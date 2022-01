FC Bayern, News und Gerüchte: US-Youngster vor dem Absprung

Taylor Booth steht offenbar vor einem Abschied. Mittelfeld-Talent Tom Bischof, an dem auch der FC Bayern München interessiert war, verlängert seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim. Hier gibt es News zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: US-Talent vor dem Absprung

Taylor Booth steht offenbar vor einem Abschied beim FC Bayern München. Das berichten Sky und Sport1 übereinstimmend. Der 20-jährige Rechtsverteidiger kehrte erst im Sommer von einer halbjährigen Leihe vom SNK St.-Pölten zurück.

Sport1 zufolge soll es sogar schon eine Einigung mit dem niederländischen Erstligisten FC Utrecht über einen Wechsel im Sommer geben. Da der Vertrag des US-Amerikaners Ende Juni 2022 ausläuft, würde der Wechsel ablösefrei über die Bühne gehen.

In dieser Saison kam Booth 15-mal in der Regionalliga zum Einsatz und bereitete dabei fünf Tore vor. Beim 12:0 gegen den Bremer SV in der ersten DFB-Pokal-Runde kam er zu seinem einzigen Einsatz bei den Profis: 22 Minuten vor Spielende kam er damals für Leroy Sane ins Spiel. Seitdem stand er nicht mehr im Kader der Profis.

Am Deadline-Day 2019 hatten die Bayern den damals 17-jährigen Booth aus der Akademie von MLS-Klub Real Salt Lake geholt.

Voting-Auflösung: Das ist Euer Süle-Nachfolger beim FC Bayern © getty 1/17 Niklas Süle wird den FC Bayern München im Sommer verlassen. Holt der FCB einen direkten Nachfolger? Wir haben Euch per Voting aufgefordert, Euren Favoriten zu nennen. Hier ist das Ergebnis. © getty 2/17 THILO KEHRER (Paris Saint-Germain): 2 Prozent der Stimmen. © getty 3/17 Der deutsche Nationalspieler wurde bereits im Dezember das erste Mal als möglicher Nachfolger von Süle genannt. Bei PSG spielt er in dieser Saison häufiger als zuletzt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2023. © getty 4/17 SERGINO DEST (FC Barcelona): 2 Prozent der Stimmen. © getty 5/17 Der Niederländer steht schon länger im Fokus der Bayern und würde wohl zwischen 20 und 30 Millionen Euro kosten. Dest ist kein direkter Süle-Nachfolger, sondern ein Außenverteidiger, der helfen könnte, dass Benjamin Pavard nach innen wechselt. © getty 6/17 MATTHIAS GINTER (Borussia Mönchengladbach): 5 Prozent der Stimmen. © getty 7/17 Der Nationalspieler wäre ablösefrei zu haben. Der 28-Jährige konnte sich mit der Borussia nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Neben den Bayern wurde Ginter zuletzt auch bei Inter Mailand gehandelt. © getty 8/17 NICO SCHLOTTERBECK (SC Freiburg): 12 Prozent der Stimmen. © getty 9/17 "Dass er ein guter Verteidiger ist, das sieht jeder", sagte Julian Nagelsmann über Schlotterbeck. Neben dem FC Bayern wird er auch beim BVB gehandelt. Ein Transfer im Sommer ist für den 22-Jährigen allerdings nach eigenen Angaben nicht eingeplant. © getty 10/17 ANTONIO RÜDIGER (FC Chelsea): 18 Prozent der Stimmen. © getty 11/17 Der Nationalspieler ist im Sommer vertragslos. Bereits im vergangenen Jahr gab es Kontakt zwischen Rüdigers Bruder und Berater Sahr Senesie und den Bayern (SPOX und GOAL berichteten). Auch Real ist interessiert und Chelsea will verlängern. © getty 12/17 ANDREAS CHRISTENSEN (FC Chelsea): 23 Prozent der Stimmen. © getty 13/17 Auch er wäre ablösefrei zu haben.Der 25-Jährige kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit in Gladbach (2015 bis 2017). Nach Informationen von SPOX und GOAL ist der dänische Nationalspieler ein Kandidat für einen Sommertransfer - wohl auch beim BVB. © getty 14/17 MATHIJS DE LIGT (Juventus Turin): 26 Prozent der Stimmen. © getty 15/17 De Ligt wäre die spektakulärste und auch teuerste Lösung für die Süle-Nachfolge: Der Niederländer steht bei Juve langfristig unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel ist enorm hoch (150 Mio. Euro) und sein Gehalt mit geschätzten 12 Millionen fürstlich. © getty 16/17 INTERNE LÖSUNG: 9 Prozent der Stimmen. © getty 17/17 Ob Tanguy Nianzou, Omar Richards oder eine Versetzung von Pavard - einige von Euch könnten es sich auch vorstellen, dass der FCB den Süle-Abgang ohne neuen Transfer intern auffängt.

FC Bayern, News: Bayern-Flirt verlängert in Hoffenheim

Mittelfeld-Talent Tom Bischof, an dem auch der FC Bayern München interessiert war, verlängert seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim bis 2025. "Tom ist ein enormes Talent, das trotz seines jungen Alters neben seinen außergewöhnlichen fußballerischen Fähigkeiten bereits über eine beachtliche Reife verfügt", sagte Alexander Rosen, Hoffenheims Direktor Profifußball am Freitag.

Anfang Januar hatte Bischofs Berater Michael Reschke gegenüber Bild ein Interesse der Münchner bestätigt: "Sein Vertrag in Hoffenheim läuft aus, einige deutsche Klubs sind interessiert. Julian Nagelsmann hat ein positives Bild von Tom."

Der 16-Jährige stand zuletzt im Spiel bei Union Berlin (1:2) als jüngster Profi der TSG-Geschichte erstmals im Bundesliga-Kader. Profifußball-Direktor Rosen: "Sollte nichts Unvorhersehbares geschehen, so ist bei ihm nicht die Frage, ob er einmal in der Bundesliga auflaufen wird, sondern wann."

FC Bayern, News: Bayern-Legende kritisiert Nübel

Ex-Bayern-Keeper Jean-Marie Pfaff hat die Entscheidung von Alexander Nübel, sich im Sommer 2020 dem FC Bayern anzuschließen, kritisiert. Die News dazu lest Ihr hier.

