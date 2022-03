FC Bayern München - Bayer Leverkusen 1:1: Eigentor Müller! Wackliger FCB patzt gegen die Werkself

Der FC Bayern München hat am 25. Spieltag der Bundesliga den dritten Sieg in Serie verpasst. Die Münchener spielte gegen Bayer Leverkusen 1:1-Unentschieden.

Niklas Süle (18.) brachte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann vor 25.000 Zuschauen nach einem Eckball in Führung. Thomas Müller (36.) sorgte mit einem Eigentor für den Ausgleich der Gäste.

In der Tabelle bauen die Bayern den Vorsprung auf den BVB, dessen Spiel gegen Mainz 05 verlegt werden musste, vorerst auf neun Punkte aus. Am Dienstag steht das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League daheim gegen RB Salzburg an.

Bayern München - Bayer Leverkusen: Die Analyse

Leverkusen, nach dem FC Bayern gemeinsam mit dem BVB immerhin das offensivstärkste Team der Liga, mauerte sich direkt mit dem Anpfiff hinten ein. Bayern kontrollierte die Partie, kam aber zunächst nicht zu zwingenden Torchancen.

Gnabry, in der Dreierreihe hinter Lewandowski auf der linken Seite aufgeboten, ließ sich immer wieder tief fallen, holte sich die Bälle aus der eigenen Hälfte und schob dann von hinten an. Linksverteidiger Richards agierte teilweise höher als der Nationalspieler, diente als zusätzliche Anspielstation in der Offensive. Die Münchener, die zu einer Viererkette zurückkehrten, versuchten es immer wieder über die Mitte.

Nach dem verdienten 1:0 durch Süle (18.) und dem Eigentor von Müller (36.) Bayern dann plötzlich von der Rolle. Der Rekordmeister lud Leverkusen mit teils haarsträubenden Ballverlusten zum Kontern ein. Weil gleichzeitig die Restverteidigung nicht mehr stimmte, schnupperten die Gäste gleich mehrfach an der Führung.

Der zweite Durchgang entwickelte sich in den Anfangsminuten zu einem offenen Schlagabtausch. Leverkusen formierte sich jetzt höher, hielt den Druck über die schnellen Außen hoch. Nagelsmann stellte hinten auf eine Dreierkette um, suchte seinerseits ebenfalls das Heil in der Offensive. Mit Choupo-Moting kam zusätzlich ein zweiter Stoßstürmer neben Lewandowski, Musiala rückte auf die Zehner-Position.

Bayern versuchte es nun mit Flanken über außen, scheiterte im Zentrum aber an der gut gestaffelten Defensive der Gäste. Leverkusen konzentrierte sich fortan auf den Auswärtspunkt in der Allianz Arena und zog sich wieder weiter zurück, blieb über schnelle Gegenstöße aber immer gefährlich. Zu einem Torerfolg kamen beide Teams am Ende nicht mehr.

Bayern München - Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich - Pavard, Süle, Upamecano, Richards (61. Sane) - Kimmich, Musiala - Coman, Müller (61. Sabitzer), Gnabry (71. Chopou-Moting) - Lewandowski.

Leverkusen: Hradecky - Tah, Tapsoba, Hincapie - Frimpong, Aranguiz, Demirbay, Bakker (82. Kossounou) - Diaby (89. Azmoun), Adli (70. Palacios), Wirtz (89. Alario).

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen

Tore: 1:0 Süle (18.), 1:1 Müller (36., Eigentor)

Der Star des Spiels: Niklas Süle (FC Bayern)

Bestätigte die gute Form der vergangenen Wochen. Gab auf dem Platz den lautstarken Antreiber und Motivator. Defensiv ohne Fehl und Tadel. Erzielte das Bayern-Tor nach schöner Direktabnahme.

Der Flop des Spiels: Thomas Müller (FC Bayern)

Der Unglücksrabe des Nachmittags. Bei Lewandowskis Chance nach 16 Minuten stand er ungünstig im Weg, der Leverkusener Ausgleich ging auf seine Kappe. Offensiv zudem völlig blass.

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert

Nachvollziehbar in der Zweikampfbewertung, immer auf Höhe und auch sehr kommunikativ. Daniel Siebert hatte mit der rassigen Partie keine Probleme.