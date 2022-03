FC Bayern München: Dieses Problem muss Nagelsmann jetzt in den Griff bekommen

Beim 1:1 des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen spielten die Münchner die Gäste in den ersten 30 Minuten fast an die Wand. Doch unnötige Fehler sorgten dafür, dass der Gegner plötzlich stärker wurde und sogar in Führung hätte gehen können. Trainer Julian Nagelsmann hadert mit dem Kontrollverlust - in einer Statistik belegt Bayern im Ligavergleich den letzten Platz.

Es ist schon eigenartig. Da dominiert der FC Bayern den Gegner fast schon nach Belieben - und urplötzlich kommt der Einbruch. Ein mittlerweile bekanntes Muster, das auch gegen Leverkusen wieder zu beobachten war.

Thomas Müller brachte Bayer mit dem ersten Eigentor seiner Karriere zurück ins Spiel. Dann sorgten unnötige Ballverluste im eigenen Sechzehner (Upamecano) und im Spielaufbau dafür, dass der Rekordmeister das Spiel zur Pause sogar noch fast komplett aus der Hand gegeben hätte.

Leverkusen, bis zum Ausgleich nur mit dem Verteidigen des eigenen Tores beschäftigt, hatte plötzlich Oberwasser, drei ganz dicke Chancen zum 2:1. Wieder einmal verlor Bayern nach einer Führung die Kontrolle über das Spiel - wie schon u.a. zuletzt bei Aufsteiger Bochum (2:4). Der Unterschied: Der VfL nutzte Bayerns Einladungen, Leverkusen nicht.

Unnötige Patzer des FC Bayern machen den Gegner erst stark - das Problem ist größer, als es zunächst scheint.

"Damit spielen wir dem Gegner in die Karten, weil dort dann der Glaube entsteht, dass gegen uns was zu holen ist", kritisierte Nagelsmann nach dem Spiel die vielen Fehler bei eigenem Ballbesitz. "Leverkusen hatte nicht drei Weltklasse-Angriffe. Das waren drei vorgelegte Dinger, das müssen wir beseitigen. Die Einladungen müssen in so einer Phase einfach ein bisschen kleiner gedruckt sein."

Noten: Müller mit unrühmlicher Premiere - Upamecano erneut vogelwild © getty 1/31 Der FC Bayern ist gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden hinaus gekommen. Bei den Bayern feiert Thomas Müller ein unrühmliches Debüt, Dayot Upamecano liefert den nächsten vogelwilden Auftritt ab. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/31 LUKAS HRADECKY: Verschuldete das 0:1 mit, als er sich bei der Ecke völlig verschätzt und für Konfusion sorgt. Leistete sich mal wieder ein paar Unsicherheiten. Stark dann in der 62. Minute im Eins gegen Eins gegen Sabitzer. Note 4. © imago images 3/31 JONATHAN TAH: Beim 0:1 kracht er mit Hincapie zusammen und sorgt dafür, dass Süle einschießen kann. Auffällig lautstark, versuchte die Mannschaft immer wieder rauszuschieben, damit man sich nicht hinten reinstellt. Note 3,5. © imago images 4/31 EDMON TAPSOBA: Anfangs auffällig viele schlampige Pässe im Aufbau, die dafür sorgten, dass Leverkusen lange keine Entlastung hatte. Fing sich dann etwas und war dann auch zuverlässiger als erster Passgeber hinten heraus. Note 3. © imago images 5/31 PIERO HINCAPIE: Beim 0:1 kracht er bei der Ecke mit Tah zusammen, so war Platz für Süles Tor. Ansonsten wie immer sehr körperlich unterwegs, auch wenn manchmal zu überhastet. Das Wichtigste: Er meldete Lewandowski ab. Note 2,5. © imago images 6/31 JEREMIE FRIMPONG: Versuchte den Korridor auf der rechten Seite zu nutzen, wenn Richards weit aufrückte (was er oft tat) und setzte zu vielen Sprints an, dann aber auch oft umsonst, weil die Bälle nicht kamen. Tauchte oft brotlos im Strafraum auf. Note 4. © imago images 7/31 CHARLES ARANGUIZ: Aktivposten bei Leverkusen im Zentrum mit vielen Ballgewinnen (wichtig gegen Musiala, 8.) und viele Ballkontakten. Muss aber in der 45. Minute eigentlich das 2:1 machen, als er allein vor Ulreich auftaucht. Note 3. © imago images 8/31 KEREM DEMIRBAY: Anfangs lief das Spiel komplett an ihm vorbei. Hatte nach 35 Minuten gerade mal elf Ballkontakte. Leitete dann das 1:1 durch seinen scharfen Freistoß ein und war dann im zweiten Durchgang deutlich präsenter. Note 3. © imago images 9/31 MITCHEL BAKKER: Hatte auf seiner Seite anfangs keinen Spaß gegen Coman, der immer wieder anlief und viel unterwegs war. Sah dann nach 32 Minuten Gelb und hatte Glück (81.) nicht vom Platz zu fliegen. Seoane nahm ihn dann sofort runter. Note 4. © imago images 10/31 MOUSSA DIABY: Es war nicht der Tag des zuletzt starken Franzosen. Er musste lange mehr anlaufen als weglaufen. Die wenigsten Ballaktionen in der Leverkusener Startelf. Die einzig starke Offensivaktion kurz vor seiner Auswechslung (87.). Note 4,5. © imago images 11/31 AMINE ADLI: Unglücksrabe der ersten Hälfte: Hatte gleich drei (8., 42., 43.) Riesenchancen, die er allesamt auf verschiedenster Weise nicht machte und Leverkusens Führung auf dem Gewissen hatte. Auch kurz nach dem Seitenwechsel mit einer Chance. Note 4. © imago images 12/31 FLORIAN WIRTZ: Erste Offensivaktion erst in der 33. Minute, als Pavard gegen ihn klärt. Bis dahin wie die gesamte Bayer-Offensive nicht existent. Dafür fleißig gegen den Ball. Traf in der 56. das Außennetz, sonst wenig Torgefahr. Note 4. © imago images 13/31 EXEQUIEL PALACIOS: Kam in der 70. Spielminute für Adli, half dann defensiv ordentlich mit, fiel aber nicht sonderlich auf. Note 3,5. © getty 14/31 ODILON KOSSOUNOU: Kam für Bakker in der 82. Minute, um eine Gelb-Rote-Karte zu vermeiden. Hatte einen starken Ballgewinn. Keine Bewertung. © getty 15/31 LUCAS ALARIO: Kam in der 89. Minute für Wirtz. Zwei Ballkontakte – mehr war nicht. Keine Bewertung. © getty 16/31 SARDAR AZMOUN: Kam in der 89. Minute für Diaby und feierte damit sein Bundesliga-Debüt. Bekommt bald bestimmt mehr Spielzeit. Keine Bewertung. © imago images 17/31 SVEN ULREICH: Reagierte vor der Pause zweimal stark gegen Adli und Aranguiz, auch beim Schuss von Frimpong kurz vor Spielende auf dem Posten. An Müllers Eigentor trifft den Neuer-Vertreter keine Schuld. Note: 3. © getty 18/31 BENJAMIN PAVARD: Ein guter Auftritt des Franzosen. Hatte seine rechte Abwehrseite weitestgehend im Griff, darüber hinaus schaltete er sich immer wieder ins Angriffsspiel mit ein. Vor allem gegen Spielende mit einigen gefährlichen Hereingaben. Note: 2,5. © getty 19/31 NIKLAS SÜLE: Bestätigte die gute Form der vergangenen Wochen. Gab auf dem Platz den lautstarken Antreiber und Motivator. Defensiv ohne Fehl und Tadel. Erzielte das Bayern-Tor nach schöner Direktabnahme. Note: 2,5. © imago images 20/31 DAYOT UPAMECANO: Ein ständiger Unsicherheitsfaktor in der Bayern-Defensive. Leistete sich gleich mehrere Male haarsträubende Ballverluste gegen Adli und hatte Glück, dass dieser die Möglichkeiten nicht zu nutzen wusste. Note: 5. © imago images 21/31 OMAR RICHARDS: Bekam die schnellen Leverkusen-Stürmer Adli und Diaby nie wirklich in den Griff. Offensiv mit wenig Durchschlagskraft. Musste nach 60 Minuten für Sane weichen. Note: 4,5. © imago images 22/31 JOSHUA KIMMICH: Schaffte es zu keinem Zeitpunkt, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Offensiv ohne die großen Momente, defensiv half er für seine Hinterleute ein ums andere Mal aus. Note: 3,5. © imago images 23/31 JAMAL MUSIALA: Fungierte als Bindungsstück zwischen Defensive und Offensive und war Ausgangspunkt vieler guter Bayern-Angriffe. Im Gegensatz dazu aber auch mit vielen leichtfertigen Ballverlusten. Note: 3. © imago images 24/31 SERGE GNABRY: Zu Beginn noch recht unauffällig, taute er mit fortschreitender Spieldauer immer weiter auf. Wechselte immer wieder die Positionen und machte viele Meter. Hatte Pech bei seiner Außennetz-Treffer kurz vor dem Pausenpfiff. Note: 2,5. © getty 25/31 THOMAS MÜLLER: Der Unglücksrabe des Nachmittags. Bei Lewandowskis Chance nach 16 Minuten stand er ungünstig im Weg, den Leverkusener Ausgleich besorgte er mit seinem (Premieren-)Eigentor selbst. Offensiv zudem völlig blass. Note: 5. © getty 26/31 KINGSLEY COMAN: Holte sich viele Bälle in der eigenen Hälfte ab und beackerte seine Seite unermüdlich. Ließ in seinen Aktionen aber die letzte Konsequenz vermissen. Verzeichnete die zweitmeisten Münchner Ballverluste (16). Note: 4. © imago images 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Bayerns Top-Torjäger wurde von Leverkusens Innenverteidigung völlig abgemeldet und hing über die kompletten 90 Minuten in der Luft. Verzeichnete keinen einzigen nennenswerten Abschluss. Note: 4,5. © getty 28/31 LEROY SANE: War am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt als Joker noch Matchwinner gewesen, gegen Leverkusen gelang ihm das nicht. Offensiv ohne nennenswerte Aktion. Note 4. © getty 29/31 MARCEL SABITZER: Hatte nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung die Riesenchance zur Führung, scheiterte aber freistehend vor Hradecky. Abgesehen davon ein farbloser Auftritt. Note: 4. © getty 30/31 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wurde spät als zweiter Stürmer neben Lewandowski hineingeworfen, einen Abschluss verzeichnete er aber nicht. Keine Bewertung. © imago images 31/31 BOUNA SARR: Kam für die letzten fünf Minuten für Coman. Hatte sogar noch zwei, drei gute Aktionen - konnte das Remis aber dann nicht mehr abwenden. Keine Bewertung.

FC Bayern: Unnötige Patzer machen den Gegner stark

Schon 16 Fehler begingen die Münchner in dieser Bundesliga-Saison, die zu einem gegnerischen Torschuss führten. Ligahöchstwert! Sieben dieser 16 Fehler machten die Bayern in der Rückrunde (ebenfalls Ligahöchstwert), schon fast so viele wie in der kompletten Hinrunde (9). Zu einem Gegentor führten immerhin nur drei Fehler, das ist Ligadurchschnitt.

Trotzdem kämpft Trainer Nagelsmann gegen eine Entwicklung, die ihm vor allem im Hinblick auf das Rückspiel im Achtelfinale der Champions am Dienstag gegen Salzburg am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) Sorgen bereiten dürfte. Wie sehr die Österreicher nach Ballgewinnen dem FC Bayern weh tun können, stellten sie beim 1:1 im Hinspiel schließlich eindrucksvoll unter Beweis.

Eine Erklärung für die hohe Fehleranfälligkeit habe Nagelsmann nicht, Lösungsansätze aber schon: "Wir müssen versuchen, in gewissen Phasen davon wegzukommen, in 50:50-Situationen zu sagen: 'Ich zaubere mich da hinten jetzt raus.' Hinten in der Kette oder im Aufbauspiel ist ein solche Entscheidung immer so zu fällen, dass ich die einfache Lösung wähle. Wenn ich eine spielerische Lösung will, muss ich mir ganz sicher sein."

Heißt: Nicht in Schönheit untergehen, sondern den Ball auch mal auf die Tribüne jagen, bloß kein unnötiges Risiko gehen.

FC Bayern: Nagelsmann will keine Einladungen mehr verteilen

Ein Lösungsansatz, der vor allem für Dayot Upamecano gilt. Der Franzose streut immer wieder haarsträubende Fehlpässe ein. Gegen Leverkusen geriet ihm ein Rückpass zur Torhüter Sven Ulreich viel zu kurz, Amin Adli konnte die Einladung aber nicht nutzen.

"Er ist eine Maschine im Verteidigen. Darauf darf er sich immer besinnen", sagt Nagelsmann über den Ex-Leipziger. "Ich habe aber nichts dagegen, dass er mal einen Ball in den 3. Oberrang schießt. Da sitzt aktuell eh keiner. Das ist eine einfache Lösung, die nicht super smart aussieht. Aber es sieht auch nicht super smart aus, wenn Adli an den Pfosten schießt."

Dass Innenverteidiger beim FC Bayern mehr können müssen, als Bälle unter Druck nur ins Aus zu bolzen, weiß aber natürlich auch Nagelsmann. "Grundsätzlich haben unsere Spieler schon die Überzeugung, dass sie solche Situationen spielerisch lösen können. Das ist gut", sagt der Trainer. "Es gibt aber auch Phasen, in denen wir es hinkriegen müssen, den Druck ein bisschen wegzunehmen."

Zur Not mit einem Ball in den dritten Oberrang. Denn Einladungen verteilen will Nagelsmann am besten gar nicht mehr.