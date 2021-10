FC Bayern: Hoffenheim für Nagelsmann "einfacher" als Trainerjob beim FCB

Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München hat seine Aufgabe beim FCB mit der Zeit in Hoffenheim verglichen und erklärt, warum Borussia Dortmund in den letzten Jahren im Meisterschaftskampf nicht mithalten konnte.

"Ehrlich gesagt ist es schwierig, einen erfolgreichen Klub zu übernehmen", sagte der 34-Jährige gegenüber der Funke Mediengruppe. Nagelsmann hatte die Bayern in diesem Sommer übernommen, zuvor war er in der Bundesliga Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim und ab 2019 von RB Leipzig.

"Wenn wir nicht Meister werden, wird auf dich mit dem Finger gezeigt: Da, der Erste, der es seit neun Jahren nicht geschafft hat", erklärte Nagelsmann. Sein Fazit: "Ich empfand es als einfacher, Hoffenheim auf einem Abstiegsplatz zu übernehmen und dann nach oben zu führen."

Dazu kommt, dass die Bayern unter Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick große Erfolge feiern konnten und in der Saison 2019/2020 das historische Sextuple gewannen. "Eine Belastung ist das für mich nicht. Aber nach so vielen Titeln entsteht in einem Verein auch ein gewisser Anspruch", gab Flicks Nachfolger zu. "Für mich ist wichtig, dass ich diesem Anspruch und auch der Ablöse gerecht werde." Die Bayern hatten Nagelsmann aus seinem Vertrag in Leipzig herausgekauft, die Ablöse soll dem Vernehmen nach bis zu 25 Millionen Euro betragen haben.

Pferdezüchter, Bauleiter, VIP-Betreuer: Die Bayern-Elf beim Scholl-Debüt © getty 1/17 Mehmet Scholl spielte insgesamt 15 Jahre für den FC Bayern München. Anlässlich seines 51. Geburtstages am 16. Oktober blicken wir auf die FCB-Aufstellung bei seinem Debüt bei Bayer 05 Uerdingen am 15. August 1992. © imago images 2/17 Die Bayern setzten sich souverän mit 3:0 gegen die Krefelder durch. Scholl stand über die volle Distanz auf dem Platz, steuerte aber keine Torbeteiligung bei. Am Ende reichte es für die Münchner nur zu Rang 2 hinter Bremen, Uerdingen stieg als 17. ab. © getty 3/17 TOR - RAIMOND AUMANN (von 1982 bis 1994 beim FC Bayern): War jahrelang die Nummer eins im Kasten der Münchner, Verletzungen am Knie verhinderten mehr Einsätze als seine 268. Ging mit Oliver Kahns Ankunft. Heute FCB-Fanbeauftragter. © getty 4/17 ABWEHR - OLIVER KREUZER (von 1991 bis 1997 beim FC Bayern): Spielte als Innenverteidiger 184-mal für den deutschen Rekordmeister, ehe er später Funktionär wurde. 2016 kehrte er als Geschäftsführer Sport zum KSC zurück. © getty 5/17 OLAF THON (von 1988 bis 1994 beim FC Bayern): Wurde auf Schalke groß und schoss den FCB mit 18 Jahren im DFB-Pokal ab. Vier Jahre später ging er nach München, um dort ebenfalls Stammspieler zu werden. Anschließend kehrte er in den Pott zurück. © getty 6/17 THOMAS HELMER (von 1992 bis 1999 beim FC Bayern): Kam aus Dortmund. Sein "Phantomtor" 1994 bleibt unvergessen. Holte in München drei Meisterschaften und den UEFA-Pokal. Zuletzt war er als Moderator tätig. © imago images 7/17 MITTELFELD - JAN WOUTERS (von 1991 bis 1994 beim FC Bayern): Absolvierte insgesamt 191 Spiele für die Münchner. Ging noch vor der Meisterschaft im Winter zur PSV. Nach seinem Karriereende vorrangig als Co-Trainer aktiv. Nun in Sittard. © imago images 8/17 MARKUS SCHUPP (von 1992 bis 1995 beim FC Bayern): Nach einem überzeugenden Jahr in Wattenscheid schnappte der Rekordmeister zu. In Lautern war er 1991 wie 1994 Meister geworden. Heute ist er VIP-Betreuer in der Allianz Arena. © imago images 9/17 JORGINHO (von 1992 bis 1995 beim FC Bayern): War einer der ersten Brasilianer, die an der Isar anheuerten. Zuvor spielte er in Leverkusen. Der Fluggrätschen-Spezialist machte 67 Spiele für den FCB. Nun Trainer in Brasilien. © getty 10/17 MEHMET SCHOLL (von 1992 bis 2007 beim FC Bayern): Acht Meistertitel, fünf Pokalsiege, den UEFA-Cup und die Champions League gewonnen. Bei dieser Sammlung lässt sich wahrlich von einer Legende sprechen. Als Trainer war er deutlich erfolgloser. © getty 11/17 MARKUS MÜNCH (von 1990 bis 1994 und 1996 bis 1998 beim FC Bayern): Zwischendurch für Leverkusen aktiv. Über Genua, Besiktas und Gladbach landete er 2003 bei Panathinaikos Athen, wo er das Double holte. Heute Pferdezüchter. © getty 12/17 STURM - BRUNO LABBADIA (von 1991 bis 1994 beim FC Bayern): Kam als Meister aus Lautern und erzielte in 82 Spielen 28 Tore. Nach drei Jahren war mit der Ankunft von Giovanni Trapattoni Schluss. Nun ein gefragter Trainer, zuletzt bei Hertha BSC. © imago images 13/17 ROLAND WOHLFAHRT (von 1984 bis 1993 beim FC Bayern): Wurde als Zweitliga-Torschützenkönig vom MSV verpflichtet und kam trotz großer Konkurrenz stets auf eine zweistellige Anzahl von Treffern. Heute arbeitet er als Bauleiter. © SPOX 14/17 Heute eher selten, unter Trainer Nagelsmann aber zumindest wieder teilweise praktiziert: Die Bayern liefen in einem 3-5-2-System auf. Für die Tore sorgten Thon (21.), Schupp (83.) und Helmer (86.). © imago images 15/17 EINWECHSELSPIELER - ROLAND GRAHAMMER (75. Minute für Wohlfahrt, von 1988 bis 1994 beim FC Bayern): Der Verteidiger machte 133 Spiele für die Münchner. Nach seinem Karriereende wurde er Spielerberater. © imago images 16/17 MAZINHO (86. Minute für Helmer, von 1991 bis 1995 beim FC Bayern): Wunschspieler von Jupp Heynckes. Schnell ließen seine Leistungen nach. Auch eine Leihe in seine Heimat Brasilien brachte keine Wende. Als Trainer ebenfalls nicht besonders erfolgreich. © imago images 17/17 TRAINER - ERICH RIBBECK (von 1992 bis 1993 beim FC Bayern): Der zweite Platz blieb seine beste Platzierung als Bundesliga-Coach. Nach knapp über einem Jahr musste er seine Koffer packen. Als Bundestrainer floppte er wenig später.

FC Bayern: BVB für Nagelsmann "immer ein Hauptkonkurrent"

Den zehnten Meistertitel in Folge könnte den Bayern der BVB streitig machen, derzeit liegt die Borussia in der Tabelle einen Zähler hinter dem Tabellenführer aus München. "Dortmund ist immer ein Hauptkonkurrent. Dort wird gut in den Kader investiert, sie haben gute Entscheidungsträger in einem äußerst emotionalen Klub", lobte Nagelsmann. "Das Gesamtpaket von der Kaderqualität und den Fans im Stadion macht es nie leicht, gegen sie erfolgreich zu spielen."

Trotzdem konnten die Bayern den schwarz-gelben Konkurrenten seit 2012 immer hinter sich halten. "Am Ende hat es aber in den vergangenen Jahren immer nur ein Verein geschafft, das hohe Niveau über die ganze Saison zu halten: der FC Bayern", erklärte Nagelsmann. Bei den anderen Klubs sei früher oder später immer eine Schwächephase gekommen, "weil die Spieler vielleicht noch zu jung sind oder nicht das Topklassenniveau haben."