FC Bayern: Bangen um Sadio Mané nach frühzeitiger Auswechslung gegen Werder Bremen

Sadio Mané hat am Dienstagabend bei allen Fans des FC Bayern München und der senegalesischen Fußballnationalmannschaft für Sorgenfalten gesorgt.

Erst 15 Minuten waren in der Bundesligapartie des deutschen Meisters gegen Aufsteiger Werder Bremen gespielt, als Mané mit Problemen am Boden saß. Vorausgegangen war ein Zusammenprall des Senegalesen mit Werders Abwehrspieler Amos Pieper.

Mané deutete Schmerzen am rechten Unterschenkel an und ließ sich fortan am Spielfeldrand behandeln. Nach 20 Minuten stand fest: Nichts ging mehr beim Stareinkauf. Mané musste durch Leroy Sané ersetzt werden.

Ob sich Mané ernsthaft verletzt hatte, war zunächst noch unklar.