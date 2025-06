Eigentlich schien eine Verlängerung von Dennis Schröders Vertrag in Detroit nur noch Formsache zu sein. Doch nun könntes sich das Blatt wenden.

Dennis Schröder will verlängern, und die Detroit Pistons dem Vernehmen nach auch. Alles schien bereitet, dass der deutsche Weltmeisterkapitän auch in der kommenden Saison weiterhin als Impact-Spieler von der Bank und Backup von Cade Cunningham in der Motor City spielen würde. Doch nun könnte es zu einer bitteren Wende aus Sicht des 31-Jährigen kommen.