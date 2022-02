VfL Bochum - FC Bayern München 2:4: Blamage trotz Führung! Bochum überrennt FCB innerhalb von 30 Minuten

Der FC Bayern München hat sich am 22. Spieltag der Bundesliga bei Aufsteiger VfL Bochum blamiert. Trotz 1:0-Führung verlor die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 2:4 (1:4).

Robert Lewandowski brachte den FC Bayern zwar in Führung (9.), doch dann drehte Bochum auf: Christopher Antwi-Adjei (14.), Jürgen Locadia (38., Handelfmeter), Cristian Gamboa (40.) und Gerrit Holtmann (44.) stellten innerhalb von 30 Minuten auf 4:1. Lewandowski verkürzte in der 75. auf 2:4.

Der FC Bayern musste vor 8500 Zuschauern ohne seinen verletzten Kapitän Manuel Neuer auskommen. Vertreten wurde er von Sven Ulreich, der an den Gegentoren aber schuldlos war.

Im Vorfeld des Spiels und während den ersten knapp 20 Spielminuten legte ein Stromausfall die Stadion-Technik lahm.

Verfolger Borussia Dortmund kann den Rückstand auf den FC Bayern am Sonntag bei Union Berlin (15.30 Uhr) auf sechs Punkte verkürzen. Die Münchner sind am Mittwoch zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Salzburg zu Gast.

Bayern-Noten: Defensive mit Totalausfall - nur Lewy in Normalform © getty 1/15 Der FC Bayern ist am 22. Spieltag der Bundesliga bei Aufsteiger VfL Bochum mit 2:4 (1:4) unter die Räder gekommen. Vor allem die Münchner Defensive erlebte einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © getty 2/15 SVEN ULREICH: Der Vertreter des verletzten Neuer erlebte einen äußert undankbaren Nachmittag. Hatte an keinem der vier Gegentreffer Mitschuld, konnte sich andererseits aber auch nicht wirklich auszeichnen. Note: 3,5. © imago images 3/15 BENJAMIN PAVARD: Bekam den quirligen Holtmann defensiv zu keiner Zeit in den Griff. Offensiv ohne nennenswerte Vorstöße. Brachte nur 66 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 5. © getty 4/15 DAYOT UPAMECANO: Ein rabenschwarzer Tag für den Franzosen. Beim 1:1 und 1:4 ließ er sich von Holtmann abkochen, den Elfmeter zum 1:2 verschuldete mit einem vermeidbaren Handspiel. Vor dem 1:3 mit dem entscheidenden Ballverlust. Note: 6. © imago images 5/15 NIKLAS SÜLE: Hauptverantwortlich für Antwi-Adjejs Ausgleichstreffer zum 1:1, als er den Angreifer zu einfach gewähren ließ. Darüber hinaus immer wieder mit Abstimmungsproblemen in der Rückwärtsbewegung. Note: 5,5. © getty 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Ließ sich im Gegensatz zu seinen Nebenleuten nichts Spielentscheidendes zu Schulden kommen, Sicherheit strahlte er aber zu keinem Zeitpunkt aus. Gewann nur 57 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © imago images 7/15 JOSHUA KIMMICH: Vor der Viererkette als alleiniger Sechser aufgeboten wurde der Nationalspieler von seinen Kollegen bei den schnellen Bochumer Angriffen oft im Stich gelassen. Hatte somit Probleme, Struktur ins Angriffsspiel zu bringen. Note: 4,5. © getty 8/15 SERGE GNABRY: Die Bemühung kann man dem Flügelstürmer nicht absprechen, doch nur wenige seiner Aktionen waren von Erfolg gekrönt. Bäumte sich als einer der wenigen Spieler bis zuletzt gegen die Niederlage auf. Note: 4. © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Hing abgesehen von seiner butterweichen Flanke vor Lewandowskis 1:0 völlig in der Luft. Hatte wenig klare Szenen, verlor viele Bälle in der Vorwärtsbewegung und musste nach 64 Minuten für Choupo-Moting weichen. Note: 5. © imago images 10/15 LEROY SANE: Durfte erneut als zentraler Part neben Müller im offensiven Mittelfeld agieren, machte dort, vor allem in den ersten 45 Minuten, aber keine gute Figur. Nach der Pause dann etwas verbessert. Note: 5. © imago images 11/15 KINGSLEY COMAN: Versuchte oft mit Tempo seine Stärken im Eins-gegen-eins auszuspielen, was speziell nach der Pause auch ein ums andere Mal gelang. Außerdem: schöne Flugkopfball-Vorlage vor Lewandowskis Führungstreffer. Note 4. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Der einzige Münchner Offensivspieler in Normalform. Bewies vor dem 1:0 tolle Körperbeherrschung, als er sich artistisch gegen Bella-Kotchap durchsetzte. Beim 2:4 dann kompromisslos. Note: 3. © getty 13/15 CORENTIN TOLISSO: Kam zur Halbzeit für den schwachen Upamecano und brachte sichtbar mehr Sicherheit ins Bayern-Defensivspiel. Note: 3,5. © imago images 14/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wurde nach 65 Minuten als zweiter Stürmer neben Lewandowski aufgeboten. Wirkliche Torchancen verzeichnete der Kameruner aber nicht. Note: 4,5. © imago images 15/15 MARCEL SABITZER: Kam für die Schlussviertelstunde für Coman, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

VfL Bochum gegen FC Bayern München: Die Analyse

Wohl um den flinken Bochumer Außenbahnspielern entgegenzuwirken, vollzog Nagelsmann eine Taktikumstellung: Statt des zuletzt gut funktionierenden 3-2-4-1-Systems vertraute er diesmal auf ein 4-1-4-1. Die Viererkette bildeten vier gelernte Innenverteidiger, zwischen ihnen und den fünf Offensivspielern agierte lediglich Kimmich.

Die Mannschaft fremdelte von Beginn an mit der neuen Ausrichtung, es fehlte eine Verbindung zwischen Abwehr und Angriff. Das Aufbauspiel war fehlerhaft, das Pressing inkonsequent. Obwohl Bochum von Beginn an zielstrebiger und gefährlicher angriff, ging der FC Bayern aber durch Lewandowski in Führung.

Anschließend belohnte sich Bochum für den couragierten Auftritt und traf innerhalb von 30 Minuten viermal. Dem 1:1 ging ein Fehler von Süle voraus, dem Elfmeter-1:2 ein Handspiel von Upamecano. Vor Gamboas traumhaftem 1:3 ließ sich Coman tunneln, vor Holtmanns kaum weniger sehenswerten 1:4 patzte Upamecano.

Nagelsmann reagierte zur Pause: Er brachte für den desaströsen Upamecano mit Tolisso einen zweiten Sechser und kehrte zum 3-2-4-1 zurück. Am Spiel änderte das zunächst nichts. Bochum erzielte zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar zwei weitere Treffer, die aber beide wegen Abseitsstellungen zu Recht nicht zählten.

Erst danach wurde der FC Bayern dominanter und erspielte sich einige Torchancen, bald brachte Nagelsmann mit Choupo-Moting einen weiteren Stürmer. Mehr als das 2:4 gelang den Münchnern aber nicht. Kurz vor Schluss setzte Lewandowski noch einen Freistoß an die Latte.

VfL Bochum - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Bochum: Esser - Gamboa (72. Stafylidis), Bella Kotchap, Leitsch, Soares - Losilla - Osterhage, Rexhbecaj (90. Masovic) - Antwi-Adjei (80. Asano), Locadia (80. Polter), Holtmann (80. Pantovic).

FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano (46. Tolisso), Süle, Hernandez - Kimmich - Gnabry, Thomas Müller (64. Choupo-Moting), Leroy Sane, Coman (75. Sabitzer) - Lewandowski.

Die Daten des Spiels VfL Bochum gegen FC Bayern München

Tore: 0:1 Lewandowski (9.), 1:1 Antwi-Adjei (14.), 2:1 Locadia (38., Handelfmeter), 3:1 Gamboa (40.), 4:1 Holtmann (44.), 4:2 Lewandowski (75.)

Der Star des Spiels: Gerrit Holtmann (VfL Bochum)

Der FC Bayern bekam den Bochumer Linksaußen nie unter Kontrolle. Das 1:1 bereitete er stark vor, das 4:1 erzielte er traumhaft selbst. Kein Bochumer schloss öfter ab als Holtmann.

Der Flop des Spiels: Dayot Upamecano (FC Bayern)

Upamecano stand erstmals in der Rückrunde in der Startelf und hatte in der ersten Halbzeit an allen vier Gegentoren seinen Anteil. Vor dem 1:1 ließ er sich überlaufen, den Elfmeter zum 1:2 verschuldete er mit seinem Handspiel, vor dem 1:3 leistete er sich einen Ballverlust und vor dem 1:4 verteidigte er zu lasch. Zur Pause nahm ihn Nagelsmann aus dem Spiel.

Der Schiedsrichter: Robert Schröder

Schröder machte ein weitestgehend souveränes Spiel. Zu Recht entschied er nach Upamecanos Handspiel in der 35. Minute auf Elfmeter für Bochum. Den vermeintlichen Treffern von Osterhage (47.) und Antwi-Adjej (49.) verwehrte er wegen Abseitsstellungen richtigerweise die Anerkennung.