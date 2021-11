FC Bayern München: Jahreshauptversammlung heute im Liveticker

Beim FC Bayern München findet heute Abend die Jahreshauptversammlung statt. SPOX begleitet sie im Liveticker.

Vor Beginn: Kontrovers behandelt werden dürfte sicherlich auch diesmal das Sponsoring-Thema Katar, das erst kürzlich wieder für Zündstoff sorgte. Ebenso könnte die Coronavirus-Situation innerhalb der Mannschaft zur Sprache kommen, die seit Wochen für mediales Aufsehen sorgt.

Vor Beginn: "Wir werden gemeinsam mit unseren Fans noch einmal auf unsere extrem erfolg- und ereignisreichen zwei Jahre zurückblicken, aber gleichzeitig natürlich auch nach vorne schauen und thematisieren, was nötig ist, damit der FC Bayern weiter Maßstäbe im weltweiten Spitzenfußball setzt", kündigte Präsident Herbert Hainer in einem Interview vor der Versammlung an: "Darüber hinaus werden wir unseren Mitgliedern eine Satzungsänderung zur Abstimmung vorlegen, die wir in der November-Ausgabe unseres Mitgliedermagazins '51' in einer 40-seitigen Beilage bereits detailliert erläutert haben, damit alle verstehen, warum uns das wichtig ist."

Vor Beginn: Losgehen soll es im Audi Dome, einer Mehrzweckhalle im Münchner Stadtbezirk Sendling-Westpark, um 19 Uhr. Voll sein wird es allerdings nicht, denn wegen neuer politischer Bestimmungen inmitten der Coronavirus-Pandemie darf die Halle mit nur rund 1.700 Menschen gefüllt werden. Kommen dürfen gemäß der Satzung übrigens nur all jene, die dem Verein mindestens ein Jahr angehören, seit dem 01. Januar 2021 Mitglied sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker! In München findet beim FC Bayern am heutigen 25. November die Mitgliederversammlung 2021 statt. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Informationen dazu.

FC Bayern München: Jahreshauptversammlung heute live im TV und Livestream

Wer bei der Mitgliederversammlung nicht vor Ort dabei ist, kann sie auch online verfolgen.

Der FC Bayern selbst stellt einen Livestream zur Verfügung, der via YouTube und Facebook sowie auch auf fcbayern.com bereitgestellt wird.

FC Bayern, Mitgliederversammlung: Tagesordnung

Um welche Themen soll es bei der Mitgliederversammlung genau gehen? Die Tagesordnung haben die Münchner inzwischen bereits bekanntgegeben.