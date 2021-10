FC Bayern, News und Gerüchte: "Gibt keinen konkreten Plan" - Thomas Müller spricht über seine Zukunft

Thomas Müller hat in einem Interview über seinen Karriere-Plan und seine Zukunft beim FC Bayern München gesprochen. Für Julian Nagelsmann war die Aufgabe beim TSG Hoffenheim einfacher als beim deutschen Rekordmeister. Außerdem hat ein Abwehrspieler seinen Vertrag verlängert. Hier gibt es aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

Hier findet Ihr weitere News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Thomas Müller hat keinen Plan für seine Zukunft

Mit mittlerweile 32 Jahren ist Thomas Müller in München immer noch so wichtig wie eh und je, auch in der Nationalmannschaft hat er derzeit beste Chancen auf einen Stammplatz. Sein Vertrag bei den Bayern ist noch bis 2023 datiert. Wie geht es danach weiter?

"Es ist alles möglich, aber ich habe keinen konkreten Plan, so das ich wüsste: Okay, in drei Jahren beende ich meine Karriere, in vier Jahren versuche ich meine Trainerlizenz zu bekommen", erklärte Müller gegenüber ESPN. "Ich versuche mich auf mein Spiel jetzt zu konzentrieren. In der Zukunft ist dann alles möglich."

© footyheadline.com Schwarz oder weiß? Die Farbgebung bei den Sponsorenlogos soll noch unklar sein.

Eine Trainerkarriere hatte ihm Julian Nagelsmann im September in Aussicht gestellt: "Er kann unsere Vorgaben als verlängerter Arm unglaublich intelligent umsetzen. Er hat die Gabe zu coachen." Soweit denkt Müller aber nicht: "Mein Plan ist, immer daran zu denken, was das Beste für morgen ist. Wenn man zwei oder drei Jahre vorausplant - wenn man ehrlich zu sich selbst ist: Man kann zwar Pläne schmieden, aber das Leben läuft immer anders. Ich hatte keinen Karriereplan, ich wollte immer nur so gut wie möglich sein."

Er sei allerdings sehr stolz darauf, so lange für einen so großen Klub wie den FC Bayern München gespielt zu haben "und dass mein Körper und meine fußballerischen Fähigkeiten immer noch gut genug sind, um die größten erreichbaren Titel anzuvisieren."

FC Bayern, News: Julian Nagelsmann spricht über Druck in München

Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München hat seine Aufgabe beim FCB mit der Zeit in Hoffenheim verglichen und erklärt, warum Borussia Dortmund in den letzten Jahren im Meisterschaftskampf nicht mithalten konnte. Hier gelangt Ihr zur ausführlichen News.

© getty Julian Nagelsmann sieht beim Trainerjob des FC Bayern ganz besondere Schwierigkeiten.

FC Bayern, News: Reiner Calmund exklusiv: "Müller ist in seinem siebten Frühling"

Bayer Leverkusen und der FC Bayern München marschieren punktgleich vorne weg. Am Sonntag treffen die beiden Klubs im Spitzenspiel direkt aufeinander. Vor dem Duell (15.30 Uhr LIVE auf DAZN) spricht der frühere Leverkusen-Boss Reiner Calmund im exklusiven Gespräch mit SPOX und Goal über die Chancen gegen den Rekordmeister und erklärt, was die Werkself im Vergleich zur letzten Saison ausmacht.

Außerdem verrät der 72-Jährige, was ihn am aktuellen Höhenflug seines Ex-Klubs am meisten überrascht und gibt eine Einschätzung zu Shootingstar Florian Wirtz ab. Hier geht es zur Meldung.

FC Bayern verlängert mit Josip Stanisic

Der FC Bayern München hat mit Youngster Josip Stanisic langfristig verlängert. Wie der Verein am Freitag bestätigte, wurde das bis ursprünglich 2023 laufende Arbeitspapier des 21-Jährigen um zwei Jahre ausgedehnt.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir erneut ein Talent aus unserem FC Bayern Campus bei unseren Profis integrieren konnten und dass sich Josip so schnell etabliert hat. Er hat seinen Weg gemacht und ist eine tolle Verstärkung. Josip ist ein sehr verlässlicher Spieler, sehr zweikampfstark, sehr sicher am Ball und macht auch Druck nach vorne. Er drängt sich in jedem Training auf - genau so soll er weitermachen", wird Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der offiziellen Mitteilung zitiert.

Legendäre Typen: Die besten Bayern-Spieler bei FIFA 06 © imago images 1/24 In der Saison 2005/06 standen einige spätere Bayern-Stars am Anfang einer großen Karriere. Deshalb waren es die Routiniers, die bei FIFA 06 die höchste Gesamtstärke aufwiesen. Auch weit vorne: Ein Mega-Talent, dessen Karriere viel zu früh endete. © imago images 2/24 Platz 23: ANDREAS OTTL (damaliges Alter: 20, beim FC Bayern von 2005 bis 2011) - Gesamtstärke: 62. © imago images 3/24 Platz 22: ALI KARIMI (26, 2005 bis 2007) - Gesamtstärke 71. © imago images 4/24 Platz 20: MICHAEL RENSING (21, 2003 bis 2010) - Gesamtstärke 73. © imago images 5/24 Platz 20: MARTIN DEMICHELIS (24, 2003 bis 2011) - Gesamtstärke 73. © imago images 6/24 Platz 18: JENS JEREMIES (31, 1998 bis 2006) - Gesamtstärke 74. © imago images 7/24 Platz 18: ANDREAS GÖRLITZ (23, 2004 bis 2007 und 2009 bis 2010) - Gesamtstärke 74. © imago images 8/24 Platz 16: BASTIAN SCHWEINSTEIGER (21, 2002 bis 2015) - Gesamtstärke 76. © imago images 9/24 Platz 16: PAOLO GUERRERO (21, 2004 bis 2006) - Gesamtstärke 76. © imago images 10/24 Platz 15: HASAN SALIHAMIDZIC (28, 1998 bis 2007) - Gesamtstärke 80. © imago images 11/24 Platz 14: OWEN HARGREAVES (24, 2000 bis 2007) - Gesamtstärke 81. © imago images 12/24 Platz 13: BIXENTE LIZARAZU (35, 1997 bis 2004 und 2005 bis 2006) - Gesamtstärke 82. © imago images 13/24 Platz 11: MEHMET SCHOLL (34, 1992 bis 2007) - Gesamtstärke 84. © imago images 14/24 Platz 11: ROQUE SANTA CRUZ (23, 1999 bis 2007) - Gesamtstärke 84. © imago images 15/24 Platz 9: CLAUDIO PIZARRO (26, 2001 bis 2007 und 2012 bis 2015) - Gesamtstärke 85. © imago images 16/24 Platz 9: PHILIPP LAHM (21, 2002 bis 2003 und 2005 bis 2007) - Gesamtstärke 85. © imago images 17/24 Platz 8: MICHAEL BALLACK (28, 2002 bis 2006) - Gesamtstärke 86. © imago images 18/24 Platz 6: WILLY SAGNOL (28, 2000 bis 2009) - Gesamtstärke 87. © imago images 19/24 Platz 6: VALERIEN ISMAEL (31, 2005 bis 2008) - Gesamtstärke 87. © imago images 20/24 Platz 5: SEBASTIAN DEISLER (25, 2002 bis 2007) - Gesamtstärke 89. © imago images 21/24 Platz 4: LUCIO (27, 2004 bis 2009) - Gesamtstärke 90. © imago images 22/24 Platz 2: ROY MAKKAY (30, 2003 bis 2007) - Gesamtstärke 92. © imago images 23/24 Platz 2: ZE ROBERTO (31, 2002 bis 2006 und 2007 bis 2009) - Gesamtstärke 92. © imago images 24/24 Platz 1: OLIVER KAHN (36, 1994 bis 2008) - Gesamtstärke 93.

FC Bayern: Spielplan