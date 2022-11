FC Bayern: Hasan Salihamidzic kündigt Gespräche mit Eric Maxim Choupo-Moting an

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Gespräche mit Stürmer Eric Maxim Choupo Moting über eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister angekündigt.

"Ich habe seinen Berater kontaktiert. Wir werden uns irgendwann treffen und darüber sprechen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Ich hoffe, dass das möglich ist", sagte Salihamidzic nach dem 2:0-Sieg der Bayern gegen den FC Schalke 04.

Die zuletzt guten Leistungen Choupo-Motings sprechen für sich, so der Bayern-Sportvorstand weiter. "So wie er sich präsentiert, ist das hervorragend. Wir brauchen ihn und sind froh, dass er erst einmal noch bis zum Ende der Saison da ist und dann hoffen wir, dass er weiter bei uns bleiben will. Ich glaube, dass er sich hier wohlfühlt. Wir werden alles innerhalb unserer Möglichkeiten tun."

Auch der Stürmer äußerte sich zu möglichen Gesprächen um eine Vertragsverlängerung, ließ aber noch keine Tendenz durchblicken. "Wir hatten heute noch ein Spiel. Jetzt kommt die Weltmeisterschaft, dann werden wir sehen, was passiert", sagte Choupo-Moting nach dem Schalke-Spiel, in dem er einen Treffer beisteuerte.

Ihn selbst freut es aktuell vor allem, dass er der Mannschaft helfen könne: "Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Wir waren heute sehr effizient. Ich habe das Tor direkt nach der Pause erzielt und wir haben das ganze Spiel über gut verteidigt."

Choupo-Moting steht beim FC Bayern noch bis Juni 2023 unter Vertrag. Mit 14 Torbeteiligungen (11 Tore, drei Assists) gehört er in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern bei den Münchnern.

Zuletzt verlängerte der FCB bereits die Verträge von Josip Stanišić und Sven Ulreich.