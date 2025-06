Es begann stark, doch dann ließen die Ergebnisse bei großen Turnieren für Joshua Kimmich mit der DFB-Elf nach. Er ist kritisch.

Joshua Kimmich blickt mit großen Emotionen auf sein Jubiläum. "100 Länderspiele – das ist natürlich ein amtlicher Meilenstein und für mich persönlich schon sehr besonders", sagte der DFB-Kapitän vor dem Halbfinale in der Nations League am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Portugal in seinem Münchner "Wohnzimmer" dem kicker: "Das ist wirklich etwas, worauf ich echt stolz bin und, denke ich, auch sein darf."