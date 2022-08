Advertorial - PerfectDraft, Zapfanlagen: Biere in Barqualität zuhause genießen

Endlich ist der Sommer da, die Grillsaison eröffnet und die neue Bundesliga Saison steht in den Startlöchern. Jetzt steht lauen Sommernächten, langen Fußballabenden und gemütlichen Grillfesten nichts mehr im Weg. Für das passende (gekühlte) Getränk sorgt PerfectDraft, der Spezialist für Zapfanlagen im Heimbereich. Seit neuestem erweitert die PerfectDraft Pro die Produktpalette des Herstellers mit vielen neuen Innovationen.

Dank neuer Oberfläche und LED-Anzeige können Bierliebhaber die exakte Temperatur des Fasses und die verbleibende Biermenge sofort ablesen und so die Enttäuschung über ein warmes Bier oder einen leeren Zapfhahn vermeiden. Mithilfe einer variablen Temperaturregelung sind Temperaturen zwischen 0° und 12°C möglich - ganz nach individuellen Wünschen und so, wie es für jeden am besten schmeckt!

Deswegen gibt es für die PerfectDraft Pro auch über 40 kompatible Bier- und Apfelweinwässer, unter anderem Spaten, Corona, Franziskaner, Löwenbräu, Becks und viele weitere. Hier ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei! Sobald die Fässer leer sind, werden sie eingesammelt, wiederverwertet und direkt als Guthaben wieder auf das persönliche Hopt-Shop Konto geladen.

PerfectDraft: Überarbeitetes Kühlsystem

Das überarbeitete Kühlsystem ermöglicht zudem nicht nur eine Abkühlung des Fasses in weniger als 12 Stunden - auch an heißen Sommertagen stabilisiert die PerfectDraft Pro die Temperatur des Bierfasses so, dass auch 38°C einem gekühlten Bier oder Apfelwein nicht im Weg stehen. Zu einem perfekten Getränk fehlt dann nur noch das perfekte Einschenkerlebnis: Hier arbeitet PerfectDraft mit der Smart-Pour-Technologie, sodass überschüssiger Schaum gar nicht erst entsteht.

Für die zusätzliche Kontrolle zum perfekten Biergenuss sorgt die neue PerfectDraft-App. Damit kann nicht nur der Füllstand des Fasses überwacht, sondern auch die Temperatur von unterwegs gesteuert werden. Bierliebhaber erhalten hier zudem Empfehlungen für passende Speisen, Gläser und Temperaturen. So wird jedes PerfectDraft-Erlebnis zum vollen Erfolg - ob mit Freunden oder allein, auf dem Balkon, im Garten oder auf der Couch.

Die PerfectDraft Pro ist nicht nur die beste Art, Zuhause ein Bier einzuschenken, sondern auch die intelligenteste.