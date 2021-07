FC Bayern, News und Gerüchte: FCB-Talente vor Wechsel in der Bundesliga?

Zwei in der vergangenen Saison verliehene Spieler des FC Bayern könnten den Verein zur kommenden Saison endgültig verlassen. Beide haben offenbar keine Zukunft beim FCB. Derweil hielt Oliver Kahn seine erste Pressekonferenz als neuer Vorstandsvorsitzender ab. News und Gerüchte zu den Münchnern gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: Fein vor Wechsel in der Bundesliga?

Adrian Fein ist nach seiner Leihe zur PSV Eindhoven zurück beim FC Bayern, absolvierte gemeinsam mit dem restlichen Profikader die Leistungstests an der Säbener Straße. Dass der Mittelfeldspieler den Klub verlässt, scheint allerdings offenbar weiterhin wahrscheinlich.

Wie die Sport Bild berichtet, will der 22-Jährige den Klub auf der Suche nach Spielpraxis unbedingt verlassen, eine heiße Spur führe demnach zur Spielvereinigung Greuther Fürth, die sich nach dem Aufstieg in die Bundesliga weiter verstärken will.

Nachdem die Leihe in die Niederlande nur wenig erfolgreich verlief (viermal in der Startelf), könnte Fein den Verein nun endgültig verlassen. Zuvor hatte er jeweils ein Jahr auf Leihbasis für Jahn Regensburg und den Hamburger SV gespielt. Mit den Hanseaten verpasste er als Leistungsträger die Rückkehr in die Bundesliga knapp.

Fein stammt als gebürtiger Münchner aus der Bayern-Jugend, auf einen Profieinsatz kam er allerdings nicht. Stattdessen lief er 34-mal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga und 3. Liga auf.

© getty Zirkzees Leihe nach Italien war nicht von Erfolg gekrönt.

FC Bayern, Gerücht: Zirkzee wohl in Bundesliga und Schweiz begehrt

Mit Joshua Zirkzee steht ein weiterer Bayern-Youngster vor einer ungewissen Zukunft. Aufgrund der Vertragsverlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting ist er im FCB-Sturm nur die Nummer drei, bei seiner Leihe nach Parma (kein Tor) konnte er keine Pluspunkte sammeln.

Demnach deutet vieles darauf hin, dass sich die Wege erneut trennen. Nach Informationen von Sky gibt es neben einer Anfrage vom FC Basel außerdem Interesse innerhalb der Bundesliga am niederländischen Angreifer. Dieser habe noch keine Entscheidung getroffen, wolle jedoch in Deutschland bleiben. Aufgrund der mangelnden Einsatzchancen stehe er einem Wechsel überaus offen gegenüber.

Wie die TZ ergänzt, wolle der FC Bayern den 20-Jährigen im Idealfall gänzlich verkaufen und erhoffe sich dadurch Einnahmen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Parma besaß eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro, machte davon jedoch nach dem Abstieg keinen Gebrauch.

Beim FC Bayern besitzt Zirkzee noch einen Vertrag bis 2023, nach seinem Traumstart bei den Profis in der Rückrunde 2019/20 mit vier Treffern stagnierte die Entwicklung des groß gewachsenen Stürmers jedoch. Vor seiner Leihe nach Parma kam er in der Vorrunde auf vier Einsätze für die Drittligamannschaft des FCB (zwei Assists) sowie 81 Minuten in der Bundesliga.

FC Bayern: Drei Erkenntnisse von Oliver Kahns Antritts-PK als Vorstandsvorsitzender

FC Bayern, News: Kahn spricht über Coman und Goretzka

Der FC Bayern hat die neue Saison 2021/22 mit einer Pressekonferenz des neuen Führungsduos bestehend aus Vorstandsboss Oliver Kahn und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Herbert Hainer eröffnet. Dabei zeigte sich Kahn optimistisch, was eine Vertragsverlängerung der Leistungsträger Leon Goretzka und Kingsley Coman angeht. "Wir sind mit beiden Spielern in sehr, sehr guten Gesprächen."

Bezüglich der hohen Gehaltsforderungen sprach der ehemalige Weltklassekeeper jedoch Klartext: "Absolute Topspieler wollen dementsprechend bezahlt werden, da sind wir nicht naiv, das ist auch vollkommen in Ordnung. Bei uns gibt es eine Grenze, ganz klar definiert." Der FC Bayern habe "ein großartiges Paket anzubieten, sie haben immer die Chance, bei uns große Titel zu gewinnen und eine Ära mit zu prägen".

Weitere Aussagen von Kahn über die Situation im Tor, die hohen Ziele sowie die Erwartungen an Julian Nagelsmann gibt es hier. Außerdem sprach Hainer über die massiven Umsatzausfälle durch Corona.

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22