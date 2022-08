Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München eröffnen heute die Bundesliga-Saison 2022/23. Hier gibt es das Eröffnungsspiel im Liveticker.

In der Bundesliga fällt der Startschuss zur neuen Saison. SPOX begleitet das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München hier im Liveticker.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern Tore Aufstellung Eintracht Aufstellung Bayern Gelbe Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Klar dürfte sein, dass es für Bayern gegen die SGE nicht leicht wird. Dabei handelt es sich schließlich um den aktuellen Gewinner der Europa League. Als solcher trifft Frankfurt übrigens am Mittwoch im UEFA Super Cup auf Champions-League-Triumphator Real Madrid. Eine Hammer-Woche für die Eintracht!

Vor Beginn: Die Münchner gehen natürlich als Favorit in die Begegnung, kürzlich haben sie mit einem 5:3 im Supercup gegen RB Leipzig zusätzliches Selbstvertrauen tanken können. Letztes Jahr gelang dem FCB auswärts beim Auftaktspiel nur ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Was springt diesmal heraus?

Vor Beginn: Nach dem DFB-Pokal und dem DFL-Supercup geht es in Deutschland auf der höchsten Ebene jetzt auch in der Bundesliga los. Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München eröffnen mit ihrem direkten Duell den 1. Spieltag und damit auch die Saison 2022/23. Schauplatz ist der Deutsche Bank Park in Frankfurt, los geht es um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Götze - Lindström

Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Götze - Lindström FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Sabitzer, Kimmich - Müller, Musiala - Gnabry, Mane

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eintracht Frankfurt gegen Bayern München kann man heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV verfolgen. Einerseits geht DAZN live auf Sendung, wie zu jedem Freitagsspiel in der Saison. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr. Der Streamingdienst kostet im Monatsabo 29,99 Euro monatlich und im Jahresabo 24,99 Euro monatlich.

Gratis mit von der Partie seid Ihr heute bei Sat.1, das parallel im frei empfangbaren Fernsehen die Eröffnungsspiele der Hinrunde und der Rückrunde sowie ein Spiel am 17. Spieltag, die Relegation und den Supercup zeigen darf. Auf ran.de könnt Ihr das TV-Programm im kostenlosen Livestream abrufen.

