Bayer Leverkusen - FC Bayern München 1:5: Machtdemonstration! FCB stürmt auf Platz eins

Der FC Bayern München hat seine Spitzenposition in der Bundesliga zurückerobert. Am 8. Spieltag behauptete sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann eindrucksvoll mit 5:1 (5:0) gegen Bayer Leverkusen und schob sich mit 19 Punkten vor Borussia Dortmund (18) auf den ersten Platz.

Robert Lewandowski (4., 30.), Niklas Süle (34.) und Serge Gnabry (35., 37.) sorgten in einem furiosen ersten Durchgang eins für klare Verhältnisse, den Leverkusener Ehrentreffer vor 29.542 Zuschauern in der ausverkauften BayArena markierte Patrik Schick (55.).

"Wir hatten unfassbar viele Abschlusssituationen in herausragenden Räumen und hatten mit Ball eine sensationelle Struktur. Leverkusen hatte sehr, sehr wenig Zugriff in der ersten Halbzeit", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bei DAZN. "Es klingt zwar komisch bei 5:0, aber wir hatten auch noch die Chance auf das sechste, siebte und achte Tor in der ersten Halbzeit. Das war wirklich sehr, sehr stark."

Die Hausherren waren dagegen freilich bedient. "Wir waren von Anfang an nicht wach und bissig genug. Wir wollten mutig und aggressiv spielen, haben das aber nicht hinbekommen", sagte Leverkusens Jonathan Tah. "Dann sind die ins Rollen gekommen, was uns zu sehr verunsichert hat. Das darf uns nicht passieren."

Dass die herbe Pleite der Werkself einen Knick geben wird, glaubt Tah indes nicht: "Die letzten Wochen haben uns genug mentale Stärke gegeben, um dieses Spiel zu überstehen, daraus zu lernen und ein anderes Gesicht zu zeigen."

Auch Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky war angefressen: "Wir haben diese Stimmung im vollen Stadion nicht verdient mit dieser Leistung. Es war eine ganz, ganz schreckliche Anfangsphase. In der Halbzeit war das Spiel schon beendet für uns. Ich freue mich aber, dass sie dann kein weiteres Tor mehr geschossen haben."

Einzelkritiken: Ein Bayern-Quartett ragt heraus - zwei Sechser bei Leverkusen © getty 1/33 Der FC Bayern München hat Bayer Leverkusen mit 5:1 auseinander genommen. Ein Quartett überzeugte dabei besonders. Die Noten und Einzelkritiken zum Topspiel. © imago images 2/33 BAYER LEVERKUSEN - LUKAS HRADECKY: Konnte bei allen Gegentoren nichts ausrichten. War zweimal in kurzer Abfolge gegen Davies (21.) und Goretzka (22.) auf dem Posten. Note: 4. © imago images 3/33 JEREMIE FRIMPONG: Beim 0:2 zu spät gegen Müller bei Bayerns Angriff. Dazu mit einem schlampigen Fehlpass, der das 0:4 einleitete. Zwar bester Leverkusener Zweikämpfer, aber auch mit acht Ballverlusten. Note: 5. © imago images 4/33 ODILON KOSSONOU: Führte sich mit einem bösen Fehlpass ein (14.) und rückte gleich mehrfach zu spät heraus. Beim 0:3 und 0:4 jeweils zu weit weg von Müller, auch beim 0:5 zu zögerlich. Note: 6. © imago images 5/33 JONATHAN TAH: Hatte Lewandowski beim 0:1 nicht auf dem Schirm, sah beim 0:3 sehr alt gegen Süle aus, vergaß Gnabry beim 0:4 in seinem Rücken und attackierte auch vor dem 0:5 nicht ausreichend. So wird es nichts mit dem Nationalteam. Note: 6. © imago images 6/33 MITCHEL BAKKER: Verzeichnete neun Ballverluste. Auch er hatte Upamecano vor dem 0:1 vergessen, beim 0:5 attackiert er Torschütze Gnabry nicht. Note: 5. © imago images 7/33 KEREM DEMIRBAY: Er hatte dieselben Probleme wie sein Sechser-Partner Amiri. Ließ zu viele Lücken und trat offensiv nicht in Erscheinung. Sein Fehlpass leitete das 0:5 ein. In der 53. mit der bis dato besten Bayer-Chance. Note: 5. © imago images 8/33 NADIEM AMIRI: Völlig verloren im Zentrum und sehr oft in Unterzahl, weil er keine Unterstützung von der Viererkette gegen die immer wieder in die Halbräume stoßenden Bayern bekam. Auch nach vorne wirkungslos. Note: 5. © imago images 9/33 MOUSSA DIABY: Verlor alle seine sieben Zweikämpfe und hatte bis zu seiner Auswechslung die zweitwenigsten Ballaktionen bei Leverkusen. Versuchte es mit einem Schuss in der 43., der aber viel zu zentral war. Note: 5,5. © getty 10/33 FLORIAN WIRTZ: Führte die meisten Zweikämpfe aller Leverkusener und gewann über die Hälfte davon. War mit Ball am Fuß sehr bemüht, aber ohne zündende Idee. Immerhin gelang ihm die sehr schöne Vorlage zum 1:5. Note: 4. © getty 11/33 PAULINHO: Führte viele Zweikämpfe, verlor aber deutlich über die Hälfte davon. In Ballbesitz ohne Durchschlagskraft und einige Male mit der falschen Entscheidung. Musste zur Pause runter. Note: 4,5. © imago images 12/33 PATRIK SCHICK: War überhaupt nicht im Spiel, kaum am Ball und blieb ohne Chance in den Zweikämpfen. Dazu mit einer schwachen Passquote und schlechter Körpersprache. Einziger Pluspunkt: Sein Tor zum 1:5. Note: 5. © imago images 13/33 EDMOND TAPSOBA: Kam nach der Pause für Paulinho und verstärkte die Defensive, um angesichts des Spielstands Schadensbegrenzung zu betreiben. Hielt sich bei seinem Comeback nach Verletzungspause weitestgehend schadlos. Note: 4. © getty 14/33 AMINE ADLI: Diaby ging für ihn in der 64. hinaus, oft war er in der Folge aber nicht am Ball. Note: 4. © getty 15/33 KARIM BELLARABI: In der 64. Minute für Frimpong gekommen. Wie Adli hatte auch er nicht viele Aktien am weiteren Spielverlauf. Note: 4. © imago images 16/33 LUCAS ALARIO: Wurde für Schick elf Minuten vor dem Ende eingewechselt. Sein Tor wurde wenig später zu Recht wegen Abseits aberkannt. Keine Bewertung. © imago images 17/33 PANAGIOTIS RETSOS: Wirtz ging für ihn in der 79. hinunter. Ermöglichte Coman noch eine gute Chance durch einen Ballverlust. Ansonsten ohne Einfluss auf das Spiel. Keine Bewertung. © getty 18/33 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Lange nicht gefordert, ehe er einen Demirbay-Schuss in der 53. stark mit dem Fuß parierte. Bei Schicks 1:5 chancenlos. Note: 3. © getty 19/33 NIKLAS SÜLE: Den flinken Paulinho hatte Süle problemlos unter Kontrolle und sogar Muße für einige Vorstöße. Vor Müllers 4:0 legte er ein schönes Tänzchen hin, in der zweiten Halbzeit probierte er sich mit einem Distanzschuss. Note: 2. © getty 20/33 DAYOT UPAMECANO: Defensiv wie seine Nebenleute stabil, außerdem mit großem Anteil an zwei Treffern. Zu Lewandowskis 1:0 assistierte er direkt, im Vorfeld des 5:0 eroberte er erst den Ball und trieb ihn dann über das halbe Feld. Note: 1,5. © getty 21/33 LUCAS HERNANDEZ: Zwei Tage vor seinem Gerichtstermin in Madrid präsentierte er sich weitestgehend souverän und glänzte mit guter Spieleröffnung. Vor dem 1:5 verteidigte er den Torschützen Schick aber nicht energisch genug. Note: 3. © getty 22/33 ALPHONSO DAVIES: Machte wie gewohnt Dampf über die linke Seite und bereitete das 2:0 stark vor, nachdem er kurz davor gegen Schick gerettet hatte. Noch vor der Pause angeschlagen ausgewechselt. Note: 2. © getty 23/33 JOSHUA KIMMICH: Trieb das Spiel seiner Mannschaft aus dem Zentrum an und setzte wichtige Akzente. Das 1:0 leitete er mit einem Freistoß ein, das 2:0 mit einem überlegten Pass und das 3:0 mit einer Ecke. Note: 1,5. © getty 24/33 LEON GORETZKA: Etwas unauffälliger als Kimmich, aber immerhin mit einer direkten Torbeteiligung. Vor dem 5:0 spielte Goretzka einen Doppelpass mit dem Torschützen Gnabry. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 25/33 SERGE GNABRY: Zunächst eher unauffällig, dann aber mit seinen Treffern zum 4:0 und 5:0 innerhalb von nur zwei Minuten voll da. Note: 1,5. © getty 26/33 THOMAS MÜLLER: Mitte der ersten Halbzeit lieferte er sich erst eine Diskussion mit Lewandowski, dann war er an zwei Treffern direkt beteiligt. Das 3:0 machte er Müller-esque mit der Oberschenkel-Hinterseite selbst, das 4:0 legte er auf. Note: 2. © getty 27/33 LEROY SANE: Ging wie in den letzten Wochen von ihm gewohnt engagiert in die Zweikämpfe, wagte auch das eine oder andere Dribbling und schloss am öftesten aller Bayern-Spieler ab. In der 20. scheiterte er am Aluminium. Note: 2. © getty 28/33 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte zuletzt tatsächlich zwei Bundesligaspiele hintereinander nicht getroffen, holte das aber gleich in der 3. mit einem sehenswerten Hackentor nach. Später legte er das 2:0 nach. Note: 1,5. © getty 29/33 JOSIP STANISIC: Ersetzte schon in der 40. Minute den angeschlagenen Davies. Fiel anschließend weder negativ, noch positiv auf. Note: 3. © getty 30/33 MARCEL SABITZER: Kam zur Halbzeit für Goretzka und reihte sich problemlos ins funktionierende Bayern-Gerüst ein. In der 74. testete er Leverkusen-Keeper Hradecky mit einem Distanzschuss, kurz darauf mit toller Flanke auf Sane. Note: 3. © getty 31/33 KINGSLEY COMAN: Nach seiner Herz-Operation feierte er per Einwechslung sein Comeback. Die fehlende Spielpraxis war ihm noch anzumerken. Note: 3,5. © getty 32/33 JAMAL MUSIALA: Ersetzte Müller in der 63. und belebte das zuvor etwas eingeschlafene Offensivspiel des FC Bayern durchaus. Note: 3. © getty 33/33 OMAR RICHARDS: Kam per Einwechslung zu seinem dritten Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern. Keine Bewertung.

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Die Analyse

Leverkusen-Trainer Seone brachte im Vergleich zum 4:0-Sieg in Bielefeld drei neue Spieler: Bakker, Amiri und Paulinho rotierten für den spät von der ecuadorianischen Nationalmannschaft zurückgekehrten Hincapie, den mit Wadenproblemen kurzfristig ausgefallenenen Aranguiz sowie Adli in die erste Elf.

Bedeutete auch: Amiri bildete zusammen mit Demirbay eine sehr offensive Doppelsechs. Daraus zogen die mit der vollen Kapelle angetretenen Gäste in Durchgang eins auf brutale Art und Weise ihren Vorteil. Im Zentrum der Hausherren klafften riesige Lücken, die der FCB konsequent bespielte. Die Leverkusener Viererkette fand sich so teilweise in Unterzahlsituationen wieder. Die Abschlussstärke von Lewandowski, Gnabry und Co. tat ihr Übriges, zumal sich die Nagelsmann-Elf auch durch gezieltes Gegenpressing immer wieder in aussichtsreiche Schusspositionen brachte. Die erste Halbzeit war eine Machtdemonstration der Bayern - begünstigt durch teils fatale Zweikampfführung und unzureichende Rückwärtsbewegung.

Seoane stelle in der Pause folgerichtig um und brachte mit Tapsoba einen Verteidiger für Außenstürmer Paulinho. Die Leverkusener Defensive präsentierte sich in der Fünferkette deutlich gefestigter, allerdings schalteten die Münchner auch einige Gänge runter und verwalteten die klare Führung. Nagelsmann gab dann auch noch Ersatzspielern wie Sabitzer eine Chance. Auch Coman feierte nach wochenlanger Pause sein Comeback.

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Die Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong (64. Bellarabi), Kossounou, Tah, Bakker - Demirbay, Amiri - Diaby (64. Adli), Wirtz (79. Retsos), Paulinho (45. Tapsoba) - Schick (79. Alario)

FC Bayern: Neuer - Süle (72. O. Richards), Upamecano, Hernandez, Davies (40. Stanisic) - Kimmich, Goretzka (45. Sabitzer) - Gnabry, Müller (64. Musiala), Sane - Lewandowski (64. Coman)

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Lewandowski (4.), 0:2 Lewandowski (30.), 0:3 Süle (34.), 0:4 Gnabry (35.), 0:5 Gnabry (37.), 1:5 Schick (55.)

wird geladen

Historisch: Mit einem Fünf-Tore-Rückstand ging es für Leverkusen in der Bundesliga-Geschichte noch nie in die Halbzeit.

Historisch²: Erstmals führte Bayern in einem Bundesliga-Auswärtsspiel 5:0 zur Halbzeit. In München gab es das schon - unter anderem gegen den BVB in der Saison 2017/18 unter der Regie von Jupp Heynckes.

Der Star des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern)

Hatte zuletzt tatsächlich zwei Bundesliga-Spiele hintereinander nicht getroffen, holte das aber gleich in der 4. Minute mit einem sehenswerten Hackentor nach. Später legte er das 2:0 nach. Lewandowski ist und bleibt eiskalt.

Der Flop des Spiels: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Hatte Lewandowski beim 0:1 nicht auf dem Schirm, sah beim 0:3 sehr alt gegen Süle aus, vergaß Gnabry beim 0:4 in seinem Rücken vergessen und attackierte auch vor dem 0:5 nicht ausreichend. So wird es nichts mit dem Nationalteam.

Der Schiedsrichter: Sven Jablonski

Grunsolider Auftritt. Behielt in den wenigen hitzigen Situationen in Hälfte eins einen kühlen Kopf, musste angesichts der klaren Verhältnisse aber auch keine einzige Karte verteilen.