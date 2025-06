Nick Woltemade feierte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison seinen Durchbruch. Das weckt nun Begehrlichkeiten - auch im Ausland.

Von seinen Profikollegen wurde Nick Woltemade zum VDV-Newcomer der Saison gewählt - und das nicht zu Unrecht. Der schlacksige Offensivspieler vom VfB Stuttgart schaffte mit 17 Toren und drei Vorlagen in 33 Pflichtspielen endgültig den Durchbruch in der höchsten deutschen Spielklasse - und das weckt nun ganz offensichtlich Begehrlichkeiten - im In- und Ausland.