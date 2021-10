FC Bayern, News und Gerüchte: Lionel Messi sieht Robert Lewandowski als Konkurrenten um Ballon d'Or

Lionel Messi sieht Robert Lewandowski als Konkurrenten um den Ballon d'Or. Holger Badstuber äußert sich zu einer möglichen Rückkehr nach München. Hier findet Ihr News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Messi sieht Lewandowski als Konkurrent

Lionel Messi sieht Robert Lewandowski bei der diesjährigen Weltfußballer-Wahl als ernstzunehmenden Konkurrenten an. "Lewandowski hatte eine großartige Saison", sagte der Superstar von Paris Saint-Germain gegenüber France Football auf die möglichen Titelträger angesprochen.

Allerdings stellte der Argentinier, der den Ballon d'Or bereits zum siebten Mal gewinnen könnte, klar, dass er zwei seiner drei Stimmen seinen PSG-Teamkollegen Neymar und Kylian Mbappe geben werde.

France Football wird den Ballon d'Or am 29. November vergeben. Aus der Bundesliga ist neben Lewandowski auch Erling Haaland von Borussia Dortmund nominiert.

FC Bayern, News: Badstuber spricht über Rückkehr

Holger Badstuber hat sich zu einer möglichen Rückkehr zum FC Bayern nach seinem Karriereende geäußert - in welcher Funktion auch immer. "Bayern München wird immer ein Teil meines Herzens sein, dem Klub werde ich immer verbunden sein. Ob in der Zukunft, wird sich zeigen", sagte Badstuber bei Sport1.

Der 32-Jährige erklärte allerdings, dass ein Karriereende noch "in weiter Ferne" liege. "Ich habe noch so viel Spaß, Fußball zu spielen. Ich will meine Zeit im Ausland noch weiter ausreizen, um weitere persönliche Entwicklungen zu machen und die Welt aus anderen Perspektiven zu sehen", so der Innenverteidiger.

Badstuber spielte von 2002 bis 2017 für den FC Bayern. Im Sommer zog es ihn vom VfB Stuttgart in die Schweiz zum FC Luzern, wo sein Vertrag 2022 ausläuft. In der laufenden Spielzeit absolvierte der Memminger bislang 12 Pflichtspiele für Luzern.

FC Bayern, News: Rummenigge schlägt Alarm

Der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat eine "Kurskorrektur" des in finanzielle Schieflage geratenen europäischen Vereinsfußballs gefordert. In einer Kolumne in der Welt am Sonntag sprach sich der frühere Nationalspieler eindringlich für "eine Rationalisierung des Fußballs" und ein "Financial Fair Play 3.0" aus.

© getty Karl-Heinz Rummenigge fordert ein "Financial Fair Play 3.0".

FC Bayern, Gerücht: Coutinho zu Newcastle?

Der frühere Münchner Philippe Coutinho könnte angeblich der erste namhafte Zugang des neureichen englischen Klubs Newcastle United werden. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Demnach soll es bereits vergangenen Sommer Kontakt zwischen Coutinhos Beratern und Vertretern des saudi-arabischen Konsortiums, das Newcastle United gekauft hat, gegeben haben.

Coutinho steht beim FC Barcelona noch bis 2023 unter Vertrag. In dieser Saison kam er bislang in sechs Pflichtspielen zum Einsatz.

