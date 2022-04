Bayern München: Nagelsmann fordert nach dem 1:3 in Mainz grundsätzliche Veränderungen beim FCB

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann ist nach dem 1:3 seiner Mannschaft beim 1. FSV Mainz 05 am 32. Spieltag der Bundesliga grundsätzlich geworden. "Sind an einem Punkt, an dem wir etwas verändern müssen."

Nagelsmann bemängelte die fehlende "Grundleidenschaft" seiner Spieler bei der deutlichen und hochverdienten Niederlage in Mainz. "Es ist ein Stück weit menschlich, wenn du Meister wirst. Aber trotzdem tragen wir noch das Logo auf der Brust. Da können wir nicht von der ersten Minute an neun hundertprozentige Chancen gegen uns kriegen. Das funktioniert einfach nicht"; sagte Nagelsmann, der als einziger Münchner nach dem Spiel in die Mixed Zone der Mewa Arena gekommen war.

Es sei zwar "ein Stück weit menschlich", dass man "nach dem zehnten Titel in Folge nicht in jeder Situation bis ans Äußerste geht. Aber wenn es so wirkt, als ob wir irgendeinen Dienst verrichten müssen und es nicht mehr so richtig leidenschaftlich ist, dann ist ein Punkt erreicht, an dem wir etwas verändern müssen. An dem sind wir gerade."

Nagelsmann betonte, dass sich seine Mahnung nicht nur an die Mannschaft richte. "Da geht es auch um allgemeine Dinge. Wenn ein Unternehmen über Jahrzehnte sehr erfolgreich ist, ist es irgendwann immer an der Zeit, ein bisschen was zu verändern. Das ist ganz normal und auch gar nicht schlimm", sagte er und zog die Parallele zum FC Bayern: "Wenn du sieben bis acht Titel holst und zehn Mal in Folge Meister wirst, gibt es einen 'break even point' (sic!), an dem wir sagen müssen 'jetzt müssen wir etwas anders machen'."

In der Wirtschaftswissenschaft wird mit "break-even-point" zwar vor allem die Gewinnschwelle bezeichnet, also der Zeitpunkt, ab dem ein Unternehmen Gewinn macht, doch was Nagelsmann meinte, erschloss sich aus den nächsten Sätzen: "Du kannst ja nicht immer das Gleiche machen. Jedes DAX-Unternehmen, das zu den erfolgreichsten gehören möchte, kennt dieses Phänomen auch", sagte Nagelsmann und ergänzte: "Du darfst halt diesen Punkt nicht verpassen. Darum geht's."

Bayern-Noten: Massenhaft Fünfer! Meister-Bayern desaströs © imago images 1/17 Der FC Bayern verliert eine Woche nach der gewonnenen Meisterschaft beim FSV Mainz 05 mit 1:3 und die mit Bankdrückern versehene Elf legt eine teils desaströse Vorstellung hin. Nur einer freut sich. Die Noten und Bewertungen der FCB-Spieler. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Wenn er spielt, weiß man: Neuer ist verletzt oder Bayern ist Meister. Letzteres ist der Fall. Bekam viel zu tun: Riesentat in der 17. Minute, dann nur eine Minute später mit dem Fehler vor dem 0:1. Ansonsten schuldlos. Note 4. © imago images 3/17 BENJAMIN PAVARD: Hatte Glück, dass es nach vier Minuten keinen Elfer gab, als er gegen Burkardt zu spät kam - und gegen den kam er öfter zu spät. Insgesamt sehr fahrige Vorstellung mit vielen Positionsfehlern. Note 4,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Startelf-Comeback seit dem März 2022 – anfangs nur positiv auffällig mit einem langen Zuckerball für Gnabry. Dann an zwei Gegentoren beteiligt: Beim 0:1 zu weit weg, beim 1:3 komplett orientierungslos. Note 5. © imago images 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Anfangs noch einer der Besseren in der Bayern-Viererkette, passte sich dann mit der Zeit dem Gesamtniveau seiner Kollegen an. Hier und da schaltete er den Aggro-Modus ein. Runter nach knapp 70 Minuten. Note 4,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Er ist definitiv noch nicht der Alte. Offensiv bemüht, aber glücklos. Defensiv mit katastrophalen Werten, folgerichtig Mainz auch mit den meisten Offensivaktionen über seine Seite. Widmer spielte ihm Knoten in die Beine. Note 5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Bekam in der ersten Hälfte Ärger, weil er einen Ball nicht ins Aus spielte, obwohl ein Mainzer am Boden lag. Hatte wie so oft die meisten Ballaktionen bei Bayern, aber so richtig gewinnbringend war sein Spiel nicht. Note 4,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Das Spiel lief komplett am Mittelfeldspieler vorbei. Die wenigsten Ballaktionen vor der Pause, verursachte den Freistoß vor dem 0:2. Mehr beim Schiedsrichter als in Ballnähe. Zur Pause war Schluss. Note 5. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Hätte mehr aus dem tollen Zuspiel von Süle machen müssen. Das galt für sein ganzes Spiel. Viele Ballverluste, im Gefahrenbereich gar nicht zugegen. Keine Bewerbung für den neuen Vertrag. Note 5. © imago images 10/17 MARCEL SABITZER: Bekam eine Startelfchance und durfte in Müllers Abwesenheit auf die 10, hatte aber wenig Zugriff auf das Spiel. Machte immerhin beim 1:2 das Spiel schnell. Seine einzige Offensivaktion – zur Pause runter. Note 4,5. © imago images 11/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wie angekündigt in der Startelf, war erst gar nicht zu sehen, dann mit einer großartigen Torvorlage für Lewandowski. Danach aber wieder nicht zu sehen, wenn auch mit vielen Laufwegen. Note 4. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Bekam vor dem Anpfiff Blumen für den Meistertitel als Kapitän. Danach mit einem tollen Tor zum 1:2. Es wird viel über seinen Vertrag gesprochen, aber Lewandowski lässt sich das nicht anmerken. Viel unterwegs. Note 3. © imago images 13/17 JAMAL MUSIALA: "Ein Spieler, den man super von der Bank bringen kann", sagte Julian Nagelsmann. Gefreut sich hat sich Musiala bestimmt nur mäßig darüber. Kam zur Pause für Sabitzer, hatte aber bis auf ein paar Einzelaktionen wenig zu melden. Note 4. © getty 14/17 LEROY SANE: Kam zur Pause für Goretzka, um etwas mehr Kreativität ins Spiel zu bringen. Davon war dann nicht so viel zu sehen. Irgendwie ein typisches Sane-Spiel 2022. Note 5. © imago images 15/17 TANGUY NIANZOU (ab 67.): Bekam nach der erzieherischen Maßnahme in Bielefeld keine Einsatzminuten gegen Dortmund, immerhin 25 Minuten dann in Mainz. Da war die Drangphase der Gastgeber schon vorbei. Keine Fehler. Note 4. © imago images 16/17 GABRIEL VIDOVIC (ab 67.): Der einzige glückliche Bayern-Spieler an diesem Fußballnachmittag. Nach seinem Ein-Minuten-Debüt in Bielefeld diesmal mit rund 25 Minuten Einsatzzeit in Mainz. Er kann was, das sieht man. Seine Zeit kommt noch. Note 4. © imago images 17/17 JOSIP STANISIC (ab 79.): Ein paar Minuten für die Einsatzprämie. Lief einmal einen Ball gut ab. Keine Bewertung.

Nagelsmann: "Scheiße, jetzt haben wir den Moment verpasst"

Nagelsmann ging es darum gar nicht mal so sehr um die Niederlage in Mainz. "Du kannst heute so ein Spiel verlieren, es geht mir nicht zwingend um die Art und Weise, auch wenn wir das nicht so häufig haben sollten. Es geht um das große Ganze. Da bin ich auch kein Mahner. Ich will nur, dass wir den Weg erfolgreich weitergehen und nicht irgendwann sagen: 'Scheisse, jetzt haben wir den Moment verpasst'."

Zuvor hatte Felix Magath, Ex-Bayern-Coach und aktuell Trainer der noch immer nicht geretteten Hertha BSC, Wettbewerbsverzerrung im Abstiegskampf gewittert. Bayern München spielt am 33. Spieltag der Bundesliga gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart. "Man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Der FC Bayern ist ja Meister, ich weiß nicht, ob er jetzt das Spielen eingestellt hat."

Und weiter: "Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber schön ist das nicht."

Nagelsmann hatte darauf erwidert: "Es ist sehr clever von ihm. Ich schätze, das macht er nicht ganz uneigennützig. Er soll sich das Spiel anschauen, dann kann er bei mir anrufen. Ich spreche jetzt auch nicht über die Leistung von Hertha."

