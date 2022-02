FC Bayern: Salihamidzic schließt Lewandowski-Verkauf aus

Sportvorstand Hasan Salihamidzic geht weiter von einem Verbleib von Toptorjäger Robert Lewandowski beim FC Bayern aus.

Auf die Frage, ob die Bayern möglicherweise im Sommer bei einem Angebot von 50 Millionen Euro Ablöse schwach werden würden, meinte Salihamidzic bei Sky: "Nein, Lewa ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft. Er ist wieder auf dem Weg, unsere Mannschaft zu Titeln zu schießen, deswegen kommt das überhaupt nicht infrage."

Der Vertrag des 33-Jährigen läuft nur noch bis 2023. Die Bayern werden laut Salihamidzic "selbstverständlich alles dafür tun", Lewandowskis Vertrag zu verlängern.

Der Sportvorstand verteidigte zudem erneut den zuletzt immer wieder in die Kritik geratenen Neuzugang Dayot Upamecano. "Upa ist jung, er braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis er zu Weltklasse kommt, aber wir glauben an ihn, wir haben ihn in dieser Saison zu Bayern geholt und er wird das schon machen. Da bin ich mir sicher", sagte Salihamidzic über den 23-Jährigen, der vor der Saison von RB Leipzig gekommen war.

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte Upamecano und die Bayern-Defensive zuletzt kritisiert. Den Zoff mit Matthäus legte Salihamidzic bei. "Ich kenne ihn seit 25 Jahren, wenn er was zu sagen hat, kann er es gerne sagen. Aber ich möchte natürlich unsere Jungs schützen, wir glauben an diese Jungs, das wird immer so sein. Ich werde mich immer vor diese Jungs stellen, dann muss Lothar das auch aushalten", sagte Salihamidzic.

Und Matthäus ergänzte: "Wir haben in den letzten Tagen miteinander telefoniert, zwischen uns ist alles ausgeräumt. Jeder hat seine Ansichten. Jeder versteht aber auch die Sicht des anderen."