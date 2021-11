FC Bayern, News und Gerüchte: Müller gibt kurioses Interview - Ballon d'Or? Lewandowski für FCB-Stars Favorit

Thomas Müller hat nach der turbulenten Jahreshauptversammlung des FC Bayern München in seiner typischen Art die Geschehnisse eingeordnet. Dabei hatte der Angreifer aber auch ein paar ernste Worte parat. Mit Blick auf den Ballon d'Or kann es für ihn und FCB-Trainer Julian Nagelsmann nur einen Sieger geben: Robert Lewandowski. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Müller gibt kurioses TV-Interview

Thomas Müller hat in einem kuriosen TV-Interview die Geschehnisse auf der turbulenten Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Donnerstag aufgearbeitet. Zugleich schätzte der Nationalspieler auch mit ernsten Worten die Situation ein.

"Es gab viele Begleitumstände um diese Veranstaltung", sagte Müller zunächst nach dem 1:0-Sieg der Bayern gegen Arminia Bielefeld bei Sky: "Was ich mitgenommen habe, ist, dass der Dialog nicht zufriedenstellend stattgefunden hat, zumindest wenn man die Mitglieder fragt. Da geht es nicht um Katar, sondern da muss jetzt zwischen den Mitgliedern, den Fans und dem Verein gesprochen werden, da wird auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Das hat auch mit Provokationen zu tun. Das eine provoziert den anderen, was der Verein macht, provoziert die Fans."

Auf den Einwand des Sky-Reporters Sebastian Hellmann, die Jahreshauptversammlung sei ein Ort für den Dialog mit den Mitgliedern, meinte Müller: "Ich bin kein Experte, aber eine Jahreshauptversammlung besteht in den ersten drei Stunden erstmal - in Anführungsstrichen - aus langweiligen Berichten. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ort für Diskussionen ist, weil der Austausch dann um 0.30 Uhr stattfindet."

Müller: "Lade dich als Experten für Tagesordnungspunkte ein"

Anschließend entwickelte sich ein launiger Dialog zwischen Müller und dem Reporter, in dem es um den Unterschied zwischen Anträgen, Abstimmungen und einem Dialog ging. "Jetzt hast du da ein bisschen was verwechselt. Wenn es um Anträge geht, geht es ja um Abstimmungen", meinte Müller schließlich in Richtung Hellmann. "Die Abstimmung stand ja eh nie zur Debatte, wenn es jetzt um das Katar-Sponsoring geht ...", setzte Hellmann an - woraufhin Müller entgegnete: "Das hast du jetzt gerade in einen Topf gerührt."

Hellmann entgegnete, es gehe um den Dialog. "In dem Antrag ging es ja auch darum, dass auch abgestimmt wird über das Katar-Sponsoring. Das geht ja nicht und das ist rechtlich auch geklärt", erläuterte der Reporter. Als er auf die Forderung des Bayern-Präsidenten Herbert Hainer nach einem Dialog zu sprechen kam, unterbrach ihn Müller: "Das habe ich gerade versucht zu sagen, dass das jetzt mitgenommen werden muss. Was dann passieren wird, ist nicht meine Baustelle. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Jahreshauptversammlungs-Spezialist bist, mit Abläufen, Anträgen, Stimmrecht und so - aber man lernt immer dazu."

Nachdem Müller abschließend betonte, dass die Außenwirkung "auf jeden Fall nicht gut war" und er scherzhaft auf die überschrittene Redezeit ("Wir sind jetzt schon lange über den sechs Minuten") hinwies, beendete er das Gespräch noch mit einem launigen Spruch in Richtung Hellmann: "Bei der nächsten Jahreshauptversammlung meines eigenen Eisstockschießvereins werde ich dich als Experten für die Tagesordnungspunkte einladen."

FC Bayern, News: Ballon d'Or? Müller für Lewandowski

Aus Sicht von Bayern München kann es nur einen geben: Robert Lewandowski! "Lewy muss das Ding holen - fertig!", sagte Teamkollege Thomas Müller über die Verleihung des Ballon d'Or durch France Football am Montag. "Ich betone nochmal, dass es kein Spieler mehr verdient als Robert. Das steht außer Frage", assistierte Trainer Julian Nagelsmann.

Die begehrte Trophäe ging seit 2008 allerdings bis auf eine Ausnahme immer an Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi - 2018 gewann Luka Modric. Im vergangenen Jahr wurde der Ballon d'Or aufgrund der Pandemie nicht verliehen. Für Lewandowski spricht, dass er in der vergangenen Saison den "ewigen" Bundesliga-Rekord von Gerd Müller übertroffen hat und 41 Saisontore erzielte. Zudem nannte Nagelsmann die "unfassbare Haltung" des 33-Jährigen zu seinem Beruf. "Er haut sich immer rein. Wenn er sich zurücklehnt, kommt er wieder hoch und macht einen Sit-up."

Der Coach wird Lewandowski vor Ort die Daumen drücken, auch Vorstandschef Oliver Kahn, Sportchef Hasan Salihamidzic und Präsident Hainer haben sich in Paris angekündigt. "Er hat's absolut verdient", sagte Müller bei Sky, "da brauchen wir nicht zu diskutieren. Wenn ich sehe, was er nicht nur uns gibt, sondern auch mit der polnischen Nationalmannschaft macht - das ist deutlich schwieriger als in einem richtigen Topteam."

Das unterstrich auch der frühere Bundesliga-Profi Artur Wichniarek. "Wenn Robert den Ballon d'Or gewinnen sollte, wäre es die Krönung seiner sehr starken Leistung", sagte er: "Dann muss er uns noch in Katar zum Weltmeister machen und dann kann er aufhören."

