FC Bayern, News und Gerüchte: Agenturwechsel von Dayot Upamecano wohl kein Wechselindiz

Der Wechsel der Berateragentur eines umstrittenen Bayern-Stars hat offenbar nichts mit einem Wechsel zu tun. Lothar Matthäus kann sich im Zuge der Diskussionen um Matthijs de Ligt mehrere Spitzen gegen den FCB nicht verkneifen. Robert Lewandowski ist kurz vor dem anvisierten Trainingsstart in München eingetroffen. Hier gibt es News und Gerüchte rund um die Münchner.

FC Bayern: Upamecano-Agenturwechsel wohl kein Indiz für Abschied

Bayerns Abwehrspieler Dayot Upamecano hat jüngst durch den Wechsel seiner Berateragentur für Aufsehen gesorgt und Gerüchte um einen möglichen Abschied aus München angeheizt. Wie Sky nun berichtet, hat der Schritt allerdings nichts mit einem Vereinswechsel zu tun.

Beraterin Raquel Rosa, die sich um die Angelegenheiten des Franzosen kümmert, war bisher in der Agentur 360 von Volker Struth tätig. Nun schließt sie sich der Agentur Unique Sports an, die unter anderem auch Matthias Ginter und Kevin Volland betreut. Upamecano bleibt Rosa treu und wechselt folglich auch die Agentur.

Upamecano, vor der abgelaufenen Saison von Leipzig nach München gewechselt, hat eine durchwachsene Saison hinter und erwies sich hin und wieder als Unsicherheitsfaktor. Wettbewerbsübergreifend kam er dennoch auf 38 Partien. Laut kicker gibt es von Klubseite dennoch kein "konkretes Abschiedsszenario". Inwiefern sich dies durch eine Verpflichtung von Matthijs de Ligt ändern könnte, scheint jedoch offen zu sein. Upamecano wurde unter anderem mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.

Frisches Geld für de Ligt? Diese Bayern-Stars könnten verkauft werden © getty 1/19 Die Einkaufstour des FC Bayern München scheint nach den Transfers von Sadio Mane, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui noch nicht beendet. Nach Informationen von SPOX und GOAL soll mit Matthijs de Ligt ein weiterer Hochkaräter an die Isar kommen. © imago images 2/19 Auch die Spur zu Stade Rennes' Sturmtalent Mathys Tel wird immer heißer. Zudem besteht Interesse an Leipzigs Konrad Laimer. Um sich vor allem de Ligt leisten zu können, soll es laut kicker in diesem Sommer noch zu teils namhaften Abgängen kommen. © Getty 3/19 Bislang gab es beim Verkauf von Marc Roca (12 Millionen Euro) an Leeds United nennenswerte Einnahmen. © getty 4/19 Auch der Verkauf von Omar Richards an Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest ist offiziell. Für den 24-jährigen Engländer sollen die Münchner bis zu 10 Millionen Euro kassieren. Wer könnte noch gehen? © getty 5/19 ROBERT LEWANDOWSKI: Die naheliegendste Personalie für einen Abgang, der ordentlich Kohle bringen würde. Der Pole will die Bayern verlassen, der FC Barcelona den Torjäger gerne unter Vertrag nehmen. © getty 6/19 Die FCB-Bosse wiederholten zuletzt immer wieder, dass Lewandowski, dessen Vertrag 2023 ausläuft, nicht verkauft werden soll. Erst ein Angebot über 50 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen könnte wohl Bewegung in die Sache bringen. © getty 7/19 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose war in den vergangenen Jahren auf der rechten Defensivseite gesetzt, sieht sich grundsätzlich jedoch in der Innenverteidigung und hat mit Mazraoui nun starke Konkurrenz auf rechts. © imago images 8/19 Laut Sky ist ein Abschied Pavards im Falle eines De-Ligt-Kaufs durchaus realistisch, Atletico, Chelsea und Juventus werden als Interessenten genannt. Sein Marktwert wird auf 30 Millionen Euro geschätzt. © getty 9/19 DAYOT UPAMECANO: Während Trainer Nagelsmann Pavard aber aufgrund seiner Flexibilität laut kicker gerne behalten würde, gab es zuletzt Gerüchte um einen Upamecano-Abgang. Mögliches Ziel: Die Premier League. © imago images 10/19 Der Franzose hat eine durchwachsene erste Bayern-Saison gespielt und wechselte kürzlich seinen Berater. Laut kicker gibt es von Klubseite aktuell kein "konkretes Abschiedsszenario", jedoch wird es sportlich eng für ihn, sollte de Ligt kommen. © Getty 11/19 SERGE GNABRY: Seine Zukunft ist weiterhin offen und ein Verkauf somit denkbar. Der Vertrag des Nationalspielers läuft 2023 aus, ein Angebot der Bayern hat er bislang nicht angenommen. © getty 12/19 Die Bosse wollen jedoch mit aller Macht verhindern, dass der 26-Jährige - wie zuletzt David Alaba oder Niklas Süle - den Klub im kommenden Jahr ablösefrei verlässt. © getty 13/19 Real Madrid, Juventus, Manchester City und Liverpool beobachten die Situation genau. Als mögliche Ablöse werden medial zwischen 40 und 50 Millionen Euro gehandelt. © getty 14/19 CHRIS RICHARDS: Der 22-Jährige war zuletzt zweimal an Hoffenheim verliehen und wusste dort durchaus zu gefallen. Dennoch dürfte es für den Innenverteidiger schwer werden mit regelmäßigen Einsätzen bei den Bayern. © getty 15/19 Der US-Amerikaner hofft auf eine WM-Teilnahme und braucht dafür Spielpraxis. Laut Sport1 verlangt Bayern 15 Millionen Euro Ablöse. Neben Hoffenheim soll es auch von Crystal Palace und Southampton Interesse geben. © imago images 16/19 JOSHUA ZIRKZEE: Der Niederländer hat eine erfolgreiche Leihe nach Anderlecht hinter sich, dürfte aber nach seiner Rückkehr nach München weiter einen schweren Stand im Sturmzentrum haben - vor allem wenn Lewandowski bleibt. © getty 17/19 Seine Zukunft scheint aktuell offen, in den vergangenen Wochen galten Ajax Amsterdam und der VfB Stuttgart als interessiert. © imago images 18/19 MARCEL SABITZER: Ähnlich wie Upamecano hat auch Sabitzer ein enttäuschendes erstes Jahr bei den Bayern hinter sich. Der Österreicher galt lange als Verkaufskandidat, um einen Transfer von Laimer finanzieren zu können. © getty 19/19 Sabitzers Berater gab zuletzt jedoch an, dass der 28-Jährige in München bleiben will und sein Können beweisen will.

FC Bayern, News: Matthäus kritisiert Vorgehen des FCB

Lothar Matthäus hat in seiner Sky-Kolumne erneut Kritik am Vorgehen des FC Bayern geübt und sich dabei besonders über die Causa Robert Lewandowski ausgelassen. "Es sind in diesem Fall viele Fehler auf beiden Seiten gemacht worden", urteilte der Rekordnationalspieler. Er wünsche sich für den Verein und auch für diesen Spieler, "dass alle Parteien eine Lösung finden, mit der sie am Ende leben können".

Matthäus wirft dem FC Bayern sogar eine Doppelmoral vor: "Die Bayern haben dankend in Kauf genommen, dass sowohl Mane als auch nun de Ligt zumindest intern bei ihrem Klub hinterlegt haben, dass sie zum FC Bayern wollen und die Vereine eine Lösung finden mögen." Lewandowski habe dies auch getan und sich sogar öffentlich ganz klar zum FC Barcelona bekannt. Matthäus: "Andere Spieler unter ähnlichen Voraussetzungen nach München zu locken, ist in Ordnung, den eigenen die Wünsche zu erfüllen offensichtlich nicht. Das finde ich schade."

Zudem sprach sich Matthäus klar für eine Verpflichtung von Matthijs de Ligt aus, um die Probleme in der Abwehr zu beheben - und versah diesen Wunsch mit einer kleinen Spitze: "De Ligt hat schon in ganz jungen Jahren die Defensive bei Ajax Amsterdam überragend organisiert und wäre eine wirklich große Verstärkung für die Bayern-Abwehr. Die Bayern hätten dann für Hernandez, Upamecano, Pavard und de Ligt fast eine Viertelmilliarde für vier Abwehrspieler ausgegeben. Oder anders gesagt: für dieses Geld hätte man drei van Dijks bekommen." Matthäus frage sich, "wo der FC Bayern plötzlich diese großen finanziellen Möglichkeiten ausfindig macht".

Sportlich gebe es allerdings "überhaupt keine Zweifel. Bei Juventus konnte er in meinen Augen nicht so sehr glänzen, was aber weniger an seinen Qualitäten denn an der Philosophie der Italiener liegt. Hier setzt man mehr auf ältere, erfahrene Spieler und der Fußball ist auch nicht so offensiv und attraktiv ausgerichtet. Ich glaube, er würde ideal zum FC Bayern passen."

© getty Endet die Zeit von Serge Gnabry beim FC Bayern bereits im Sommer?

FC Bayern, News: Lewandowski wieder in München eingetroffen

Einen Tag vor dem geplanten Trainingsstart am Dienstag ist Robert Lewandowski wieder in München eingetroffen. Wie Fotos der Bild zeigen, landete der Pole um kurz nach 21 Uhr mit einem Privatflieger am VIP-Terminal des Münchner Flughafens. Zuvor hatte er seinen Urlaub mit der Familie auf Mallorca, Ibiza und Sizilien verbracht.

Mehr als die Worte "Mir geht es gut" ließ sich der wechselwillige Spieler allerdings nicht entlocken. Am Dienstag soll er gemeinsam mit Manuel Neuer, Leroy Sane, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard als letzte Spielergruppe in die Vorbereitung einsteigen, nach Bild-Infos spricht alles dafür, dass Lewandowski nicht streiken und mit seinen Kollegen das Training aufnehmen wird.

In den vergangen Wochen hatte der Torjäger mehrfach klargestellt, dass seine Zeit beim FC Bayern vorbei ist und er sich eine weitere Zusammenarbeit nicht vorstellen kann. Stattdessen habe er den FC Barcelona als neuen Wunschklub auserkoren. Wie die Bild berichtet, seien deshalb auch die Spieler sowie Trainer Julan Nagelsmann unsicher, wie sie mit Lewandowski umgehen sollen. Bei den meisten Kollegen gehe die Tendenz klar dahin, dass die gemeinsame Zeit vorbei ist.

FC Bayern, Gerücht: FC Chelsea an Serge Gnabry interessiert?

Im Werben um Raphinha muss der FC Chelsea dem FC Barcelona wohl den Vortritt lassen, deshalb haben die Blues laut Telegraph Serge Gnabry vom FC Bayern als Alternative für ihre Offensive auserkoren.

Der 26-Jährige hat nur noch ein Jahr Vertrag bei den Bayern. Da Gnabry seinen Vertrag momentan nicht vorzeitig verlängern will, ist ein Verkauf nicht ausgeschlossen. Medienberichten zufolge soll der Rekordmeister 40 Millionen Euro für Gnabry haben wollen, sollte man sich nicht auf eine Verlängerung einigen können.

