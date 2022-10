FC Bayern München, News und Gerüchte: Rangnick bestätigt Kontakt - neuer Vertrag für Eric Maxim Choupo-Moting?

Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn hat sich zum auslaufenden Vertrag von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting geäußert. Bis eine Entscheidung über dessen Zukunft fällt, wird es aber wohl noch dauern. FCB-Abwehrstar Lucas Hernández kann sich doch noch Hoffnungen auf die WM machen. Und: Ralf Rangnick bestätigt, dass er 2019 Kontakt zu den Münchnern hatte. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern, News: Das sagt Kahn zur Zukunft von Choupo-Moting

Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting darf sich offenbar Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister machen. Das aktuelle Arbeitspapier des 33-Jährigen läuft im nächsten Sommer aus, nach Informationen der Sport Bild gibt es beim FCB "die Tendenz", mit dem neuen Torgaranten zu verlängern.

"Wir sind mitten in der Saison und konzentrieren uns jetzt voll auf die sechs Spiele, dann ist erstmal WM. Wenn der Zeitpunkt kommt, setzen wir uns zusammen. Aber das ist jetzt noch sehr, sehr früh", sagte Vorstandschef Oliver Kahn am Dienstag vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel beim FC Barcelona (Mittwoch, ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski hat sich Choupo-Moting in den vergangenen Spielen zu dessen Ersatz auf der Neun gemausert, in den vergangenen drei Partien kam er auf vier Tore und zwei Assists. "Für mich ist das keine Überraschung, auch wenn er letzte Saison reingekommen ist, hat er immer Leistung gebracht und Tore gemacht", sagte Kahn.

Choupo-Moting habe bewiesen, "dass wir uns auf ihn verlassen können, das ist super", führte Kahn weiter aus. Auch Bayern-Legende Lothar Matthäus hat Choupo-Moting zuletzt in den höchsten Tönen gelobt. Laut Sport Bild will der Angreifer aber erst nach der WM in Katar, dort läuft er für Kamerun auf, eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

FC Bayern, News: WM-Hoffnung für Hernández

Der verletzte Innenverteidiger Lucas Hernández darf sich offenbar doch noch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen. Wie die Sport Bild berichtet, gehen die Verantwortlichen des FC Bayern davon aus, dass der Franzose rechtzeitig zur WM wieder fit ist.

Mitte September hatte sich der 26-Jährige im CL-Hinspiel gegen Barça (2:0) einen Muskelbündelriss zugezogen. Hernández hatte aber damals schon Meldungen über einen Ausfall für die WM in Katar, die am 20. November beginnt, dementiert. Mittlerweile arbeite er wieder täglich an seiner Fitness und könnte schon bald wieder auf dem Platz stehen.

FC Bayern: Rangnick als FCB-Trainer? Es gab Kontakt

Ralf Rangnick hat in einem Interview mit der Sport Bild bestätigt, dass es 2019 Kontakt zwischen ihm und den Bayern-Verantwortlichen bezüglich des Cheftrainerpostens beim deutschen Rekordmeister gab. Er war offenbar ein Kandidat auf die Nachfolge von Niko Kovac.

"Mit Kimmich, Neuer, Müller waren auch einige Spieler in der Mannschaft, zu denen ich eine persönliche Beziehung hatte", erklärte Rangnick. "Kovac hielt sich dann aber bis November im Amt. Als Bayern 1:5 in Frankfurt verlor, kam noch einmal ein Anruf aus München, die Wahl fiel aber dann letztlich auf Hansi Flick. Und der hat es bekanntlich ja nicht so schlecht gemacht ..."

Mittlerweile ist Rangnick als Nationaltrainer Österreichs tätig, der frühere Leipzig-Trainer traut seinem Ex-Klub in der Bundesliga aber zu, den FC Bayern herauszufordern. "Ich sehe sie in der Breite wie in der Qualität des Kaders als die stärkste Mannschaft neben Bayern", so der 64-Jährige. "RB hat leider in der Saison schon einige Punkte liegen lassen. Dennoch sehe ich Leipzig mindestens auf Platz zwei. Je nachdem, wie stabil sie diese Saison spielen, halte ich auch Platz eins nicht für ausgeschlossen."

Bayern-Noten: Gnabry setzt Ausrufezeichen - zwei mit Luft nach oben © getty 1/17 Der FC Bayern hat sich souverän mit 2:0 bei der TSG Hoffenheim durchgesetzt. Während einer in Abwesenheit von Sané und Mané (zunächst auf der Bank) Eigenwerbung betreiben konnte, hatten zwei Kollegen Probleme. Die Noten der Münchner. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Die wenigen Herausforderungen (Rutter, Prömel) in der ersten Hälfte löste er souverän, am Ende waren es drei Paraden. Hin und wieder in den Spielaufbau integriert, angenehmer Arbeitstag im Kraichgau. Note: 2,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Früh gegen Angelino gefordert und mit Mini-Wacklern. In der Spieleröffnung häufig involviert und mit mehreren schönen Seitenverlagerungen. Gewann auch wichtige Zweikämpfe - und verlor keinen einzigen (7/7). Note: 2. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Musste gegen Rutter das ein oder andere Mal sein Tempo zeigen und hatte seine liebe Mühe, in einem Fall nahe am Foul und einem anderen böse vernascht. Die fällige Gelbe Karte sah er später. Rettete noch auf der Linie. Note: 4. © getty 5/17 MATHIJS DE LIGT: Unauffälliger als Nebenmann Upamecano, was ja aber bei einem Innenverteidiger keine schlechte Sache sein muss. Meiste klärende Aktionen (8), (fast) tadellos im Zweikampf. Erneut der erhoffte Ruhepol. Note: 2,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Viel ging über links, der Kanadier hatte stets den Vorwärtsgang eingeschaltet. Defensiv u.a. gegen Prömel mit den bekannten Unachtsamkeiten. Schob aber auch in der zweiten Halbzeit immer wieder an, sehr fleißig, beste Passquote. Note: 3. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Wieder einmal der Fokuspunkt des Münchner Spiels und nahezu fehlerfrei. Ballgewinn vor dem 2:0. Meiste Ballaktionen (93), eine der besten Passquoten (88 Prozent), viele Balleroberungen. Unspektakulär, aber stark. Note: 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Bekleidete wie gewohnt den offensiveren Part neben Kimmich und sammelte mit der Kopfballverlängerung auf Musiala Pluspunkte. Das 2:0 ließ er liegen. Hatte ein paar kleinere Fehler im Spiel, viel lief an ihm vorbei. Da geht mehr. Note. 3,5. © imago images 9/17 KINGSLEY COMAN: Bekam aus Belastungsgründen den Vorzug vor Mané und brauchte ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Sehr engagiert und viel unterwegs, aber die letzte Durchschlagskraft fehlte. Im Vergleich zu seinen Nebenleuten eher blass. Note: 4. © imago images 10/17 JAMAL MUSIALA: Die Einladung zum 1:0 nahm er abgezockt an und kam auch in der Folge zu Abschlüssen. Einen aussichtsreichen Konter vertändelte er leichtfertig. Hielt sich mehrfach das Knie und durfte nach 75 Minuten Feierabend machen. Note: 2,5. © getty 11/17 SERGE GNABRY: Verzeichnete den ersten Abschluss und war anfangs DER Aktivposten im Bayern-Spiel. Als er gerade abzubauen schien, setzte er Choupo-Moting perfekt in Szene. Meiste Schüsse aller Spieler (5). Ausrufezeichen an Mané, Sané und Co. Note: 2. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Hatte sich eine erneute Startelfnominierung mehr als verdient und prüfte nach zehn Minuten Baumann (zu zentral). Der zweite Versuch saß. Häufig im Mittelfeld als Anspielstation zu finden. Nach der Pause unauffälliger. Note: 2,5. © getty 13/17 SADIO MANÉ: Ersetzte nach einer Stunde Coman. Seine auffälligsten Szenen hatte er in der Nachspielzeit, als er einen Hundertprozenter ausließ - zu seinem Glück stand er im Abseits - und links am Tor vorbeischoss. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCEL SABITZER: Kam für Goretzka und hatte direkt einen gefährlichen Abschluss. Kurze Zeit später geblockt. Gut ins Spiel eingebunden, auch im defensiven Zweikampf mit positiven Momenten. Note: 3. © getty 15/17 MATHYS TEL: In vorderster Front für Choupo-Moting aufgeboten, provozierte er eine Gelbe Karte gegen Kabak. Auch auf den Flügeln zu finden, Zählbares gelang ihm nicht. Note: 3,5. © imago images 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Ein Abschluss, ein gewonnener Zweikampf, viel mehr war für den Niederländer, der mit seiner Spielzeit nicht sonderlich glücklich ist, in rund einer Viertelstunde nicht mehr drin. Keine Bewertung. © getty 17/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Durfte für Gnabry in eine offensive Rolle schlüpfen, konnte sich aber nicht mehr nennenswert in Szene setzen, auch weil der FCB seine Angriffsbemühungen zurückfuhr. Keine Bewertung.

FC Bayern gegen FC Barcelona: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Thomas Müller ist auf jeden Fall schon heiß auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Kollegen Robert Lewandowski, das am heutigen Mittwoch in Barcelona steigt. Um 21 Uhr ist Anpfiff der Partie des FC Bayern gegen den FC Barcelona (live auf DAZN und im LIVETICKER), die Katalanen stehen im Rennen um Gruppenplatz zwei hinter dem FCB bereits ordentlich unter Druck.

FCB-Trainer Julian Nagelsmann muss dabei erneut auf Manuel Neuer verzichten, der aufgrund einer Schulterprellung zum fünften Mal in Folge passen muss. So könnten beide Mannschaften spielen:

FC Barcelona : ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Ferran Torres, Lewandowski, Dembelé

: ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Ferran Torres, Lewandowski, Dembelé FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Musiala, Coman - Choupo-Moting

