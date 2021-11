FC Bayern, News und Gerüchte: Klage wegen Gehaltskürzung für Kimmich und Co.? So stehen die Chancen

Sportrechtsexperte Christoph Schickhardt hat den ungeimpften Spielern des FC Bayern München im Falle einer möglichen Klage gegen die Gehaltskürzungen nur geringe Erfolgschancen eingeräumt. Der FCB beklagt nach dem CL-Spiel in Kiew zwei verletzte Spieler. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Klage? So stehen die Chancen für Kimmich und Co.

Der Sportrechtsexperte Christoph Schickhardt hat den ungeimpften Spielern des FC Bayern München im Falle einer möglichen Klage gegen die Gehaltskürzungen nur geringe Erfolgsaussichten eingeräumt. "Ich glaube, dass diese Spieler damit keinen Erfolg haben werden. Aber es ist ihr gutes Recht und vielleicht ist das sogar im Sinne aller, wenn die Sache dann gerichtlich geklärt ist. Aber ich sehe die Situation klar zu Gunsten vom FC Bayern. Der Klub verhält sich korrekt, wie dies dort übrigens Tradition ist", sagte Schickhardt bei Sport1.

Die Bayern hatten den ungeimpften Spielern Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting rückwirkend das Gehalt für die Woche, die sie wegen ihrer Corona-Quarantäne verpasst hatten, gestrichen. Eine entsprechende Meldung der Bild am Sonntag können SPOX und GOAL bestätigen. In einem Gespräch am vergangenen Donnerstag appellierten die Bayern-Bosse zudem an die Spieler, nicht nur ihre persönliche, sondern auch die Situation des Vereins im Blick zu haben. Einige Spieler sollen Berichten zufolge wegen der Gehaltskürzungen über rechtliche Schritte nachgedacht haben. Gnabry und Musiala haben sich nach Informationen von SPOX und GOAL mittlerweile impfen lassen.

Schickhardt verteidigte indes die zuvor getroffenen Maßnahmen des FC Bayern. "Die Rechtslage bei einem Fußballprofi ist genauso wie bei allen im Arbeitsleben. Fußballer sind ganz normale Arbeitnehmer. Wenn ich krank bin, erhalte ich eine Lohnfortzahlung, wenn ich nicht krank bin und aus anderen Gründen zum Beispiel Quarantäne nicht arbeiten kann, bekomme ich keine Lohnfortzahlung", sagte der Jurist.

Bayern-Noten: Goretzka im Kampfmodus - Sane und Müller blass © getty 1/16 Der FC Bayern hat sich - auch dank eines Fallrückziehertreffers von Robert Lewandowski - gegen Dynamo Kiew durchgesetzt und den Gruppensieg in der Champions League eingetütet. Hier sind die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars zum 2:1 in der Ukraine. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Schlug in der 29. Minute am Ball vorbei und hatte Glück, dass dieser nur an den Pfosten ging. Nach dem Seitenwechsel mit zwei guten Paraden. Beim Gegentor machtlos. Note: 3,5. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD: Spielte seinen Stiefel als halbrechter Bestandteil der Dreierkette souverän herunter. Kam aber etwas schwer in die Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 4/16 TANGUY NIANZOU: Spielte wie schon zuletzt wieder einige sehr riskante Pässe. Gewann dafür starke 72 Prozent seiner Zweikämpfe. Musste in der 74. Minute an der Schulter verletzt runter. Note: 3,5. © getty 5/16 LUCAS HERNANDEZ: Machte seine Sache im Abwehrzentrum grundsolide. Wurde zur Pause jedoch ausgewechselt. Note: 3. © getty 6/16 ALPHONSO DAVIES: Wie gewohnt sehr stark im Zweikampf, eroberte auch den Ball vor dem 1:0. Kam beim Gegentor jedoch einen Schritt zu spät. Note: 2,5. © getty 7/16 LEON GORETZKA: Sehr fleißiger Auftritt. Setzte gerade gegen den Ball immer wieder vorbildlich nach und holte sich dafür viel Applaus von Nagelsmann. Sehr stark: seine Monstergrätsche kurz vor Schluss. Note: 2. © getty 8/16 CORENTIN TOLISSO: Deutlich stabiler und gefestigter in seinen Aktionen als Marcel Sabitzer. Bereitete auch das 2:0 vor. Note: 2,5. © getty 9/16 KINGSLEY COMAN: Bester, weil offensiv auffälligster Bayer in Kiew. Gefiel auf der rechten Außenbahn mit starken Dribblings und erzielte außerdem das 2:0. Note: 1,5. © getty 10/16 THOMAS MÜLLER: Wie gewohnt sehr lauf- und lautstark unterwegs. Ließ den Ball vor dem Coman-Tor gut durch. Vertändelte allerdings sehr viele Bälle. 22 Ballverluste waren der Höchstwert an diesem Abend. Note: 3,5. © getty 11/16 LEROY SANE: Anfangs noch bemüht und aktiv ins Offensivspiel eingebunden, baute aber spätestens in Durchgang zwei ab. Ein Auftritt der Marke "okay" - mehr nicht. Note: 3. © getty 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Weltklasse-Fallrückziehertor zum 1:0. Ansonsten mit vorbildlicher Zweikampfführung und einigen guten Pässen. Note: 2. © getty 13/16 BOUNA SARR: Kam zur zweiten Halbzeit für Hernandez und orientierte sich auf die rechte Seite. Sammelte dort nicht sonderlich viele Pluspunkte. Note: 4. © getty 14/16 MARC ROCA: Löste Coman in der 67. Minute ab und erhielt damit seinen ersten Saisoneinsatz. Kurz darauf führte sein Fehlpass zum 1:2. Note: 4,5. © imago images 15/16 MALIK TILLMAN: Ersetzte Nianzou kurz vor Schluss und kam so zu seinem Champions-League-Debüt. Keine Bewertung. © imago images 16/16 OMAR RICHARDS: Half anstelle von Sane in den Schlussminuten mit, den Sieg über die Zeit zu retten. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Hernandez und Nianzou angeschlagen

Bayern München hat nach dem Gruppensieg in der Champions League zwei Verletzte zu beklagen. Lucas Hernandez klagte laut Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:1 (2:0) bei Dynamo Kiew über Probleme am Oberschenkel, Tanguy Nianzou habe nach einem Sturz auf die Schulter seinen Arm nicht mehr bewegen können.

"Lucas hat oberhalb des Knies ein bisschen ein Ziehen gespürt, das ist eine sehr blöde Stelle, wir wollten nix riskieren", sagte der Coach. Der französische Weltmeister war in der Pause ausgewechselt worden, Nianzou erst in der Schlussphase (85.).

"Bei Tanguy kann es sein, dass es die Bizepssehne ist", sagte Nagelsmann, "aber das Röntgenbild habe ich noch nicht, auch wenn ich mal Doktor Schiwago zu mir gesagt habe."

Entwarnung gab er bei Leon Goretzka, der sich bei einer Rettungsaktion kurz vor Spielende verletzt zu haben schien: "Bei Leon ist es nichts Dramatisches."

