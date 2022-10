FC Bayern, News und Gerüchte: Salihamidzic-Sohn stichelt gegen Robert Lewandowski

Der Sohn von Hasan Salihamidzic hat in Richtung Robert Lewandowski gestichelt. Manuel Neuer wird wohl auch gegen den FSV Mainz 05 ausfallen. Außerdem: Die Bayern schlagen den FC Barcelona in der Champions League. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Hier kommt Ihr zu den Bayern-News und -Gerüchten des gestrigen Tages.

FC Bayern, News: Brazzo-Sohn stichelt gegen Lewy

Nick Salihamidzic, Sohn von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, hat sich nach dem Sieg des FC Bayern gegen den FC Barcelona einen kleinen Seitenhieb in Richtung Robert Lewandowski erlaubt.

"Ab wann denkt ihr, bereut es Lewy, gegangen zu sein?", fragte der 19-Jährige, der aktuell aus der Bayern-Jugend an die zweite Mannschaft der Vancouver Whitecaps verliehen ist, seine Follower auf Twitter.

Lewandowski blieb gegen seinen ehemaligen Verein über 90 Minuten blass und gab keinen einzigen Torschuss ab. Darüber hinaus verpasste er es, sich mit Barca für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Der Pole hatte sich nach längerem Hin und Her erst im vergangenen Sommer den Katalanen angeschlossen.

Salihamidzic-Junior war bereits in der Vergangenheit durch diverse abfällige Tweets aufgefallen. Nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Matthijs de Ligt schrieb er provokant in Richtung Bayern-Rivale Borussia Dortmund: "WER WIRD DEUTSCHER MEISTER BVB BORUSSIA, WER WIRD DEUTSCHER MEISTER NUR DER BVB". Später entschuldigte er sich dafür.

Auch schoss er in einigen Posts gegen die Kritiker der Transferaktivitäten seines Vaters beim FC Bayern. "Ein Spieler wie Sané wird geholt, alle eskalieren krank. Dann spielt der Spieler nicht gut, aber Brazzo ist schuld. Erinnert euch einfach alle, was für Kommentare ihr gebracht habt, wartet ab."

"Geschädigt fürs Leben": Das Netz leidet mit Barça © Twitter 1/10 Das Schicksal des FC Barcelona in der Champions League ist schon vor dem Duell mit dem FC Bayern besiegelt. Auch die Münchner kennen dann keine Gnade. Und das Netz leidet mit. Wir haben die besten Reaktionen. © Twitter 2/10 © Twitter 3/10 © Twitter 4/10 © Twitter 5/10 © Twitter 6/10 © Twitter 7/10 © Twitter 8/10 © Twitter 9/10 © Twitter 10/10

FC Bayern, News: Münchner Fans verspotten Barcelona

Durch einen 4:0-Sieg von Inter Mailand im Spiel gegen Viktoria Pilsen stand das CL-Ausscheiden des FC Barcelona bereits vor Beginn der Partie gegen den FC Bayern fest.

Die Anhänger der Münchner quittierten das mit hämischen Gesängen. "Who the f*** is Barcelona", schallte es aus der Bayern-Fankurve des Camp Nou.

Schon in der Vergangenheit hatten sich die Bayern-Fans über die Katalanen lustig gemacht. Bereits im Hinspiel in München vor einigen Wochen waren ähnliche Gesänge zu hören.

FC Bayern, Gerücht: Neuer fällt wohl gegen Mainz aus

Das Comeback von Manuel Neuer beim FC Bayern München verzögert sich weiter. Den FCB-Keeper plagen weiterhin Schmerzen nach einer Prellung des Schultereckgelenks.

Neuer nahm zwar bereits das Lauftraining wieder auf, doch ein Einsatz am Wochenende gegen den 1. FSV Mainz 05 kommt für ihn nach übereinstimmenden Medienberichten noch zu früh.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass Neuer am 1. November gegen Inter Mailand oder erst vier Tage später im Auswärtsspiel bei Hertha BSC wieder zwischen die Pfosten der Münchner rückt.

Hinsichtlich seiner WM-Perspektive bestünde kein Grund zur Sorge, wie Vorstandsboss Oliver Kahn am Dienstag sagte: "Das ist nichts so Ernstes. Er dürfte demnächst wieder bereit sein."

FCB-Noten: Lewy erneut kaltgestellt - Offensivmann wie einst Robben © imago images 1/17 Robert Lewandowski bleibt auch im Rückspiel ohne Tor, weil die Bayern-Defensive ihn gut im Griff hatte. Beim 3:0-Sieg des FC Bayern gegen den FC Barcelona überzeugt aber auch die Offensive. Die FCB-Noten. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Hatte lange nichts zu tun, im Aufbauspiel maximal solide. Einige lange Bälle kamen viel zu ungenau. Note: 3. © imago images 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Ungeschickt bei der frühen gelben Karte (16.), defensiv wechselhaft. Tolle Grätsche gegen Lewandowski (51.), düpiert vor dem gefährlichen Busquets-Abschluss (53.). Stark im Aufbauspiel. Note: 3,5. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Abermals zweikampfstark, auch im Spielaufbau wieder der aktivere Spieler im Vergleich zu de Ligt. Wegen der gelben Karte dann etwas zurückhaltender. Note: 2. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Klebte Lewandowski meist am Hacken und nervte den Polen mit robusten Zweikämpfen ab. Einmal fast zu robust, der Elfmeter wurde aber zu Recht zurückgenommen (45.). Note: 2. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Mit starken Dribblings gegen Barças Manndeckung, gegen den Ball zunächst mit dem einen oder anderen Problem gegen Dembélé. Stellte sich aber immer besser darauf ein. Note: 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Komplett unbeeindruckt vom hohen Druck im Mittelfeld, kaum mit Fehlern, nahezu immer mit der richtigen Entscheidung. Auch defensiv als tiefer Sechser sehr stabil. Note: 2. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Als Balleroberungsmaschine wieder überall, wo es Zweikämpfe gab. Manchmal etwas ungeschickt. Holte sich auch eine unnötige gelbe Karte ab und wurde in der Pause runtergenommen. Note: 3. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Sensationeller Pass auf Mané vor dem 1:0, ebenso starkes Zuspiel beim 2:0. Bestätigte seine Formkurve und war für Barça kaum zu greifen. Beim Abseitstor wie einst Robben an selber Stelle, auch beim 3:0 mit dem Assist. Note: 1,5. © imago images 10/17 JAMAL MUSIALA: In der ersten Halbzeit mit dem vermutlich ersten technischen Fehler seines Lebens, diesmal ohne große Highlights. Aber auch ohne große Tadel. Note: 3,5. © imago images 11/17 SADIO MANÉ: Schon nach zwei Minuten mit dem ersten starken Zweikampf gegen Koundé, kurz darauf mit tollem Lauf und Abschluss zum 1:0 (10.). Insgesamt sehr aktiv und an vielen Angriffen beteiligt. Note: 2,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wieder wichtig als Wandspieler, aber auch als Abschlussspieler beim 2:0 erneut zur Stelle. Kaum jemand verzögert Angriffe so schön, damit andere nachrücken können. Note: 2. © imago images 13/17 MARCEL SABITZER: Ersetzte Goretzka zur Pause und fügte sich nahtlos ein. Sorgte im Mittelfeldzentrum ohne die ganz großen Auffälligkeiten für Stabilität. Note: 3. © imago images 14/17 THOMAS MÜLLER: Durfte für Choupo-Moting ran (62.), konnte die Bälle aber nicht so gut festmachen und sah sein Team mehr in der Defensive als vorn. Insgesamt bemüht, aber glücklos. Note: 3,5. © imago images 15/17 BENJAMIN PAVARD: Eingewechselt für den mit Gelb vorbelasteten Upamecano (62.). Wie Sabitzer gut ins Team eingefügt, defensiv mehr als solide und offensiv sogar noch mit dem Schlusspunkt. Note: 2,5. © imago images 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Kam für Musiala (67.). Bemüht darum, möglichst viele Kontakte zu sammeln, hatte aber keine großen Möglichkeiten, sich großartig zu beweisen. Note: 3,5. © imago images 17/17 JOSIP STANISIC: Durfte Mazraoui noch ein paar Minuten abnehmen (79.). Ohne Bewertung.

Bayern, News: FCB siegt gegen Barcelona

Der FC Bayern München hat auch das fünfte Spiel dieser Champions-League-Saison gewonnen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann beim bereits ausgeschiedenen FC Barcelona mit 3:0 (2:0) und sicherte sich somit vorzeitig den Gruppensieg. Die Tore erzielten Sadio Mané (10.), Eric Maxim Choupo-Moting (31.) und Benjamin Pavard (90.+5.).

FC Bayern: Die Spiele bis zur WM-Pause