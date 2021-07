FC Bayern München: Drei Erkenntnisse von Oliver Kahns Antritts-PK als Vorstandsvorsitzender

Ein halbes Jahr früher als geplant trat Oliver Kahn (52) Anfang Juli die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München an. Am Montag erklärte er bei einer Pressekonferenz seine Visionen. Was blieb hängen? Drei Erkenntnisse.

Kahn sucht die Nähe zu den Fans des FC Bayern München

Auf die Frage nach der größten Herausforderung in seinem neuen Job sagte Kahn: "Kurzfristig: Die Zuschauer wieder in die Stadien zu bringen. Man sieht bei der EM, dass der Fußball von der Begeisterung lebt. Die Fans sind die Essenz." Diese Aussage steht exemplarisch für seinen ganzen Auftritt, bei dem er wieder und wieder auf die Fans zu sprechen kam. Einmal sagte er: "Wir wollen ein Weltklasse-Fan-Erlebnis bieten können. Damit beschäftigen wir uns Tag und Nacht."

Das letzte Heimspiel des FC Bayern vor Zuschauern stieg vor fast eineinhalb Jahren im März 2020 gegen den FC Augsburg. Seitdem blieb die Allianz Arena bei Auftritten des FC Bayern stets leer, was dem Klub laut Präsident Herbert Hainer Umsatzeinbußen in Höhe von 150 Millionen Euro einbrachte. Der Wunsch nach einer Fan-Rückkehr hat also nicht nur emotionale Gründe, sondern auch rationale.

Für die Freundschaftsspiele am 24. Juli gegen Ajax Amsterdam, am 28. Juli gegen Borussia Mönchengladbach und am 31. Juli gegen den SSC Neapel sind immerhin 1500 Zuschauer in der Allianz Arena zugelassen. Für das erste Bundesliga-Heimspiel am 2. Spieltag gegen den 1. FC Köln gibt es diesbezüglich noch keine Entscheidung, Hainer rechnet jedoch mit "deutlich mehr".

Kahn will die Anhänger unterdessen offenbar nicht nur zügig ins Stadion zurückholen, sondern auch intensiver in den Klub einbinden. So seien bei dem von ihm federführend erarbeiteten Strategie-Projekt "Ahead" für die künftige Ausrichtung des FC Bayern auch Fans involviert gewesen. Inwiefern und welche Fans, ließ er jedoch offen.

