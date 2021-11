FC Bayern, News und Gerüchte: Sturm-Talent Undav träumt von Bayern-Wechsel

Ein deutsches Talent aus der ersten belgischen Liga bringt sich selbst beim FC Bayern ins Spiel und träumt von einem Wechsel zu den Münchnern. Marcel Sabitzer und Tanguy Nianzou drohen lange auszufallen. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Sturm-Talent träumt von Bayern-Wechsel

Das deutsche Talent mit türkischen Wurzeln Deniz Undav spielt beim belgischen Erstligisten Royal Union Saint-Gilloise und ist derzeit in bestechender Form und träumt von einem ganz großen Sprung. In 18 Spielen kommt der 25-Jährige auf 14 Tore und bereitete 9 weitere Treffer vor. Im Interview mit Sport1 erzählt der formstarke Stürmer, dass zwei prominente Bundesliga-Knipser seine Vorbilder sind.

"Lewandowski und Haaland spielen auf einem anderen Niveau. Da will ich mal hin", erzählte er - vor allem ein Wechsel zum FC Bayern wäre für den Torjäger das Größte: "Es wäre ein Traum, für den FC Bayern zu spielen. Das ist der Verein in Deutschland und einer der Top-5-Klubs in der Welt. Ich wäre schon stolz, wenn sich die Leute da mit mir beschäftigen würden. Dann weiß ich, dass ich als Fußballer einiges richtig mache. Das ist schon ein schönes Gefühl."

Undav, der bis zum vergangenen Jahr noch in Deutschland beim SV Meppen spielte, bleibt aber auch realistisch: "Es wäre kein Problem für mich, Backup hinter Lewandowski zu sein, da könnte ich mir viel abgucken und viel lernen von ihm", sagte Undav.

© getty Der 25-Jährige spielt eine starke Saison und trifft zur Zeit wie am Fließband.

FC Bayern, News: Sabitzer und Nianzou drohen lange Pausen

Marcel Sabitzer verpasste bereits das Spiel gegen Dynamo Kiew und auch gegen Arminia Bielefeld wird der Mittelfeldspieler nicht zur Verfügung stehen. Julian Nagelsmann erklärte, der Österreicher habe sich eine "kleine muskuläre Verletzung am Muskelsehnenübergang in der Wade" zugezogen und wird wohl ein paar Wochen fehlen.

Tanguy Nianzou fällt ebenfalls aus, könnte laut Nagelsmann jedoch bald zum Team zurückkehren. "Wenn er schmerzfrei ist, ich hoffe, dass es Anfang der nächsten Woche ist, kann er normal wieder einsteigen, die Stabilität in der Schulter ist gegeben", sagte Nagelsmann.

Beim heutigen Spiel gegen Bielefeld (18.30 Uhr im LIVETICKER) muss der Rekordmeister außerdem auf Joshua Kimmich und Eric Maxim Choupo-Moting verzichten, die weiterhin wegen positiver Corona-Tests nicht zur Verfügung stehen.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele