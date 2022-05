FC Bayern - Nagelsmanns Grundsatzrede in der Analyse: Der Kampf gegen das "Weiter so"

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann ist nach dem 1:3 seiner Mannschaft beim 1. FSV Mainz 05 am 32. Spieltag der Bundesliga grundsätzlich geworden: "Wir sind an einem Punkt, an dem wir etwas verändern müssen." Was meint der Trainer damit?

"Ich habe eine Erklärung, aber die gebe ich euch nicht. Es sind zu viele Niederlagen und zu viele in der gleichen Art und Weise - auch heute. Ich sage das intern und auch der Mannschaft. Aber nicht euch. Das ist nichts für die Medienwelt", verhinderte Nagelsmann nach der verdienten Pleite gegen Mainz einen genaueren Blick in sein Innerstes.

SPOX und GOAL nehmen deshalb die Aussagen des 34-Jährigen genauer unter die Lupe.

FC Bayern - Nagelsmann: "Wir brauchen immer eine gewisse Grund-Leidenschaft beim Spiel. Die hatten wir heute nicht!"

Klarer Punkt: In Mainz mangelte es vor allem an der Einstellung. Das zeigt schon allein ein Blick auf die Statistik: Bayern lief acht (!) Kilometer weniger als Mainz und gewann nur 44 Prozent der Zweikämpfe - Negativ-Rekord in der laufenden Saison. Zudem gab der FCB nur vier Torschüsse ab - weniger waren es seit dem Beginn der Datenerfassung 1992 nur einmal: 1995 in Rostock.

Kein Wunder, dass ein Mainzer Profi nach dem Spiel gegenüber SPOX und GOAL erklärte, dass die drei Punkte gegen Bayern an diesem Nachmittag vergleichsweise einfach zu holen waren. Und auch wenn sich laut Nagelsmann das Problem unter der Woche nicht abzeichnete ("Der Eindruck unter der Woche war sehr gut. Sie hatten ein gutes Feuer - heute hatte Mainz deutlich mehr als wir"), war es nicht der erste Auftritt dieser Art in dieser Saison. Schon beim 1:1 gegen Salzburg, beim 4:1 gegen Fürth oder beim 0:1 in Villarreal enttäuschte Bayern und ließ vieles vermissen.

Doch was tun, wenn die Einstellung nicht stimmt und die "Grundleidenschaft" fehlt? Wie schwer sich die Verantwortlichen damit tun, der Mannschaft diesen Schlendrian auszutreiben, zeigt das Beispiel Leroy Sane. Seit Wochen ist der Nationalspieler total außer Form. Seine Auftritte erinnern wieder an Zeiten, die ihm mit teils lustlos wirkendem Gekicke viel Kritik und gar Pfiffe einbrachte. In Mainz fiel er nach seiner Einwechslung in der 86. Minute nur durch ein Frustfoul auf.

"Leroy hat schon besser gespielt in dieser Saison", wiederholte Nagelsmann deshalb seine Kritik der vergangenen Wochen. "Das Thema, dass er nicht an seinem Peak ist, hatten wir schon ein paarmal ..." Trainer und Bosse geben sich ratlos. "Es ist schwer zu sagen. Wir haben viele Gespräche geführt. In den letzten Wochen hat er das nicht abrufen können", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic kürzlich bei Sky90.

Alle Gespräche brachten offenbar nichts - hilft deshalb nur noch ein Umbruch?

Bayern-Noten: Massenhaft Fünfer! Meister-Bayern desaströs © imago images 1/17 Der FC Bayern verliert eine Woche nach der gewonnenen Meisterschaft beim FSV Mainz 05 mit 1:3 und die mit Bankdrückern versehene Elf legt eine teils desaströse Vorstellung hin. Nur einer freut sich. Die Noten und Bewertungen der FCB-Spieler. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Wenn er spielt, weiß man: Neuer ist verletzt oder Bayern ist Meister. Letzteres ist der Fall. Bekam viel zu tun: Riesentat in der 17. Minute, dann nur eine Minute später mit dem Fehler vor dem 0:1. Ansonsten schuldlos. Note 4. © imago images 3/17 BENJAMIN PAVARD: Hatte Glück, dass es nach vier Minuten keinen Elfer gab, als er gegen Burkardt zu spät kam - und gegen den kam er öfter zu spät. Insgesamt sehr fahrige Vorstellung mit vielen Positionsfehlern. Note 4,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Startelf-Comeback seit dem März 2022 – anfangs nur positiv auffällig mit einem langen Zuckerball für Gnabry. Dann an zwei Gegentoren beteiligt: Beim 0:1 zu weit weg, beim 1:3 komplett orientierungslos. Note 5. © imago images 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Anfangs noch einer der Besseren in der Bayern-Viererkette, passte sich dann mit der Zeit dem Gesamtniveau seiner Kollegen an. Hier und da schaltete er den Aggro-Modus ein. Runter nach knapp 70 Minuten. Note 4,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Er ist definitiv noch nicht der Alte. Offensiv bemüht, aber glücklos. Defensiv mit katastrophalen Werten, folgerichtig Mainz auch mit den meisten Offensivaktionen über seine Seite. Widmer spielte ihm Knoten in die Beine. Note 5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Bekam in der ersten Hälfte Ärger, weil er einen Ball nicht ins Aus spielte, obwohl ein Mainzer am Boden lag. Hatte wie so oft die meisten Ballaktionen bei Bayern, aber so richtig gewinnbringend war sein Spiel nicht. Note 4,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Das Spiel lief komplett am Mittelfeldspieler vorbei. Die wenigsten Ballaktionen vor der Pause, verursachte den Freistoß vor dem 0:2. Mehr beim Schiedsrichter als in Ballnähe. Zur Pause war Schluss. Note 5. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Hätte mehr aus dem tollen Zuspiel von Süle machen müssen. Das galt für sein ganzes Spiel. Viele Ballverluste, im Gefahrenbereich gar nicht zugegen. Keine Bewerbung für den neuen Vertrag. Note 5. © imago images 10/17 MARCEL SABITZER: Bekam eine Startelfchance und durfte in Müllers Abwesenheit auf die 10, hatte aber wenig Zugriff auf das Spiel. Machte immerhin beim 1:2 das Spiel schnell. Seine einzige Offensivaktion – zur Pause runter. Note 4,5. © imago images 11/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wie angekündigt in der Startelf, war erst gar nicht zu sehen, dann mit einer großartigen Torvorlage für Lewandowski. Danach aber wieder nicht zu sehen, wenn auch mit vielen Laufwegen. Note 4. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Bekam vor dem Anpfiff Blumen für den Meistertitel als Kapitän. Danach mit einem tollen Tor zum 1:2. Es wird viel über seinen Vertrag gesprochen, aber Lewandowski lässt sich das nicht anmerken. Viel unterwegs. Note 3. © imago images 13/17 JAMAL MUSIALA: "Ein Spieler, den man super von der Bank bringen kann", sagte Julian Nagelsmann. Gefreut sich hat sich Musiala bestimmt nur mäßig darüber. Kam zur Pause für Sabitzer, hatte aber bis auf ein paar Einzelaktionen wenig zu melden. Note 4. © getty 14/17 LEROY SANE: Kam zur Pause für Goretzka, um etwas mehr Kreativität ins Spiel zu bringen. Davon war dann nicht so viel zu sehen. Irgendwie ein typisches Sane-Spiel 2022. Note 5. © imago images 15/17 TANGUY NIANZOU (ab 67.): Bekam nach der erzieherischen Maßnahme in Bielefeld keine Einsatzminuten gegen Dortmund, immerhin 25 Minuten dann in Mainz. Da war die Drangphase der Gastgeber schon vorbei. Keine Fehler. Note 4. © imago images 16/17 GABRIEL VIDOVIC (ab 67.): Der einzige glückliche Bayern-Spieler an diesem Fußballnachmittag. Nach seinem Ein-Minuten-Debüt in Bielefeld diesmal mit rund 25 Minuten Einsatzzeit in Mainz. Er kann was, das sieht man. Seine Zeit kommt noch. Note 4. © imago images 17/17 JOSIP STANISIC (ab 79.): Ein paar Minuten für die Einsatzprämie. Lief einmal einen Ball gut ab. Keine Bewertung.

FC Bayern - Nagelsmann: "Dann ist ein Punkt erreicht, an dem wir etwas verändern müssen. An dem sind wir gerade."

Genau das schien Nagelsmann in der Mixed Zone auch anzusprechen. Es wirkte so, als wolle der Trainer verhindern, dass der Rekordmeister in eine Art "Trott" verfalle. Gegen ein "Weiter so" - und für die Zufuhr von frischem Blut von außen, für den Aufbau einer neuen, hungrigen Mannschaft.

"Wenn ein Unternehmen über Jahrzehnte sehr erfolgreich ist, ist es irgendwann immer an der Zeit, ein bisschen was zu verändern. Das ist ganz normal und auch gar nicht schlimm", sagte er und zog eine Parallele zum FC Bayern: "Wenn du sieben bis acht Titel holst und zehn Mal in Folge Meister wirst, gibt es einen 'Break-even-Point', an dem wir sagen müssen 'Jetzt müssen wir etwas anders machen'.

Schon in in den Wochen zuvor hatte Nagelsmann immer wieder Verstärkungen auf dem Transfermarkt gefordert. "Der Anspruch für den FC Bayern bleibt auch nächstes Jahr der gleiche", sagte er beispielsweise nach dem 1:1 gegen Villarreal. "Wichtig ist, dass man auf der Seite das reinsteckt, was auf der anderen Seite rauskommen soll. Und wenn der Anspruch der gleiche ist, dann werden wir, wie auch alle anderen europäischen Top-Klubs, uns umschauen müssen."

Sätze, die nur als klarer Auftrag an Hasan Salihamidzic und Sportvorstand Oliver Kahn verstanden werden können.

Denn zum einen werden Thomas Müller und Manuel Neuer, deren Verträge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlängert werden, auch in Zukunft nicht jünger. Und zum anderen ist der Kader in der Breite nicht gut genug besetzt. Marcel Sabitzer, Bouna Sarr, Marc Roca oder Omar Richards: Sie alle konnten bislang nicht beweisen, dass sie den hohen Ansprüchen beim FC Bayern wirklich gewachsen sind.

Nagelsmann kann seinen Beitrag zum Bayern-Umbruch leisten

Richtig ist aber ebenso: Auch Nagelsmann kann jetzt schon einen Beitrag dazu leisten, dass der Umbruch noch schneller vorangetrieben wird. Beispiel Niklas Süle: Der Nationalspieler wechselt in wenigen Wochen ablösefrei zum BVB. In Mainz stand er noch einmal in der Startelf - und war gleich an mehreren Gegentoren beteiligt. Tanguy Nianzou, der in naher Zukunft noch wichtiger werden soll, saß stattdessen auf der Bank. Vielleicht wäre es besser, die Entscheidung in den letzten beiden Saisonspielen umzukehren: Nagelsmann könnte dem französischen Abwehrtalent schon jetzt mehr Spielpraxis verschaffen, sodass dieser

den Schritt zum Topspieler schneller packt.

Nagelsmann will Dinge verändern - eng damit zusammen hängt natürlich die Taktik bzw. das System. Jahrelang waren es die Profis beim FC Bayern gewohnt, in einem 4-2-3-1 den Gegner mit viel Ballbesitz zu bespielen. Der neue Coach erweiterte das Repertoire, implementierte seit seiner Ankunft im Sommer nach und nach "sein" System mit typischem Spielaufbau aus der Dreierkette heraus.

Es ist nicht davon auszugehen, dass er in der neuen Saison davon abrücken wird. Seine grundsätzliche Botschaft: "Ich will nur, dass wir den Weg erfolgreich weitergehen und nicht irgendwann sagen: 'Scheiße, jetzt haben wir den Moment verpasst'".

Er tendiert wohl zu Bayern! Schnappen die Münchner sich einen Shootingstar? © getty 1/15 Konrad Laimer spielt aktuell wohl die Saison seines Lebens. Mit RB Leipzig zog der Österreicher ins Halbfinale der Europa League sowie ins Finale des DFB-Pokals ein. Auch in der Bundesliga ist man auf CL-Kurs. Das weckt (inter)nationale Begehrlichkeiten. © getty 2/15 So sollen sich gleich mehrere Topklubs um die Dienste Laimers zur kommenden Saison bemühen. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2023. SPOX hat sich die Situation des Mittelfeldspielers angeschaut und präsentiert seine Transferoptionen. © getty 3/15 MANCHESTER UNITED: Bei einem Wechsel zu den Red Devils würde Laimer mit Ralf Rangnick auf seinen einstigen Förderer treffen. So ist es auch der aktuelle United-Coach, der sich besonders für den 24-Jährigen stark machen soll. Das berichtet die Bild. © getty 4/15 Aufgrund des wohl bevorstehenden Abgangs von Mittelfeldmotor Paul Pogba sucht Manchester besonders auf der zentralen Mittelfeldposition nach Verstärkungen. Laimer würde mit seiner Zweikampfstärke ins Profil der Red Devils passen. © getty 5/15 BORUSSIA DORTMUND: Einem Bericht von Sky Sport zufolge steht Laimer auch auf der Liste des Bundesligisten. Trainer Marco Rose sei ein Fan der Spielweise des Österreichers und hätte ihn gerne als neuen Fixpunkt im defensiven Mittelfeld. © getty 6/15 Beim BVB könnte er dort Axel Witsel und Emre Can ersetzen. Während ein ablösefreier Abgang des Belgiers quasi schon beschlossene Sache ist, wurde Can von der italienischen Tuttosport zuletzt mit der AC Milan in Verbindung gebracht. © getty 7/15 TOTTENHAM HOTSPUR: Auch die Spurs sind auf der Suche nach Verstärkungen für ihr defensives Mittelfeld auf den Leipziger gestoßen. Laimer soll nach Informationen der Bild-Zeitung mehr Qualität und Tiefe in den Tottenham-Kader bringen. © getty 8/15 Zudem steht Dauerbrenner Pierre-Emile Höjbjerg angeblich vor einem Abgang. Einem Mirror-Bericht zufolge plant Newcastle United einen 35-Millionen-Euro-Transfer des Ex-Bayern-Spielers. Laimer könnte die Nachfolge des Dänen antreten. © getty 9/15 FC LIVERPOOL: Jürgen Klopp ist einem kicker-Bericht zufolge von der Spielweise Laimers schwer angetan und will den gebürtigen Salzburger an die Anfield Road lotsen. Vor allem seine Lauf- und Zweikampfstärke passe hervorragend in das System der Reds. © getty 10/15 Mit Naby Keita, Sadio Mane und Takumi Minamino wechselten bereits in der Vergangenheit drei Salzburger zum Premier-League-Klub. Verlassen könnte die Reds dafür Alex Oxlade-Chamberlain, der mit seiner Spielzeit unzufrieden sein soll. © getty 11/15 FC BAYERN MÜNCHEN: Auch der deutsche Rekormdmeister mischt dem Vernehmen nach im Poker um Laimer mit. Dessen Ex-Trainer Julian Nagelsmann mache sich einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge für einen Wechsel des Österreichers stark. © getty 12/15 Vor allem in der Mittelfeldzentrale besteht beim FCB großer Handlungsbedarf. Zu den gesetzten Joshua Kimmich und Leon Goretzka fehlen echte Alternativen. Der im Sommer ablösefreie Corentin Tolisso wird die Münchner wohl verlassen. © getty 13/15 Hinzu kommen Marc Roca und Marcel Sabitzer, die die an sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen (konnten). Laimer könnte diese Lücke im Münchner Mittelfeld füllen. Laut den Ruhr Nachrichten tendiert er ohnehin zu einem Wechsel an die Isar. © getty 14/15 RB LEIPZIG: Trotz der großen Konkurrenz ist aber auch ein Verbleib bei den Leipzigern denkbar. Laimers Arbeitspapier läuft ohnehin noch bis Sommer 2023, ziehen lassen müssen die Sachen den Österreicher deshalb keineswegs. © getty 15/15 Ohnehin liege Laimers Fokus auf der aktuellen Spielzeit. Gespräche über einen Wechsel oder gar eine Vertragsverlängerung bei Leipzig soll es erst nach Saisonende geben. Die Bullen würden mit dem Österreicher nichtsdestotrotz gerne verlängern.

FC Bayern - Nagelsmann: "Da geht es auch um allgemeine Dinge"

Auf Nachfrage von SPOX und GOAL, wie oft er diese Themen schon mit der Mannschaft besprochen habe, betonte Nagelsmann, dass sich seine Mahnung nicht nur an die Spieler richte: "Es geht um das große Ganze." Meint er damit auch die Außendarstellung des Vereins? Zur Erinnerung: In seiner Premierensaison beim FC Bayern war Nagelsmann nicht nur Trainer, sondern auch "Außenminister" und Sprachrohr des Klubs.

Während sich die Bosse um den Vorstandsvorsitzenden Kahn und Sportvorstand Salihamidzic in den vielen Bayern-Krisen (Katar-Diskussion auf der Mitgliederversammlung, Corona) zu oft wegduckten oder zumindest den von Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge gewohnten Klartext vermissen ließen, ging der junge Trainer auch außerhalb seines Kerngeschäfts voran.

Statt Fragen abseits des Platzes auszuweichen, bezog der Trainer bereitwillig Stellung zu jedem Krisenherd innerhalb des Vereins. Bezeichnend: Obwohl mit Salihamidzic und dem technischen Direktor Marco Neppe zwei Verantwortliche die Niederlage in Mainz hautnah in miterlebten, war es einmal mehr Nagelsmann, der sich in der Mixed Zone als einziger Münchner den Fragen der Journalisten stellte.

Zwar stellte sich Kahn wie beim Champions League-Aus gegen Villarreal oder im Sport1 Doppelpass zwischendurch tatsächlich auch mal. Dann aber mit Aussagen wie "Wir sind im Viertelfinale ausgeschieden, aber wir werden jetzt nicht in Tränen ausbrechen" eher wachsweich statt knallhart. Wie es gehen kann, zeigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit einem bissigen Auftritt bei Sky90 wenig später.

Und dennoch bleibt insgesamt der Eindruck: "Mia san mia" geht anders.