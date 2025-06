Als zweiter Trainer der Geschichte gewann Luis Enrique mit zwei verschiedenen Klubs das Triple. Die Geschichten sind ähnlich - und ganz anders.

Zehn Jahre ist es her, dass Luis Enrique zum ersten Mal die Champions League gewonnen hat: 2015 coachte er den FC Barcelona in Berlin zum Sieg gegen Juventus Turin. Der Triumph von damals war bei den Feierlichkeiten seines zweiten Titelgewinns omnipräsent - und zwar wegen seiner in der Zwischenzeit verstorbenen Tochter Xana.