FC Bayern - Effenberg warnt: Das wäre die "schlechteste Entscheidung der Vereinsgeschichte"

Der ehemalige FCB-Profi Stefan Effenberg hat eine deutliche Warnung an den FC Bayern München ausgesprochen, was den Vertragspoker um Robert Lewandowski angeht.

"Wenn Bayern nicht versucht, den Vertrag zu verlängern, ist das die schlechteste Entscheidung der Vereinsgeschichte. Dafür hat dann wirklich niemand Verständnis", schrieb Effenberg in seiner t-online-Kolumne.

Derzeit ranken sich zahlreiche Gerüchte um die Zukunft von Lewandowski, dessen Arbeitspapier im Sommer 2023 ausläuft. Berichten zufolge laufen aktuell keine konkreten Gespräche mit dem Polen über eine Ausdehnung seines Kontrakts.

Außerdem hatten die jüngsten Aussagen der Bayern-Verantwortlichen für Irritationen gesorgt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt zum wiederholten Male verkündet, dass der Rekordmeister den Weltfußballer gerne halten wolle, dieser erklärte nach dem Spiel aber auf Nachfrage: "Das höre ich zum ersten Mal!"

Oliver Kahn bestätigte vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende außerdem, dass er sich vor kurzem mit Star-Berater Mino Raiola getroffen habe - und ging dabei nicht auf Details ein. Raiola vertritt unter anderem Erling Haaland, der in der Vergangenheit auch schon als potenzieller Nachfolger von Lewandowski in München gehandelt wurde.

Angesprochen auf Lewandowskis Zukunft hielt sich Kahn allerdings bedeckt: "Ich habe es mehrfach gesagt, dass wir jetzt im Frühjahr Gespräche führen wollen mit vielen unserer verdienten Spieler, natürlich auch mit Robert."

Lewandowski-Imperium: Millionen-Verzicht wegen Russland © getty 1/27 Laut Forbes zählt Robert Lewandowski zu den zehn reichsten Fußballern der Welt - und das liegt nicht nur an seinem hohen Gehalt beim FC Bayern. Gemeinsam mit seiner Frau Anna investiert er großflächig in Unternehmen. Ein Blick auf das Lewy-Imperium. © getty 2/27 Insgesamt vereinen die beiden Lewandowskis rund 30 Projekte und Unternehmen, an denen sie sich finanziell beteiligen - Robert hauptsächlich bei technologischen und serviceorientierten Projekten, Anna in Sachen Ernährung, Gesundheit und Fitness. © getty 3/27 Wir blicken auf die größten Zweige des Lewandowski-Imperiums, in dem es zuletzt Anfang November Zuwachs gab. Zuvor starten wir aber mit einer frisch beendeten Zusammenarbeit ... © getty 4/27 Künftig arbeitet er nicht mehr mit Sponsor Huawei zusammen. Der chinesische Technikkonzern soll Russland dabei geholfen haben, sein Netzwerk nach der Invasion in die Ukraine gegen Cyberattacken zu sichern. Lewy positioniert sich klar für die Ukraine. © getty 5/27 SPOX und GOAL wurde die Trennung von der Lewandowski-Seite bestätigt. Demnach verzichtet Lewandowski "auf viel Geld". Im Raum stehen fünf Millionen Euro. Gemeinsam mit seiner Anna hatte er zu den wichtigsten Werbe-Gesichtern von Huawei gehört. © Instagram/_rl9 6/27 GAMING: Der neueste Streich der Lewandowskis. Mit seinem mitgegründeten Unternehmen "RL9 Games" steht der 33-Jährige vor dem Release eines eigenen Videospiels, das den Namen "Football Coach" tragen soll. © Instagram/_rl9 7/27 "Bald werde ich euch meine Welt des Fußballs vorstellen. Ihr werdet meine sportliche Erfahrung und die Geheimnisse der Trainerarbeit in unserem Spiel entdecken. Dieses Spiel wird so aufregend sein wie ein Tor in der 90. Minute", kündigte der Pole an. © YouTube 8/27 Bereits 2016 hatte Lewandowski ein eigenes Smartphone-Spiel auf den Markt gebracht: "Lewandowski Euro Star 2016". Die Aufgabe des Spielers ist es, so viele Punkte wie möglich bei diversen Fußball-Übungen zu sammeln. © Instagram/_rl9 9/27 IMMOBILIEN: Seit Jahren ist Robert Lewandowski Mitbesitzer von LS Investments, einem Unternehmen, das Appartments in Warschau baut. © Instagram/nines_restaurant_sportsbar 10/27 Im Oktober 2021 wurde außerdem in Warschau das "Nine's" eröffnet - Lewandowskis eigenes (dreistöckiges) Restaurant. Im Erdgeschoss befindet sich - na klar - eine Sportsbar. Im zweiten und dritten Stock befindet sich das Restaurant. © Instagram/nines_restaurant_sportsbar 11/27 Dort soll es nach Beschreibung "Amerikanische Küche mit einem asiatischen und polnischen Twist" geben. Im dritten Stock ist eine große Räumlichkeit, die für besondere Events und Anlässe gebucht werden kann. © getty 12/27 Das Restaurant soll eine Homage an diverse polnische Sportler sein, so können Besucher beispielsweise die Skier von Vierschanzentourneesieger Kamil Stoch bewundern. © Screenshot/Stor9 13/27 MARKETING: Über die eigens gegründete Agentur Stor9 vermarkten sich die Lewandowskis und haben bekannte Werbepartner wie Head & Shoulders, Mastercard etc. an Land gezogen. Bis zur Trennung gehörte auch Huawei dazu. © imago images 14/27 Zum Streitpunkt geriet im vergangenen Jahr die gemeinsam mit seinem Ex-Berater Cezary Kucharski geführte Vermarktungsfirma RL Management. Kucharsky verklagte die Firma auf einen Millionenbetrag. © imago images 15/27 Der größte Vorwurf: Der 33-Jährige und seine Frau Anna sollen mehrere Millionen Euro aus der RL Management abgezweigt haben, um Luxusurlaube zu verbringen und sich eine teure Inneneinrichtung anzuschaffen. © imago images 16/27 Kucharsky, der Lewandowski offenbar laut Telefonmitschnitten drohte, pikante Steuerbelastungen ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen, wurde wegen des Verdachts auf Erpressung gegen den Bayern-Star festgenommen. © imago images 17/27 Gegen eine Kaution durfte der Berater, von dem sich Lewandowski 2018 getrennt hatte, auf freien Fuß. Die Zivilklage Kucharskys gegen Lewandowskis Firma läuft nach wie vor. © imago images 18/27 MEDIEN: 2017 gründete Lewandowski gemeinsam mit Group One ein eigenes Medienunternehmen, das den Namen RL Media trägt. © imago images 19/27 START-UPS: Seit 2014 investieren die Lewandowskis über eine Firma namens Protos VC in unterschiedliche Start Ups mit diversen Ansätzen wie Ernährung, Sport-News-Services oder sogar Brautmodeplattformen. © imago images 20/27 ERNÄHRUNG: Der vermutlich größte Zweig von Ehefrau Anna. Die ehemalige Karate-Weltmeisterin gründete vor Jahren den Blog "Healthy Plan by Ann" und ist Inhaberin der Marke "Foods by Ann". © Insstagram/_rl9 21/27 Die Marke ist spezialisiert auf gesunde, teilweise glutenfreie Ernährung. Seit 2019 sind auch diverse RL9-Kaffeprodukte im Onlineshop erhältlich. Ein Kilo Kaffebohnen gibt's zum Preis von 15,82 Euro. © imago images 22/27 Robert selbst brachte 2019 außerdem in RL9PRO einen eigenen Energydrink, der von der polnischen Firma OSHEE produziert wird, auf den Markt. © imago images 23/27 Anna baut derweil ihr Fitness-Imperium weiter aus und brachte jüngst eine App auf den Markt mit dem Titel "Diet & Training by Ann". © imago images 24/27 LANDWIRTSCHAFT: Ja, richtig gelesen! Lewandowski ist unter die Bauern gegangen. Zumindest indirekt. Als Investor unterstützt er seit 2021 das Biotechnologie-Unternehmen Bio-Lider, das gemeinsam mit Bio-Gen Biopräparate für Landwirtschaft herstellt. © imago images 25/27 MODE: Sowohl Anna als auch Robert haben eigene Mode- und Sportkollektionen auf den Markt gebracht, die sie in Kooperation mit dem Onlineshop 4fstore vertreiben. © imago images 26/27 Außerdem investierten die Lewandowskis in LESS, eine Internetplattform, die den Kauf und Verkauf von gebrauchter Kleidung fördern soll. Ein halbes Jahr nach Start im Juni 2019 lag die Gewinnspanne bereits bei 4 Mio. Euro. © Facebook/Robert Lewandowski 27/27 2018 investierte Robert außerdem in Zgoda FC, laut dem Business Insider einem der größten Fußball- und Sportartikel-Stores in Polen.

Effenberg: "Dann wird Lewandowski das nie vergessen"

Effenberg glaubt derweil trotzdem nicht, dass ein Verbleib von Lewandowski gefährdet sei. Die Bayern würden aber ein gefährliches Spiel betreiben. "Sollte Bayern als Plan A tatsächlich eine Verpflichtung von Haaland haben und Lewandowski nur Plan B sein, wird Lewandowski das nie vergessen", erklärte er und schob nach: "Wenn Lewandowski 2023 den Verein verlässt, weil ihm das zu lange gedauert hat, wirft das kein gutes Licht auf die Verantwortlichen."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne. "Bei Vertragsverhandlungen herrscht an der Säbener Straße momentan keine klare Linie. Das war zu Hoeneß' Zeiten anders", erklärte er.

Ebenfalls besorgniserregend empfindet Effenberg die jüngste Aussage von Thomas Müller, der vor dem Rückspiel gegen den FC Salzburg (21 Uhr im LIVETICKER) in der Champions League von Leistungsdruck gesprochen hatte.

Effenberg sorgt sich um FC Bayern

"So einen Satz habe ich von Bayern seit zehn Jahren nicht gehört. Die Leistung stimmte schließlich in der Regel. Druck haben die Spieler ohnehin immer", schrieb Effenberg und schlussfolgerte: "Die Mannschaft strotzt derzeit nicht wie gewohnt vor Selbstbewusstsein. Ihr fehlen schon seit längerer Zeit die Stabilität und die Kompaktheit im Spiel gegen den Ball. Sie lässt zu viele Chancen zu, gerade hundertprozentige - so wie gegen Leverkusen."

Deshalb sei der Einzug in das Viertelfinale gegen Salzburg auch nicht sicher. "In den vergangenen Jahren war ich weit davon entfernt, mir Sorgen um Bayern zu machen. Aktuell muss ich aber zugeben: Ich mache mir durchaus Sorgen", so Effenberg. Die Österreicher würden "ganz genau" wissen, "wo die Löcher und Schwächen von Bayern liegen, hat zudem nichts zu verlieren. Das kann ein böses Erwachen für Bayern geben."