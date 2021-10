FC Bayern München und die funktionierende Defensive: Darum werden Alaba und Boateng nicht vermisst

Bei aller Offensivpower weiß der FC Bayern in dieser Saison auch besser zu verteidigen als zuletzt noch unter Ex-Trainer Hansi Flick. David Alaba und Jerome Boateng werden nicht vermisst.

Nicht nur Robert Lewandowski trifft, wie er will. Auch die restliche Offensive des FC Bayern um Serge Gnabry, Leroy Sane und Thomas Müller ist vor dem gegnerischen Gehäuse zuverlässig. So stehen die Münchner nach dem 5:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen bei 29 Toren in den ersten acht Bundesliga-Partien - eine rekordverdächtige Quote. Nur in der Saison 1967/77 war der Rekordmeister derart treffsicher gestartet.

Bei aller Offensivpower trägt im Vergleich zur eher holprigen vergangenen Saison aber auch die bayerische Defensive zum nahezu makellosen Start unter Julian Nagelsmann bei.

Wettbewerbsübergreifend kommt der Rekordmeister auf nur neun Gegentreffer in zwölf Spielen - sechs weniger als bei derselben Anzahl von Partien in der abgelaufenen Spielzeit. In der Bundesliga stellt nur der SC Freiburg mit sechs Gegentreffern eine bessere Defensive als der FCB.

Mitentscheidend dafür ist die hervorragend aufeinander abgestimmte Innenverteidigung: Lucas Hernandez ist und bleibt eine Bank, Nagelsmann attestierte dem Franzosen nach dem Spiel in Leverkusen gar "seine beste Saisonleistung". Einmal mehr souverän präsentierte sich aber auch Hernandez' Landsmann Dayot Upamecano.

© imago images Die Verpflichtung von Dayot Upamecano zahlt sich schon jetzt aus.

FC Bayern: Neuzugang Upamecano schlägt voll ein

Neben nur zwei eher wackligen Auftritten - beim Saisonstart in Mönchengladbach sowie kürzlich gegen Frankfurt - weiß der 42,5 Millionen Euro schwere Neuzugang aus Leipzig durchweg mit guter Zweikampfführung und Spieleröffnung zu überzeugen.

In Leverkusen brachte er alle 67 Pässe an seine Mitspieler und wies eine Zweikampfquote von 71,4 Prozent auf. Hinzu kam seine mustergültige Vorlage zum frühen Führungstreffer durch Lewandowski in der 4. Minute.

"Es geht darum, diese Gier, die die Mannschaft nach vorne hat, auch nach hinten zu haben", verdeutlichte Nagelsmann zuletzt. In fünf der bisherigen zwölf Spiele blieb Torhüter Manuel Neuer ohne Gegentreffer, nur in einem Spiel ließ die Defensive mehr als fünf Schüsse auf das Tor des Welttorhüters zu - beim 3:1 in Fürth, als man fast eine Halbzeit lang in Unterzahl agierte.

Gegner Wettbewerb Zugelassene Schüsse aufs Tor Borussia Mönchengladbach Bundesliga 5 Borussia Dortmund Supercup 5 1. FC Köln Bundesliga 3 Bremer SV DFB-Pokal 0 Hertha BSC Bundesliga 3 RB Leipzig Bundesliga 4 FC Barcelona Champions League 0 VfL Bochum Bundesliga 1 Greuther Fürth Bundesliga 6 Dynamo Kiew Champions League 2 Eintracht Frankfurt Bundesliga 3 Bayer Leverkusen Bundesliga 4

Bayern-Abwehr überzeugt - Süle glänzt auch offensiv

David Alaba und Jerome Boateng? Werden - zumindest rein sportlich - nicht vermisst. Auch, weil sich Spieler wie Niklas Süle wieder in Form gebracht haben. Süle, das zeigte spätestens das Duell mit den Leverkusenern, wird gerade im Spiel mit Ball immer wertvoller für die Bayern. Das Tor durch Müller in der 34. Minute gehörte zu 80 Prozent dem gebürtigen Frankfurter.

"Wichtiger ist neben diesen Aktionen, die er wirklich gut macht, dass er in den körperlichen Duellen stabil ist und die Geschwindigkeit aufnehmen kann", lobte Müller den Abwehrrecken mit dem "Zehner-Gen" (Zitat Nagelsmann) im Mixed-Zone-Interview. "Darin ist Niki aktuell wieder sehr, sehr gut - und für uns ein wichtiger Spieler."

Fragt sich nur, wie lange Süle den Bayern noch erhalten bleibt. Zur nach wie vor ausstehenden Vertragsverlängerung des 26-Jährigen sagte Müller: "Dahin ist noch ein langer Weg - und das ist nicht mein Thema. Wichtig ist, dass er weiter so engagiert und energisch bleibt, wie er das aktuell zeigt."

Bayern-Stars im Formcheck: Sane kommt gewaltig - Goretzka mit Luft nach oben © getty 1/27 Der FC Bayern hat einen Saisonstart nach Maß unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann hingelegt. Besonders beeindruckend: die Auswärtssiege in Leipzig und Barcelona. Welche Spieler überzeugen, welche laufen ihrer besten Verfassung hinterher? Der Formcheck. © getty 2/27 IN TOPFORM - DAYOT UPAMECANO: Legt seit seinem holprigen Start gegen Gladbach eine starke Leistung nach der anderen hin. Überaus stark in Sachen Zweikampfantizipation und -führung. Unter Nagelsmann ohne Anpassungsschwierigkeiten. © getty 3/27 ALPHONSO DAVIES: Lässt sich seine fehlende Vorbereitung nicht anmerken und ist nah an seiner Gala-Form zum Ende der Saison 2019/20 dran. Schaltet sich in nahezu jeden Bayern-Angriff ein. Speziell gegen Leipzig und Barca überragend. © getty 4/27 JOSHUA KIMMICH: Demonstriert in der Schaltzentrale der Bayern eindrucksvoll, warum er seit seiner jüngsten Vertragsverlängerung zu den Bestverdienern im Kader gehört. Nicht wegzudenken. Beim 7:0 gegen Bochum sogar als doppelter Torschütze erfolgreich. © getty 5/27 LEROY SANE: Ließ den Pfiffen am 22. August gegen den Köln eine perfekte Reaktion folgen und spielte sich als Linksaußen mit vielen Freiheiten im System von Nagelsmann fest. Traf beim Duell mit Bochum sehenswert per Freistoß. © getty 6/27 JAMAL MUSIALA: Wurde deutlich (mit 50 % der Stimmen) zum vereinsinternen Spieler des Monats August gewählt. Mit seinen unnachahmlichen Dribblings und coolen Abschlüssen längst Leistungsträger und Publikumsliebling. Weltklasse: sein Auftritt gegen RB. © getty 7/27 ROBERT LEWANDOWSKI: Seit 19 Spielen in Folge immer mit einem Tor. Mehr braucht es zur Verfassung des Weltfußballers nicht zu sagen. Lewandowski ist und bleibt ein Segen für den FCB. © getty 8/27 IN GUTER FORM - MANUEL NEUER: Musste bisher nur vier Liga-Gegentore hinnehmen, konnte sich im Vergleich zum Start der vergangenen Spielzeit bisher aber kaum auszeichnen, weil seine Vorderleute bisweilen sehr gut verteidigten. © getty 9/27 JOSIP STANISIC: Zuverlässiger Backup für die defensive(n) Außenbahn(en). Verteidigt unaufgeregt und solide. Offensiv gegen Bochum sogar mit der einen oder anderen guten Aktion. Kein Wunder, dass Nagelsmann große Stücke auf ihn hält. © getty 10/27 NIKLAS SÜLE: Kam überraschend fit aus dem Urlaub und überzeugte mit wenigen Ausnahmen fast in jedem Spiel. In dieser Verfassung wieder ein Kandidat für eine Vertragsverlängerung, Gespräche gibt es nach Informationen von SPOX und Goal aktuell aber nicht. © getty 11/27 LUCAS HERNANDEZ: Feierte nach langer Verletzungspause in Leipzig ein überragendes Comeback mit einer Zweikampfquote von 78,6 Prozent und spielte auch nach seiner Einwechslung in Barcelona solide. Darauf lässt sich aufbauen. © getty 12/27 LEON GORETZKA: Gegen Ex-Klub Bochum - möglicherweise auch der endlich offiziell über die Bühne gebrachten Vertragsverlängerung geschuldet - mit einer starken Darbietung. Davor solide. Laut Nagelsmann müsse Goretzka noch an seinem Positionsspiel feilen. © getty 13/27 THOMAS MÜLLER: Nach der einen oder anderen durchwachsenen Vorstellung zu Saisonbeginn mit einem wichtigen Treffer gegen Barca. Steht bei insgesamt sieben Torbeteiligungen in acht Einsätzen. Gut, aber noch nicht mülleresk. © getty 14/27 SERGE GNABRY: Mit drei Treffern, vor allem dem wuchtigen Kracher zum 3:2 gegen Köln am 2. Spieltag, sowie drei Assists definitiv auf dem Weg zu alter Stärke. Für Nagelsmann ist Gnabry, wenn er fit ist, unverzichtbar. © getty 15/27 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Auch in den ersten Spielen der neuen Saison wieder ein verlässlicher Backup für Lewandowski. Netzte im Pokal gegen den Bremer SV vierfach und traf in den letzten beiden Liga-Spielen gegen Leipzig und Bochum jeweils einmal. © getty 16/27 IN DURCHSCHNITTLICHER FORM - BENJAMIN PAVARD: Nach vierwöchiger Knöchelverletzung gegen Leipzig und Barca jeweils in der Startelf und mit abgebrühten, wenn auch offensiv abgemeldeten Leistungen. Muss sich steigern, auch weil Stanisic sich aufdrängt. © getty 17/27 BOUNA SARR: Nur dritte Wahl auf der rechten Abwehrseite hinter Pavard und Stanisic. Durfte gegen Bochum aber immerhin für 28 Minuten ran - eine Belohnung für eine enagigerte Trainingswoche, wie Nagelsmann durchklingen ließ. © getty 18/27 TANGUY NIANZOU: Legte in der Vorbereitung teils herausragende Auftritte hin, dann wurde ihm mit Saisonbeginn von Süle der Rang als dritter Innenverteidiger hinter Upamecano und Hernandez abgelaufen. Muss sich momentan mit Kurzeinsätzen zufriedengeben. © getty 19/27 OMAR RICHARDS: Weist nach einigen Jahren in der zweiten englische Liga noch einige taktische Defizite auf. Ohnehin nur als Backup für Davies eingeplant. Gegen Bochum immerhin mit 45 ordentlichen ersten Bundesliga-Minuten. © getty 20/27 MARCEL SABITZER: Seit seinem Wechsel von Leipzig nach München Ende August nur dreimal eingewechselt und dabei eher unauffällig. Braucht nach Angaben von Nagelsmann noch ein bisschen Zeit, um sich einzufügen und zudem körperlich topfit zu werden. © getty 21/27 AUSSER FORM - MICHAEL CUISANCE: Trainiert zwar mit, hat aber spätestens seit dem Sabitzer-Transfer keine Perspektive mehr in Nagelsmanns Mittelfeld und muss sich mit der Tribüne begnügen. Alles andere als ein Wechsel im Winter wäre eine Überraschung. © getty 22/27 OHNE BEWERTUNG - SVEN ULREICH: Klare Nummer zwei hinter Neuer. Nach seinem 90-minütigen Pokal-Einsatz in Bremen im August wohl mit wenig Aussicht auf weitere Minuten. Das war Ulreich allerdings von Anfang an bewusst. © getty 23/27 CHRISTIAN FRÜCHTL: Füllt den Profikader nach dem Abgang von Ron-Thorben Hoffmann als dritter Keeper auf. Dürfte in dieser Saison nicht mehr als auf ein paar Regionalliga-Spiele für die zweite Mannschaft kommen. © getty 24/27 MARC ROCA: Verpasste verletzungsbedingt die gesamte Vorbereitung und kehrte erst im Rahmen der Länderspiele wieder ins Mannschaftstraining zurück. Seine Nicht-Nominierung für das Spiel gegen Bochum war ein klares Zeichen: Roca braucht noch Zeit. © getty 25/27 CORENTIN TOLISSO: Vor der Länderspielpause nur mit einem Einsatz über 90 Minuten (gegen den Fünftligisten Bremer SV), seither einmal mehr von seinem eigenen Körper ausgebremst. Wann Tolisso zurückkehrt, ist unklar. © getty 26/27 KINGSLEY COMAN: Wie Tolisso weiterhin verletzungsanfällig, aktuell sogar wegen einer kleinen, vor dem Bochum-Spiel unterzogenen Herz-Operation erst recht kein Kandidat für Matchpraxis. Wann der Franzose wieder ins Training einsteigt, ist fraglich. © getty 27/27 MALIK TILLMAN: Nach ansprechenden Leistungen in der Vorbereitung zum Dauer-Trainingsgast bei den Profis befördert. Spielpraxis wird sich der Offensivspieler aber wohl bei den Amateuren holen müssen. Immerhin gelang ihm im Pokal gegen Bremen ein Tor.

Alternative zu Hernandez? Pavard will in die Innenverteidigung

Im Falle eines Abgangs könnte der FCB noch nachrüsten, Antonio Rüdiger steht etwa auf der Liste der Verantwortlichen. Allerdings bieten sich mit den bisher eher weniger zum Zug gekommenen Benjamin Pavard und Tanguy Nianzou noch zwei weitere Optionen.

Pavard selbst machte jünst im Gespräch mit Canal+ deutlich, dass er künftig lieber innen statt außen in der Abwehrkette spielen würde: "Meine Position ist in der Innenverteidigung. Das war schon immer so, hier fühle ich mich am wohlsten. Da habe ich am meisten Spaß. Ich denke auf dieser Position sieht man meine Qualitäten besser."

Dort dürfte er in naher Zukunft aber wohl nur gebraucht werden, sollte der sich mit einem Justizverfahren in Spanien herumplagende Hernandez in zehn Tagen tatsächlich eine sechsmonatige Haftstrafe antreten müssen.