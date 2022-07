FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthijs de Ligt für FCB-Wechsel wohl bereit zu Gehaltsverzicht

Matthijs de Ligt will für einen Wechsel zum FC Bayern München offenbar einen Gehaltsverzicht in Kauf nehmen. Hasan Salihamidzic hat wohl bereits im vergangenen Oktober in Salzburg Interesse an Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch bekundet. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Weitere Nachrichten zum deutschen Rekordmeister vom Vortag gibt es hier.

Matthijs de Ligt: Gehaltsverzicht für Wechsel zum FC Bayern?

Matthijs de Ligt will für einen Wechsel zum FC Bayern München offenbar einen Gehaltsverzicht in Kauf nehmen. Einem Bericht der SportBild zufolge verdient der 22-jährige Innenverteidiger bei Juventus Turin aktuell zehn Millionen Euro netto pro Jahr, beim FC Bayern wären es weniger.

Bei einer ersten Verhandlungsrunde zwischen den Münchner und den Turiner Verantwortungsträgern am Montag ist noch keine Einigung erzielt worden. Der FC Bayern bot 60 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen.

FC Bayern: Interesse an Mazraoui und Gravenberch seit Oktober?

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat offenbar bereits im vergangenen Oktober in Salzburg erste Gespräche mit dem mittlerweile verstorbenen Berater Mino Raiola über mögliche Verpflichtungen von Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam geführt. Das berichtet die SportBild.

Mazraoui wechselte letztlich ablösefrei nach München, Gravenberch kostete eine Ablöse in Höhe von 18,5 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge stand der Gravenberch-Transfer zwischenzeitlich auf der Kippe, weil der FC Bayern Ajax' Ablöseforderungen nicht erfüllen wollte. Gerettet wurde er demnach, weil Raiola-Nachfolgerin Rafaela Pimenta eine halbe Million Euro aus Agentur-Tantiemen beisteuerte.

Frisches Geld für de Ligt? Diese Bayern-Stars könnten verkauft werden © getty 1/19 Die Einkaufstour des FC Bayern München scheint nach den Transfers von Sadio Mane, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui noch nicht beendet. Nach Informationen von SPOX und GOAL soll mit Matthijs de Ligt ein weiterer Hochkaräter an die Isar kommen. © imago images 2/19 Auch die Spur zu Stade Rennes' Sturmtalent Mathys Tel wird immer heißer. Zudem besteht Interesse an Leipzigs Konrad Laimer. Um sich vor allem de Ligt leisten zu können, soll es laut kicker in diesem Sommer noch zu teils namhaften Abgängen kommen. © Getty 3/19 Bislang gab es beim Verkauf von Marc Roca (12 Millionen Euro) an Leeds United nennenswerte Einnahmen. © getty 4/19 Auch der Verkauf von Omar Richards an Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest ist offiziell. Für den 24-jährigen Engländer sollen die Münchner bis zu 10 Millionen Euro kassieren. Wer könnte noch gehen? © getty 5/19 ROBERT LEWANDOWSKI: Die naheliegendste Personalie für einen Abgang, der ordentlich Kohle bringen würde. Der Pole will die Bayern verlassen, der FC Barcelona den Torjäger gerne unter Vertrag nehmen. © getty 6/19 Die FCB-Bosse wiederholten zuletzt immer wieder, dass Lewandowski, dessen Vertrag 2023 ausläuft, nicht verkauft werden soll. Erst ein Angebot über 50 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen könnte wohl Bewegung in die Sache bringen. © getty 7/19 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose war in den vergangenen Jahren auf der rechten Defensivseite gesetzt, sieht sich grundsätzlich jedoch in der Innenverteidigung und hat mit Mazraoui nun starke Konkurrenz auf rechts. © imago images 8/19 Laut Sky ist ein Abschied Pavards im Falle eines De-Ligt-Kaufs durchaus realistisch, Atletico, Chelsea und Juventus werden als Interessenten genannt. Sein Marktwert wird auf 30 Millionen Euro geschätzt. © getty 9/19 DAYOT UPAMECANO: Während Trainer Nagelsmann Pavard aber aufgrund seiner Flexibilität laut kicker gerne behalten würde, gab es zuletzt Gerüchte um einen Upamecano-Abgang. Mögliches Ziel: Die Premier League. © imago images 10/19 Der Franzose hat eine durchwachsene erste Bayern-Saison gespielt und wechselte kürzlich seinen Berater. Laut kicker gibt es von Klubseite aktuell kein "konkretes Abschiedsszenario", jedoch wird es sportlich eng für ihn, sollte de Ligt kommen. © Getty 11/19 SERGE GNABRY: Seine Zukunft ist weiterhin offen und ein Verkauf somit denkbar. Der Vertrag des Nationalspielers läuft 2023 aus, ein Angebot der Bayern hat er bislang nicht angenommen. © getty 12/19 Die Bosse wollen jedoch mit aller Macht verhindern, dass der 26-Jährige - wie zuletzt David Alaba oder Niklas Süle - den Klub im kommenden Jahr ablösefrei verlässt. © getty 13/19 Real Madrid, Juventus, Manchester City und Liverpool beobachten die Situation genau. Als mögliche Ablöse werden medial zwischen 40 und 50 Millionen Euro gehandelt. © getty 14/19 CHRIS RICHARDS: Der 22-Jährige war zuletzt zweimal an Hoffenheim verliehen und wusste dort durchaus zu gefallen. Dennoch dürfte es für den Innenverteidiger schwer werden mit regelmäßigen Einsätzen bei den Bayern. © getty 15/19 Der US-Amerikaner hofft auf eine WM-Teilnahme und braucht dafür Spielpraxis. Laut Sport1 verlangt Bayern 15 Millionen Euro Ablöse. Neben Hoffenheim soll es auch von Crystal Palace und Southampton Interesse geben. © imago images 16/19 JOSHUA ZIRKZEE: Der Niederländer hat eine erfolgreiche Leihe nach Anderlecht hinter sich, dürfte aber nach seiner Rückkehr nach München weiter einen schweren Stand im Sturmzentrum haben - vor allem wenn Lewandowski bleibt. © getty 17/19 Seine Zukunft scheint aktuell offen, in den vergangenen Wochen galten Ajax Amsterdam und der VfB Stuttgart als interessiert. © imago images 18/19 MARCEL SABITZER: Ähnlich wie Upamecano hat auch Sabitzer ein enttäuschendes erstes Jahr bei den Bayern hinter sich. Der Österreicher galt lange als Verkaufskandidat, um einen Transfer von Laimer finanzieren zu können. © getty 19/19 Sabitzers Berater gab zuletzt jedoch an, dass der 28-Jährige in München bleiben will und sein Können beweisen will.

FC Bayern: Details zum Roca-Transfer

Marc Rocas Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro bei seinem Wechsel zu Leeds United kann sich wohl relativ leicht erhöhen. Sollte der 25-jährige Spanier 25 Pflichtspiele absolvieren, käme es laut SportBild zu Nachzahlungen in Höhe von 1,25 Millionen Euro. Insgesamt seien weitere fünf Millionen Euro möglich.

FC Bayern: Mintzlaff rechnet mit Laimer-Verbleib

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von RB Leipzig rechnet mit einem Verbleib von Konrad Laimer. Der 25-jährige Österreicher will seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und drängt offenbar auf einen Wechsel zum interessierten FC Bayern.

"Konni Laimer ist ein ganz wichtiger Teil unseres Spiels, wir würden ihn nur sehr ungern abgeben", sagte Mintzlaff der SportBild. "Wir haben intern besprochen, was passieren müsste, damit wir möglicherweise die Tür für einen Wechsel öffnen würden. Aber gehen Sie davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Konni in der kommenden Saison bei uns bleibt, deutlich höher ist, als dass er irgendwo anders spielt."

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sieht im 25-jährigen Österreicher die ideale Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Die Bayern haben nach Informationen von fussballtransfers.com bereits ein erstes Angebot in Höhe von 22 Millionen Euro plus Boni abgegeben, das aber von Leipzig abgelehnt wurde.

© imago images

Oliver Kahn: Öffentliche Rolle als Boss des FC Bayern "unterschätzt"

Oliver Kahn hat die Rolle öffentlicher Auftritte in seiner Funktion als Vorstandschef des FC Bayern München "unterschätzt". Mittlerweile sei ihm aber "klar geworden, dass es als CEO notwendig ist, öffentlich noch präsenter zu sein", sagte er 11Freunde.

Hier gibt es Aussagen von Kahn zur 50+1-Regel.

FC Bayern: Sommerfahrplan im Überblick