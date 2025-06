Bittere Pointe für die Fans des FC Bayern München! Katar jubelt nicht nur wegen des Triumphs von PSG

14 Jahre nach dem katarischen Einstieg gewann PSG erstmals die Champions League. Das Emirat stand aber schon vor dem Finale als Sieger fest.

Es hatten noch nicht mal alle Spieler den Henkelpott in die Höhe gestemmt und auch noch nicht Trainer Luis Enrique, da war schon Präsident Nasser Al-Khelaifi an der Reihe. Kurz darauf trug ein anderer Funktionär den 51-jährigen Katari auf den Schultern durch die Jubeltraube. All das wirkte ziemlich befremdlich. Machte aber überdeutlich, wem PSG den erstmaligen Gewinn der Champions League zu verdanken hatte. Seit dem Einstieg 2011 kauften die katarischen Geldgeber dem einstigen Durchschnittsklub PSG neue Spieler für insgesamt 2,3 Milliarden Euro.