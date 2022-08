Die Bundesliga-Saison 2022/23 eröffnen am heutigen Abend Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Eröffnungsspiel der neuen Saison heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichert Euch das DAZN-Abo und erlebt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live!

Die Bundesliga geht wieder los! Am heutigen Abend startet die 60. Bundesliga-Saison mit der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem Titelverteidiger FC Bayern München. Wer kann das Duell der Topteams heute für sich entscheiden?

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Freitag, den 05. August, empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern München zur ersten Partie der neuen Bundesliga-Saison. Der Ball rollt heute Abend ab 20.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Zum zehnten Mal in Folge geht der FC Bayern München als Titelverteidiger in die neue Saison. Und die Weichen für einen erneuten Titel haben die Verantwortlichen rund um Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Co. schon gestellt: Trotz des Abgangs von Robert Lewandowski, hat sich der FC Bayern München hochkarätig verstärkt, beispielweise mit Sadio Mané und Matthijs de Ligt. Die Klasse des Bayern-Kaders bekam am vergangenen Samstag auch RB Leipzig im Supercup zu spüren: Das Team von Julian Nagelmann gewann die unterhaltsame Partie mit 5:3.

© getty Sadio Mané soll den Abgang von Robert Lewandowski, der zum FC Barcelona gewechselt ist kompensieren.

Der Saisonstart für Eintracht Frankfurt hat es ohne Zweifel in sich. Nach dem Pokalduell am vergangenen Montag gegen den 1. FC Magdeburg, wartet mit dem FC Bayern München das wahrscheinlich beste Team der Bundesliga auf die SGE. Und in der kommenden Woche steht für den Europa-League-Sieger das Duell im UEFA-Supercup gegen Real Madrid auf dem Programm. Doch auch Eintracht Frankfurt hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Mit Mario Götze und Lucas Alario hat Frankfurt zwei weitere starke Optionen im Angriff. Kann Frankfurt die Bayern, genau wie im Hinspiel der vergangene Saison, heute schlagen?

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Götze - Lindström

Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Götze - Lindström FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Sabitzer, Kimmich - Müller, Musiala - Gnabry, Mane

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München läuft heute im Free-TV. Zudem überträgt DAZN das Spektakel am Abend live und in voller Länge.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt Sat 1 heute die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München live und in voller Länge. Der Privatsender beginnt seine Übertragung um 19.30 Uhr. Das Spiel kommentiert Wolff-Christoph Fuss für Sat 1.

Auf DAZN 1 könnt Ihr das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2022/23 ebenfalls ab 19.30 Uhr verfolgen. Das DAZN-Team setzt sich heute aus Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Uli Hebel, Experte Sandro Wagner und dem Reporter Alex Schlüter zusammen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sat 1 bietet Euch am heutigen Abend gleich zwei Optionen die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München im Livestream zu verfolgen. Den Livestream des Privatsenders findet Ihr auf der Sat-1-Website und in der ran-App.

Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München am heutigen Abend ebenfalls vollumfänglich im Livestream erleben. Das funktioniert mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser. Neben den Freitags-und Sonntagsspielen zeigt DAZN auch die Champions League, die Ligue 1, die Primera Division, die Serie A, die NFL, die NBA, Boxen, Tennis, Handball und noch viele weitere Sporthighlights. Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 299,88 Euro im Jahr.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream- WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 1. Spieltag der Bundesliga

1. Spieltag der Bundesliga Duell: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München Datum: 05. August

05. August Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung im TV: DAZN 1 , Sat 1

, Übertragung im Livestream: DAZN , Sat 1

, Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das komplette Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick