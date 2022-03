FC Bayern: Süle der Unverzichtbare?! So werden die FCB-Bosse seinen Abgang noch bereuen

Beim 1:1 des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen überzeugte Niklas Süle einmal mehr. Seit sein ablösefreier Wechsel zum BVB feststeht, liefert der Innenverteidiger so zuverlässig ab wie kein anderer seine Abwehr-Kollegen. Bayerns Bosse könnten sich deshalb noch ärgern.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit sprintete Leverkusens Jeremie Frimpong noch ein letztes Mal die rechte Außenbahn entlang. Doch plötzlich tauchte da dieser große, schnelle Abwehrschrank auf. Niklas Süle hatte aufgepasst, grätschte den Leverkusener sauber ab. Und dann?

Szenenapplaus! Für Niklas Süle. Einen Spieler, der den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen wird - ausgerechnet zu Erzrivale Borussia Dortmund. Noch vor ein paar Wochen undenkbar.

Einen Sturm der Entrüstung rief die Bekanntgabe des Transfers beim FC Bayern zwar nicht hervor. Aber einen Kampf um die Deutungshoheit darüber, warum, wieso und weshalb Süle seinen auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister nicht verlängert, den gab es natürlich schon. Fehlende Wertschätzung hier, hohe Gehaltsforderungen und Gerüchte über mangelnde Professionalität und ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen da. Abgehakt.

Beim 1:1 gegen Leverkusen bestätigte Süle seinen persönlichen Aufwärtstrend. Umsichtig und mit gutem Auge im Passspiel, stabil in den Zweikämpfen, laut und verantwortungsbewusst beim ordnen und motivieren seiner Kollegen. Fast auf den Tag genau einen Monat nach der offiziellen Bestätigung des Wechsels durch den BVB wirkt Süle befreit. Er kämpft, er ackert, er gibt Gas. Und wirkt nicht wie einer, der längst mit seinem Noch-Arbeitgeber abgeschlossen hat und nur noch seine Zeit absitzen will. Dass er gegen Leverkusen die Kugel auch noch zum 1:0 per Volley in die Maschen drosch, passte perfekt ins Bild.

Niklas Süle: der Unverzichtbare!?

"Wenn der Spieler alles gibt, dass sein Arbeitgeber erfolgreich ist, soll er auch spielen. Du arbeitest am Ende immer noch mit dem Menschen zusammen", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel. "Du kannst nicht bis Mitte Dezember predigen: 'Niki, komm, gib Vollgas', und wenn er nicht verlängert, sagen: 'Du bist ein Vollidiot, du spielst nicht mehr.' Das ergibt keinen Sinn."

Süle spielt immer, Süle spielt stabil - und sprach nach der Partie erstmals über seine Gefühlslage und richtete sich an die Fans. "Ich habe mich nicht umsonst nie öffentlich geäußert, weil ich von meinen Eltern Dankbarkeit vermittelt bekommen habe", sagte der Verteidiger bei Sky. "Ich bin dankbar, es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier spiele, jetzt nach Dortmund wechsle und die Zuschauer trotzdem meinen Namen rufen, wenn ich eine Grätsche mache. Daran sieht man, dass ich in den letzten fünf Jahren alles gegeben habe für den Klub, alles gewonnen habe."

Wie sehr Nagelsmann den Abwehrchef braucht, zeigt auch ein Blick auf dessen Defensiv-Kollegen Dayot Upamecano. Der Franzose gewann gegen Leverkusen zwar gute 56 Prozent seiner Zweikämpfe. Gleichzeitig streute er aber teils haarsträubende Fehlpässe ein, die nur deshalb nicht zu Gegentoren führten, weil Bayers Adli vor dem Tor zu schlampig agierte. Anders als Süle wirkt Upamecano nicht befreit, sondern vielmehr noch so, als sei er auch acht Monate nach seinem rund 42 Millionen Euro schweren Wechsel aus Leipzig noch nicht so richtig angekommen in München.

Noten: Müller mit unrühmlicher Premiere - Upamecano erneut vogelwild © getty 1/31 Der FC Bayern ist gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden hinaus gekommen. Bei den Bayern feiert Thomas Müller ein unrühmliches Debüt, Dayot Upamecano liefert den nächsten vogelwilden Auftritt ab. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/31 LUKAS HRADECKY: Verschuldete das 0:1 mit, als er sich bei der Ecke völlig verschätzt und für Konfusion sorgt. Leistete sich mal wieder ein paar Unsicherheiten. Stark dann in der 62. Minute im Eins gegen Eins gegen Sabitzer. Note 4. © imago images 3/31 JONATHAN TAH: Beim 0:1 kracht er mit Hincapie zusammen und sorgt dafür, dass Süle einschießen kann. Auffällig lautstark, versuchte die Mannschaft immer wieder rauszuschieben, damit man sich nicht hinten reinstellt. Note 3,5. © imago images 4/31 EDMON TAPSOBA: Anfangs auffällig viele schlampige Pässe im Aufbau, die dafür sorgten, dass Leverkusen lange keine Entlastung hatte. Fing sich dann etwas und war dann auch zuverlässiger als erster Passgeber hinten heraus. Note 3. © imago images 5/31 PIERO HINCAPIE: Beim 0:1 kracht er bei der Ecke mit Tah zusammen, so war Platz für Süles Tor. Ansonsten wie immer sehr körperlich unterwegs, auch wenn manchmal zu überhastet. Das Wichtigste: Er meldete Lewandowski ab. Note 2,5. © imago images 6/31 JEREMIE FRIMPONG: Versuchte den Korridor auf der rechten Seite zu nutzen, wenn Richards weit aufrückte (was er oft tat) und setzte zu vielen Sprints an, dann aber auch oft umsonst, weil die Bälle nicht kamen. Tauchte oft brotlos im Strafraum auf. Note 4. © imago images 7/31 CHARLES ARANGUIZ: Aktivposten bei Leverkusen im Zentrum mit vielen Ballgewinnen (wichtig gegen Musiala, 8.) und viele Ballkontakten. Muss aber in der 45. Minute eigentlich das 2:1 machen, als er allein vor Ulreich auftaucht. Note 3. © imago images 8/31 KEREM DEMIRBAY: Anfangs lief das Spiel komplett an ihm vorbei. Hatte nach 35 Minuten gerade mal elf Ballkontakte. Leitete dann das 1:1 durch seinen scharfen Freistoß ein und war dann im zweiten Durchgang deutlich präsenter. Note 3. © imago images 9/31 MITCHEL BAKKER: Hatte auf seiner Seite anfangs keinen Spaß gegen Coman, der immer wieder anlief und viel unterwegs war. Sah dann nach 32 Minuten Gelb und hatte Glück (81.) nicht vom Platz zu fliegen. Seoane nahm ihn dann sofort runter. Note 4. © imago images 10/31 MOUSSA DIABY: Es war nicht der Tag des zuletzt starken Franzosen. Er musste lange mehr anlaufen als weglaufen. Die wenigsten Ballaktionen in der Leverkusener Startelf. Die einzig starke Offensivaktion kurz vor seiner Auswechslung (87.). Note 4,5. © imago images 11/31 AMINE ADLI: Unglücksrabe der ersten Hälfte: Hatte gleich drei (8., 42., 43.) Riesenchancen, die er allesamt auf verschiedenster Weise nicht machte und Leverkusens Führung auf dem Gewissen hatte. Auch kurz nach dem Seitenwechsel mit einer Chance. Note 4. © imago images 12/31 FLORIAN WIRTZ: Erste Offensivaktion erst in der 33. Minute, als Pavard gegen ihn klärt. Bis dahin wie die gesamte Bayer-Offensive nicht existent. Dafür fleißig gegen den Ball. Traf in der 56. das Außennetz, sonst wenig Torgefahr. Note 4. © imago images 13/31 EXEQUIEL PALACIOS: Kam in der 70. Spielminute für Adli, half dann defensiv ordentlich mit, fiel aber nicht sonderlich auf. Note 3,5. © getty 14/31 ODILON KOSSOUNOU: Kam für Bakker in der 82. Minute, um eine Gelb-Rote-Karte zu vermeiden. Hatte einen starken Ballgewinn. Keine Bewertung. © getty 15/31 LUCAS ALARIO: Kam in der 89. Minute für Wirtz. Zwei Ballkontakte – mehr war nicht. Keine Bewertung. © getty 16/31 SARDAR AZMOUN: Kam in der 89. Minute für Diaby und feierte damit sein Bundesliga-Debüt. Bekommt bald bestimmt mehr Spielzeit. Keine Bewertung. © imago images 17/31 SVEN ULREICH: Reagierte vor der Pause zweimal stark gegen Adli und Aranguiz, auch beim Schuss von Frimpong kurz vor Spielende auf dem Posten. An Müllers Eigentor trifft den Neuer-Vertreter keine Schuld. Note: 3. © getty 18/31 BENJAMIN PAVARD: Ein guter Auftritt des Franzosen. Hatte seine rechte Abwehrseite weitestgehend im Griff, darüber hinaus schaltete er sich immer wieder ins Angriffsspiel mit ein. Vor allem gegen Spielende mit einigen gefährlichen Hereingaben. Note: 2,5. © getty 19/31 NIKLAS SÜLE: Bestätigte die gute Form der vergangenen Wochen. Gab auf dem Platz den lautstarken Antreiber und Motivator. Defensiv ohne Fehl und Tadel. Erzielte das Bayern-Tor nach schöner Direktabnahme. Note: 2,5. © imago images 20/31 DAYOT UPAMECANO: Ein ständiger Unsicherheitsfaktor in der Bayern-Defensive. Leistete sich gleich mehrere Male haarsträubende Ballverluste gegen Adli und hatte Glück, dass dieser die Möglichkeiten nicht zu nutzen wusste. Note: 5. © imago images 21/31 OMAR RICHARDS: Bekam die schnellen Leverkusen-Stürmer Adli und Diaby nie wirklich in den Griff. Offensiv mit wenig Durchschlagskraft. Musste nach 60 Minuten für Sane weichen. Note: 4,5. © imago images 22/31 JOSHUA KIMMICH: Schaffte es zu keinem Zeitpunkt, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Offensiv ohne die großen Momente, defensiv half er für seine Hinterleute ein ums andere Mal aus. Note: 3,5. © imago images 23/31 JAMAL MUSIALA: Fungierte als Bindungsstück zwischen Defensive und Offensive und war Ausgangspunkt vieler guter Bayern-Angriffe. Im Gegensatz dazu aber auch mit vielen leichtfertigen Ballverlusten. Note: 3. © imago images 24/31 SERGE GNABRY: Zu Beginn noch recht unauffällig, taute er mit fortschreitender Spieldauer immer weiter auf. Wechselte immer wieder die Positionen und machte viele Meter. Hatte Pech bei seiner Außennetz-Treffer kurz vor dem Pausenpfiff. Note: 2,5. © getty 25/31 THOMAS MÜLLER: Der Unglücksrabe des Nachmittags. Bei Lewandowskis Chance nach 16 Minuten stand er ungünstig im Weg, den Leverkusener Ausgleich besorgte er mit seinem (Premieren-)Eigentor selbst. Offensiv zudem völlig blass. Note: 5. © getty 26/31 KINGSLEY COMAN: Holte sich viele Bälle in der eigenen Hälfte ab und beackerte seine Seite unermüdlich. Ließ in seinen Aktionen aber die letzte Konsequenz vermissen. Verzeichnete die zweitmeisten Münchner Ballverluste (16). Note: 4. © imago images 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Bayerns Top-Torjäger wurde von Leverkusens Innenverteidigung völlig abgemeldet und hing über die kompletten 90 Minuten in der Luft. Verzeichnete keinen einzigen nennenswerten Abschluss. Note: 4,5. © getty 28/31 LEROY SANE: War am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt als Joker noch Matchwinner gewesen, gegen Leverkusen gelang ihm das nicht. Offensiv ohne nennenswerte Aktion. Note 4. © getty 29/31 MARCEL SABITZER: Hatte nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung die Riesenchance zur Führung, scheiterte aber freistehend vor Hradecky. Abgesehen davon ein farbloser Auftritt. Note: 4. © getty 30/31 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wurde spät als zweiter Stürmer neben Lewandowski hineingeworfen, einen Abschluss verzeichnete er aber nicht. Keine Bewertung. © imago images 31/31 BOUNA SARR: Kam für die letzten fünf Minuten für Coman. Hatte sogar noch zwei, drei gute Aktionen - konnte das Remis aber dann nicht mehr abwenden. Keine Bewertung.

Dayot Upamecano: Maschine mit Anlaufschwierigkeiten

"Es geht darum, dass wir ihm Lösungen aufzeigen. Dass er die 50:50-Entscheidungen nicht so trifft, dass er zwingend eine spielerische Lösung wählt, sondern eine einfache - um die Fehler ein bisschen runterzuschrauben und sich selbst ein besseres Gefühl zu geben", sagt Nagelsmann über den Franzosen. "Er ist eine Maschine im Verteidigen. Darauf darf er sich immer besinnen. Ich habe nichts dagegen, dass er mal einen Ball in den dritten Oberrang schießt. Da sitzt aktuell eh keiner. Das ist eine einfache Lösung, die nicht super smart aussieht. Aber es sieht auch nicht super smart aus, wenn Adli an den Pfosten schießt."

Niklas Süle hat solche Probleme aktuell nicht. Der Nationalspieler liefert weiter ab. Für den FC Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidzic geht es in den kommenden Wochen und Monaten auch darum, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Der aber muss zum einen in das Gehaltsbudget passen, zum anderen sportlich eine Verstärkung sein. Keine leichte Aufgabe. Macht Süle ("Ich werde bis zum letzten Tag hier alles geben und hoffentlich noch zwei Titel holen") so weiter wie bisher, könnten Bayerns Bosse seinen Abgang noch bereuen...