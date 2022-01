FC Bayern, News und Gerüchte: Ginter beim FCB derzeit offenbar kein Thema

Bei den Bayern ist Matthias Ginter offenbar nur Plan B. Real Madrid soll an Corentin Tolisso dran sein. Außerdem: Eric Maxim Choupo-Moting ist mit Kamerun ins Halbfinale des Afrika-Cups eingezogen. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

Hier geht's zu den Bayern-News und -Gerüchten des gestrigen Tages.

FCB, Gerücht: Ginter bei Bayern wohl derzeit kein Thema

Seit knapp einer Woche steht fest: Niklas Süle wird den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen. Für die Bayern stellt sich nun die Frage nach einen Nachfolger. Dabei fällt auch immer wieder der Name Matthias Ginter. Auch der Gladbacher kann im Sommer ablösefrei wechseln.

Wie Sport1 nun berichtet, ist ein Transfer des deutschen Nationalspielers bei den Bayern derzeit aber kein Thema. Demnach würde der 28-Jährige lediglich in Betracht gezogen werden, wenn die Bemühungen um die bevorzugten Kandidaten erfolglos blieben.

Nach Informationen von SPOX und GOAL bemühen sich die Bayern vornehmlich um Andreas Christensen vom FC Chelsea. Darüber hinaus soll auch dessen Teamkollege Antonio Rüdiger im Kreis der engeren Kandidaten sein.

Neben den Bayern wurde Ginter zuletzt auch bei Inter Mailand gehandelt. Der Verteidiger bevorzugt dem Vernehmen nach ein Wechsel ins Ausland.

Voting-Auflösung: Das ist Euer Süle-Nachfolger beim FC Bayern © getty 1/17 Niklas Süle wird den FC Bayern München im Sommer verlassen. Holt der FCB einen direkten Nachfolger? Wir haben Euch per Voting aufgefordert, Euren Favoriten zu nennen. Hier ist das Ergebnis. © getty 2/17 THILO KEHRER (Paris Saint-Germain): 2 Prozent der Stimmen. © getty 3/17 Der deutsche Nationalspieler wurde bereits im Dezember das erste Mal als möglicher Nachfolger von Süle genannt. Bei PSG spielt er in dieser Saison häufiger als zuletzt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2023. © getty 4/17 SERGINO DEST (FC Barcelona): 2 Prozent der Stimmen. © getty 5/17 Der Niederländer steht schon länger im Fokus der Bayern und würde wohl zwischen 20 und 30 Millionen Euro kosten. Dest ist kein direkter Süle-Nachfolger, sondern ein Außenverteidiger, der helfen könnte, dass Benjamin Pavard nach innen wechselt. © getty 6/17 MATTHIAS GINTER (Borussia Mönchengladbach): 5 Prozent der Stimmen. © getty 7/17 Der Nationalspieler wäre ablösefrei zu haben. Der 28-Jährige konnte sich mit der Borussia nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Neben den Bayern wurde Ginter zuletzt auch bei Inter Mailand gehandelt. © getty 8/17 NICO SCHLOTTERBECK (SC Freiburg): 12 Prozent der Stimmen. © getty 9/17 "Dass er ein guter Verteidiger ist, das sieht jeder", sagte Julian Nagelsmann über Schlotterbeck. Neben dem FC Bayern wird er auch beim BVB gehandelt. Ein Transfer im Sommer ist für den 22-Jährigen allerdings nach eigenen Angaben nicht eingeplant. © getty 10/17 ANTONIO RÜDIGER (FC Chelsea): 18 Prozent der Stimmen. © getty 11/17 Der Nationalspieler ist im Sommer vertragslos. Bereits im vergangenen Jahr gab es Kontakt zwischen Rüdigers Bruder und Berater Sahr Senesie und den Bayern (SPOX und GOAL berichteten). Auch Real ist interessiert und Chelsea will verlängern. © getty 12/17 ANDREAS CHRISTENSEN (FC Chelsea): 23 Prozent der Stimmen. © getty 13/17 Auch er wäre ablösefrei zu haben.Der 25-Jährige kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit in Gladbach (2015 bis 2017). Nach Informationen von SPOX und GOAL ist der dänische Nationalspieler ein Kandidat für einen Sommertransfer - wohl auch beim BVB. © getty 14/17 MATHIJS DE LIGT (Juventus Turin): 26 Prozent der Stimmen. © getty 15/17 De Ligt wäre die spektakulärste und auch teuerste Lösung für die Süle-Nachfolge: Der Niederländer steht bei Juve langfristig unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel ist enorm hoch (150 Mio. Euro) und sein Gehalt mit geschätzten 12 Millionen fürstlich. © getty 16/17 INTERNE LÖSUNG: 9 Prozent der Stimmen. © getty 17/17 Ob Tanguy Nianzou, Omar Richards oder eine Versetzung von Pavard - einige von Euch könnten es sich auch vorstellen, dass der FCB den Süle-Abgang ohne neuen Transfer intern auffängt.

Bayern, Gerücht: Real an Tolisso dran

Die Zukunft von Corentin Tolisso ist weiter ungewiss. Eigentlich zählte der Franzose, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, schon zu den sicheren Streichkandidaten, mit guten Leistungen in den vergangenen Wochen, spielte er sich jedoch wieder in den Fokus. Auch eine Vertragsverlängerung scheint nun wieder möglich.

Wie die Mundo Deportivo berichtet, hat nun jedoch auch Real Madrid sein Interesse am Mittelfeldspieler hinterlegt. Die Königlichen wollen sich demnach die Vertragslage des Franzosen zu Nutzen machen und ähnlich wie bei David Alaba vorgehen. Der österreichische Verteidiger war vor der Saison ablösefrei in die spanische Hauptstadt gewechselt, nachdem man sich in München auf keinen neuen Vertrag einigen konnte.

Den Bayern soll dieser Umstand auch bewusst sein, weshalb man in den vergangenen Wochen die Bemühungen um Tolisso intensiviert haben soll. Nach Mundo-Deportivo-Informationen soll es für Tolisso auch Angebote aus England und Italien geben.

Corentin Tolisso: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 9 2 1 514 Champions League 3 - 1 154 DFB-Pokal 2 1 - 116 DFL-Supercup 1 - 1 17 GESAMT 15 3 3 801

Bayern-Hype und BVB-Hoffnung: Ranking der beliebtesten Trikots © imago images 1/11 Das von der FIFA lizensierte Marketingunternehmen Euromerica Sport Marketing hat die europäischen Klubs der Top-5-Ligen nach der Anzahl der verkauften Trikots im Jahr 2021 gerankt. Fazit: Hier ist der BVB europäische Spitze - und die Bayern wieder vorn. © imago images 2/11 PLATZ 10: MANCHESTER CITY - 1.087.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 3/11 PLATZ 9: PARIS SAINT-GERMAIN - 1.180.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 4/11 PLATZ 8: BORUSSIA DORTMUND - 1.222.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 5/11 PLATZ 7: FC CHELSEA - 1.310.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 6/11 PLATZ 6: FC BARCELONA - 1.340.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 7/11 PLATZ 5: JUVENTUS - 1.420.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 8/11 PLATZ 4: MANCHESTER UNITED - 1.950.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 9/11 PLATZ 3: FC LIVERPOOL - 2.450.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 10/11 PLATZ 2: REAL MADRID - 3.050.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 11/11 PLATZ 1: FC BAYERN MÜNCHEN - 3.250.000 Millionen verkaufte Trikots

Bayern-News: Choupo-Moting und Kamerun beim Afrika-Cup im Halbfinale

Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist mit Kamerun ins Halbfinale des Afrika-Cups eingezogen. Mit 2:0 (0:0) setzte sich das Gastgeber-Land gegen Gambia durch.

Choupo-Moting kam über die gesamten 90 Minuten nicht zu Einsatz. Im Japoma-Stadion von Douala erzielte Karl Toko Ekambi von Olympique Lyon (50./57.) mit seinem vierten und fünften Turniertreffer die entscheidenden Tore für Kamerun, das letztmals 2017 den Afrika Cup für sich entscheiden konnte.

In der Vorschlussrunde trifft Kamerun auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Ägypten und Marokko, die sich am Sonntag (17.00 Uhr) in Jaunde gegenüberstehen.

FC Bayern München, Spielplan: Die kommenden Spiele