1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München 3:1: Wilde Mainzer überrollen Bayern

Der FC Bayern München hat das erste Spiel nach dem Gewinn der Meisterschaft verloren. Beim 1. FSV Mainz 05 unterlag der FCB am 32. Spieltag der Bundesliga mit 1:3 (1:2).

Burkardt (18.) brachte die Gastgeber in Führung, die Niakhate (27.) nach einer Ecke ausbaute. Lewandowski (33.) verkürzte zwar, doch Barreiro (57.) machte mit dem 3:1 für Mainz alles klar.

1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München: Die Analyse

In der 1. Halbzeit überrollte Mainz den Meister regelrecht. Die Gastgeber setzen Bayern von Beginn an mit frühem Pressing unter Druck, gleich in der 2. Minute verpasste Burkard mit seinem Knaller an die Unterkante der Latte die schnelle Führung. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson suchte mit vertikalen Pässen den direkten Weg in die Spitze, kam aber auch immer wieder über den rechten Flügel durch.

Linksverteidiger Alphonso Davies gewann nur 25 Prozent seiner Zweikampf. Burkardt (11.) traf nach vielen vergebenen Chancen zur Führung, Niakhate erhöhte nach einer Ecke auf 2:0. Mainz bis dato die klare bessere Mannschaft, die Statistik zu diesem Zeitpunkt: 4:0 Ecken nach 17 Minuten. 10:1 Torschüsse nach 23 Minuten.

Bayern machte im Spielaufbau zu viele Fehler und kam nur zu ganz wenigen Chancen. Choupo-Moting (30.) scheiterte per Kopf am Außenpfosten, ehe Lewandowski (33.) nach dem ersten gelungenen Angriff zum Anschluss traf.

Nagelsmann reagierte zur Pause, brachte Sane und Musiala für Goretzka und Sabitzer. Das zahlte sich aber nicht wirklich aus. Bayern übernahm zwar die Kontrolle des Spiels, konnte die wilde Partie aber nie richtig beruhigen. Der Rekordmeister verursachte viele unnötige Ballverluste, die Mainz dankbar annahm und sich so zum 3:1 und mehrmals fast zum 4:1 konterte.

Der selbst ernannte Karnevalsverein gab über 90 Minuten Vollgas und belohnte sich letztendlich verdient für einen tollen Auftritt.

Bayern-Noten: Massenhaft Fünfer! Meister-Bayern desaströs © imago images 1/17 Der FC Bayern verliert eine Woche nach der gewonnenen Meisterschaft beim FSV Mainz 05 mit 1:3 und die mit Bankdrückern versehene Elf legt eine teils desaströse Vorstellung hin. Nur einer freut sich. Die Noten und Bewertungen der FCB-Spieler. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Wenn er spielt, weiß man: Neuer ist verletzt oder Bayern ist Meister. Letzteres ist der Fall. Bekam viel zu tun: Riesentat in der 17. Minute, dann nur eine Minute später mit dem Fehler vor dem 0:1. Ansonsten schuldlos. Note 4. © imago images 3/17 BENJAMIN PAVARD: Hatte Glück, dass es nach vier Minuten keinen Elfer gab, als er gegen Burkardt zu spät kam - und gegen den kam er öfter zu spät. Insgesamt sehr fahrige Vorstellung mit vielen Positionsfehlern. Note 4,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Startelf-Comeback seit dem März 2022 – anfangs nur positiv auffällig mit einem langen Zuckerball für Gnabry. Dann an zwei Gegentoren beteiligt: Beim 0:1 zu weit weg, beim 1:3 komplett orientierungslos. Note 5. © imago images 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Anfangs noch einer der Besseren in der Bayern-Viererkette, passte sich dann mit der Zeit dem Gesamtniveau seiner Kollegen an. Hier und da schaltete er den Aggro-Modus ein. Runter nach knapp 70 Minuten. Note 4,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Er ist definitiv noch nicht der Alte. Offensiv bemüht, aber glücklos. Defensiv mit katastrophalen Werten, folgerichtig Mainz auch mit den meisten Offensivaktionen über seine Seite. Widmer spielte ihm Knoten in die Beine. Note 5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Bekam in der ersten Hälfte Ärger, weil er einen Ball nicht ins Aus spielte, obwohl ein Mainzer am Boden lag. Hatte wie so oft die meisten Ballaktionen bei Bayern, aber so richtig gewinnbringend war sein Spiel nicht. Note 4,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Das Spiel lief komplett am Mittelfeldspieler vorbei. Die wenigsten Ballaktionen vor der Pause, verursachte den Freistoß vor dem 0:2. Mehr beim Schiedsrichter als in Ballnähe. Zur Pause war Schluss. Note 5. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Hätte mehr aus dem tollen Zuspiel von Süle machen müssen. Das galt für sein ganzes Spiel. Viele Ballverluste, im Gefahrenbereich gar nicht zugegen. Keine Bewerbung für den neuen Vertrag. Note 5. © imago images 10/17 MARCEL SABITZER: Bekam eine Startelfchance und durfte in Müllers Abwesenheit auf die 10, hatte aber wenig Zugriff auf das Spiel. Machte immerhin beim 1:2 das Spiel schnell. Seine einzige Offensivaktion – zur Pause runter. Note 4,5. © imago images 11/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wie angekündigt in der Startelf, war erst gar nicht zu sehen, dann mit einer großartigen Torvorlage für Lewandowski. Danach aber wieder nicht zu sehen, wenn auch mit vielen Laufwegen. Note 4. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Bekam vor dem Anpfiff Blumen für den Meistertitel als Kapitän. Danach mit einem tollen Tor zum 1:2. Es wird viel über seinen Vertrag gesprochen, aber Lewandowski lässt sich das nicht anmerken. Viel unterwegs. Note 3. © imago images 13/17 JAMAL MUSIALA: "Ein Spieler, den man super von der Bank bringen kann", sagte Julian Nagelsmann. Gefreut sich hat sich Musiala bestimmt nur mäßig darüber. Kam zur Pause für Sabitzer, hatte aber bis auf ein paar Einzelaktionen wenig zu melden. Note 4. © getty 14/17 LEROY SANE: Kam zur Pause für Goretzka, um etwas mehr Kreativität ins Spiel zu bringen. Davon war dann nicht so viel zu sehen. Irgendwie ein typisches Sane-Spiel 2022. Note 5. © imago images 15/17 TANGUY NIANZOU (ab 67.): Bekam nach der erzieherischen Maßnahme in Bielefeld keine Einsatzminuten gegen Dortmund, immerhin 25 Minuten dann in Mainz. Da war die Drangphase der Gastgeber schon vorbei. Keine Fehler. Note 4. © imago images 16/17 GABRIEL VIDOVIC (ab 67.): Der einzige glückliche Bayern-Spieler an diesem Fußballnachmittag. Nach seinem Ein-Minuten-Debüt in Bielefeld diesmal mit rund 25 Minuten Einsatzzeit in Mainz. Er kann was, das sieht man. Seine Zeit kommt noch. Note 4. © imago images 17/17 JOSIP STANISIC (ab 79.): Ein paar Minuten für die Einsatzprämie. Lief einmal einen Ball gut ab. Keine Bewertung.

1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München: Die Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhate - Widmer, Stach (89. Ingvartsen), Aaron - Barreiro, Kohr - Burkardt (81. Boetius), Onisiwo (89. Brosinski).

Bayern: Ulreich - Pavard, Süle (79. Stanisic), Hernandez (67. Nianzou) - Kimmich - Gnabry, Sabitzer (46. Musiala), Goretzka (46. Sane), Davies - Choupo-Moting (67. Vidovic), Lewandowski.

Die Daten des Spiels 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München

Tore: 1:0 Burkardt (18.), 2:0 Niakhate (27.), 2:1 Lewandowski (33.), 3:1 (57. Barreiro).

Der Star des Spiels: Jonathan Burkardt (Mainz)

Bayerns Defensive bekam den U21-Nationalspiler nie in den Griff. Feuerte sechs Torschüsse auf das Tor von Sven Ulreich. Traf zur wichtigen 1:0-Führung und war auch darüber hinaus mit seinem Tempo und Laufwegen ein ständiger Unruheherd.

Der Flop des Spiels: Niklas Süle (Bayern)

Startelf-Comeback seit dem März 2022 - anfangs nur positiv auffällig mit einem langen Ball für Gnabry. Zuckerball! Dann bei den Gegentoren 1 und 3 nicht unbeteiligt. Beim 0:1 zu weit weg, beim 1:3 orientierungslos. Nicht sein Tag.

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Keine gute Leistung des Referees. Hätte nach Foul von Pavard (4.) an Burkard auf Elfmeter entscheiden müssen. Danach übersah er ein Foulspiel von Niakhate (10.) an Goretzka an der Mainzer Strafraumgrenze.