Tasci nahm beiden in unwichtigen Spielen Minuten ab. Note: 4. © getty 13/33 RENATO SANCHES (2016 für 35 Mio. Euro): Kam als Riesentalent und ging als Gescheiterter. Hatte auch Pech mit den Trainern und einer schwierigen sportlichen Entwicklung des Teams. Insgesamt keine Erfolgsgeschichte. Note: 5. © getty 14/33 JAMES RODRÍGUEZ (2017 ausgeliehen): Immerhin 13 Mio. Euro Leihgebühr gekostet und dann eher wechselhaft performt. Vor allem gegen Ende aber ziemlich stark. 35 Torbeteiligungen in 67 Einsätzen. Note: 2,5. © getty 15/33 CORENTIN TOLISSO (2017 für 41,5 Mio. Euro): Mit einer Rekordsumme nach München geholt, am Ende dankbar über das Vertragsende gewesen. War zu oft verletzt, hatte aber trotzdem auch gute Phasen. Note: 4. © getty 16/33 ALPHONSO DAVIES (2018 für 10 Mio. Euro): Einer der besten Transfers der letzten Jahre. Brauchte etwas Anlaufzeit und wurde zu Beginn noch belächelt, startete dann aber kometenhaft durch und wird die Zukunft des FCB prägen. Note: 1. © getty 17/33 IVAN PERISIC (2019 ausgeliehen): War als Übergangslösung gedacht und machte seinen Job gut. Bayern hätte ihn sogar fest verpflichtet, wenn Inter weniger Geld verlangt hätte. Ein solider und flexibler Kaderspieler. Note: 2,5. © getty 18/33 PHILIPPE COUTINHO (2019 ausgeliehen): Bayern zahlte viel Gehalt und eine Leihgebühr von 8,5 Mio. Euro, bekam dafür aber einen sehr inkonstanten Spieler. Hatte viele gute, aber auch sehr viele schwache Momente. Note: 3,5. © getty 19/33 LUCAS HERNÁNDEZ (2019 für 80 Mio. Euro): Der Rekordtransfer der Münchner hatte schon einige Verletzungen durchstehen müssen und suchte so lange nach seinem Rhythmus. Heute ist er aber unumstritten – wenn auch etwas zu teuer. Note: 2,5. © getty 20/33 ÁLVARO ODRIOZOLA (Winter 2020 ausgeliehen): War überhaupt kein Faktor und konnte seine wenigen Minuten nicht für eine weitere Empfehlung nutzen. Flick stellte lieber wieder Kimmich rechts hinten auf, als ihn zu bringen. Note: 6. © getty 21/33 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (2020 ablösefrei): Erst belächelt, dann auf gutem Niveau performt und sogar eine Lewandowski-Verletzung gegen Paris fast vergessen gemacht. Fehlte lange und ist jetzt einer der Überflieger des Teams. Note: 2. © getty 22/33 TIAGO DANTAS (2020 ausgeliehen): Kam wohl auf Wunsch von Hansi Flick, sorgte aber nur für Ärger. Am Campus blockierte er den Platz für eigene Talente, bei den Profis war er chancenlos. Auch wenn er selbst wenig dafür konnte. Note: 6. © getty 23/33 TANGUY NIANZOU (2020 ablösefrei): Auf dem Papier ein echter Steal, galt als eines der größten Talente seiner Altersklasse. Konnte dieses Talent bei Bayern aber nur ansatzweise zeigen und wurde mit cleveren Klauseln verkauft. Note: 3. © getty 24/33 DOUGLAS COSTA (2020 ausgeliehen): Diesmal ganz ohne Glanzpunkte. Verletzte sich sogar schwer am Fuß und fiel lange aus. Note: 5. © getty 25/33 BOUNA SARR (2020 für 8 Mio. Euro): Panikkauf in letzter Minute und dementsprechend performte er auch. Fand nie den Weg ins Team und wenn er doch spielte, machte er viele Fehler. Note: 5. © getty 26/33 MARC ROCA (2020 für 9 Mio. Euro): Stand lange auf dem Einkaufszettel, enttäuschte dann aber auf diffuse Art und Weise. Wenn er spielte, dann ordentlich. Bekam von seinen Trainern aber kein Vertrauen, weil gegen den Ball zu anfällig. Note: 4,5. © getty 27/33 LEROY SANÉ (2020 für 49 Mio. Euro): Kam nach schwerer Verletzung und brauchte etwas Anlaufzeit. Beeindruckte dann mit starken Leistungen, fiel aber ebenso schnell wieder in ein Loch. Großes Potential, bisher aber zu inkonstant. Note: 3. © getty 28/33 OMAR RICHARDS (2021 ablösefrei): Der FC Bayern war eine Nummer zu groß für den Engländer. Wirkte meist überfordert, wenn er mal spielen durfte. Einen Versuch war es ohne Ablösesumme aber wohl wert. Note: 4,5. © getty 29/33 NOUSSAIR MAZRAOUI (2022 ablösefrei): Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt der Rechtsverteidiger immer besser in Fahrt. Es zeichnet sich ab, dass er ein Top-Transfer sein kann. Ohne Bewertung. © getty 30/33 RYAN GRAVENBERCH (2022 für 18,5 Mio. Euro): Das gilt für seinen Ajax-Kollegen noch nicht. Gravenberch bekam bereits ein paar Chancen, konnte diese aber noch nicht nutzen. Die Hoffnung ist groß, dass der Knoten bald platzt. Ohne Bewertung. © getty 31/33 MATHYS TEL (2022 für 20 Mio. Euro): Eine Investition in die Zukunft. Traf in elf Einsätzen immerhin schon dreimal. Mit 17 Jahren auf einem guten Weg und immerhin mit regelmäßiger Spielzeit. Ohne Bewertung. © getty 32/33 MATTHIJS DE LIGT (2022 für 67 Mio. Euro): Zeigt immer mehr, dass er der neue Abwehrchef sein kann. Zweikampfstark, athletisch und kommunikativ – der Niederländer kann vieles. Im Spielaufbau kann er noch besser werden. Ohne Bewertung. © getty 33/33 SADIO MANÉ (2022 für 32 Mio. Euro): 15 Torbeteiligungen in 22 Partien sind alles andere als schlecht. Und doch befindet sich der Senegalese noch im Anpassungsprozess. Wie gut wird er erst sein, wenn dieser abgeschlossen ist? Ohne Bewertung.

FC Bayern, News: Diese Personalien werden als nächstes geklärt

Der deutsche Rekordmeister hat zuletzt die Verträge von Sven Ulreich (bis 2024) und Josip Stanisic (bis 2025) verlängert. In der WM-Pause wollen die Verantwortlichen des FCB weiter am Kader basteln, wie der kicker schreibt.

Wintertransfers scheinen dabei jedoch nicht wahrscheinlich. Trainer Julian Nagelsmann sagte, er könne sich "nicht vorstellen, dass irgendeiner kommt, der uns jetzt abrupt besser macht".

Dagegen soll die Zukunft von drei Spielern geklärt werden. Dabei handelt es sich um Benjamin Pavard, Lucas Hernández und Eric Maxim Choupo-Moting.

Pavard gab bereits zu, sich mit einem Abschied vom FC Bayern zu beschäftigen. Im Falle von Choupo-Moting kündigte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic baldige Gespräche über eine Vertragsverlängerung an. Hernández, der seit 2019 für den FCB spielt, hat noch einen Vertrag bis 2024.

FC Bayern, News: Matthijs de Ligt schwärmt von Jamal Musiala

Bayern-Innenverteidiger Matthijs de Ligt hat angesichts der teils überragenden Leistungen von Jamal Musiala in dieser Saison lobende Worte für den 19-Jährigen gefunden.

"Er ist ein so großes Talent, so unglaublich geschmeidig", sagte der Niederländer bei ESPN. "Wie er dribbelt, das ist etwas seltsam. Manchmal denkst du, er verliert den Ball - und dann behauptet er ihn doch."

De Ligt ist sich sicher, dass Musiala eine große Zukunft vor sich hat und weiter hart an sich arbeite: "Bei ihm mache ich mir deshalb keine Sorgen", sagte de Ligt.

© imago images Schwärmt von Jamal Musiala: Bayern-Innenverteidiger Matthijs de Ligt.

