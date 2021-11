FC Bayern München streicht ungeimpften Spielern um Joshua Kimmich offenbar Gehalt für Quarantäne

Der FC Bayern München hat vier ungeimpften Spielern um Joshua Kimmich offenbar rückwirkend das Gehalt für die Woche gestrichen, die sie aufgrund ihrer Corona-Quarantäne verpasst haben. Das berichtet die Bild am Sonntag.

Dem Bericht nach handelt es sich dabei neben Kimmich um Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting. Allesamt sollen am Donnerstagmorgen in die Geschäftsstelle des FC Bayern zitiert worden sein, wo die Strafe verkündet wurde. Auch der angeblich ebenfalls ungeimpfte Michael Cuisance war offenbar dabei. Da er nicht in Quarantäne musste, droht ihm aber keine Strafe.

Die FCB-Bosse sollen betont haben, dass es das Recht der Spieler sei, sich nicht impfen zu lassen, der Verein aber auch das Recht habe, das Gehalt im Falle einer Quarantäne einzubehalten. Sie sollen zudem an die Spieler appelliert haben, nicht nur ihre persönliche, sondern auch die Situation des Vereins im Blick zu haben.

Die Führungsriege kündigte den Spielern darüber hinaus offenbar an, dass auch weitere Maßnahmen wie die Isolation von den Kollegen im Training drohen könnten.

Für die betroffenen Spieler soll die Gehaltsstreichung und die mögliche Isolation im Training eine Überraschung gewesen sein. Sie hätten nur damit gerechnet, dass die Bosse ihnen wegen der fehlenden Impfung ins Gewissen reden wollen.

FC Bayern: Zustimmung vom Rest der Mannschaft

Dem Bericht nach gab es vom Rest der Mannschaft Zustimmung für diese Entscheidung.

Für Kimmich, der aufgrund seiner erneuten Quarantäne durch einen Kontakt auf einer Privatveranstaltung nur per Video zugeschaltet war, bedeutet dies bei einem geschätzten Jahresgehalt von 20 Millionen Euro einen Verlust von 384.000 Euro pro Woche. Da er nun schon die zweite Woche beim FCB verpasst, muss er mit einem Streichung von 768.00 Euro rechnen.

Nach der Corona-Infektion von Niklas Süle im Rahmen der Nationalmannschaft mussten die Kontaktpersonen Kimmich, Gnabry und Musiala die DFB-Reise vorzeitig beenden und sieben Tage in Quarantäne. Gleiches galt für Choupo-Moting, der mit einem Infizierten nach dem Freiburg-Spiel in Kontakt gekommen war.

Durch die erneute Quarantäne fehlte Kimmich dem FC Bayern auch bei der überraschenden 1:2-Niederlage der Münchner gegen den FC Augsburg.