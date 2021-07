FC Bayern: Pressekonferenz mit Oliver Kahn und Herbert Hainer heute im Liveticker

Der FC Bayern eröffnet die neue Saison 2021/22 mit einer Pressekonferenz des neuen Führungsduos bestehend aus Vorstandsboss Oliver Kahn und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Herbert Hainer. SPOX begleitet die PK für Euch im Liveticker.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Oliver Kahn und Herbert Hainer im Liveticker

14.12: Das war es.

14.11: Kahn über seinen EM-Favoriten: "Das ist ganz, ganz schwierig eine EM und den Ausgang zu prognostizieren. Mir gefallen von ihrer Mentalität her die Dänen ganz besonders gut. Die Spanier und Italiener spielen technisch auf höchsten Niveau."

14.09: Kahn über geimpfte Spieler: "Wir überlassen das jedem Spieler selbst."

14.08: Kahn über Ulreich und Nübel: "Ich habe mich mit Alexander unterhalten. Er war mit der Situation nicht zufrieden. Er ist in einem Alter, in dem es darum geht, Spielpraxis zusammeln. Er muss bei einem Klub spielen, der in der CL spielt und zeigen kann, dass er ein Keeper von internationaler Klasse ist. Was Klauseln anbelangt, sprechen wir natürlich nicht öffentlich."

14.05: Kahn über den Kader: "Es sind einige Spieler zurückgekommen wie Zirkzee oder Richards. Solche Spieler nehmen manchmal Entwicklungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Wir erwarten von Julian Nagelsmann, dass er solche Spieler auf das nächste Niveau bringt. Unser Kader ist im Moment sehr gut aufgestellt."

14.03: Kahn über Dunnarumma und Simon: "Ich schaue mir Spiele manchmal aus der Torwart-Perspektive an. Man muss damit rechnen, dass mal ein Fehler passiert, wenn man junge Spieler (wie Simon) einsetzt. Bei Dunnarumma ist es erstaunlich, auf welchem Niveau er spielt. Er ist richtig heiß, motiviert, er spiegelt den Spirit der italienischen Mannschaft:"

14.00: Kahn über Vertragsverlängerungen: "Wir sind in Gesprächen mit Goretzka und Coman. Top-Spieler, das ist die Grundlage, wollen dementsprechend bezahlt werden. Da sind wir nicht naiv. bei Alaba hat man aber gesehen, dass wir ab einem gewissen Punkt nicht mehr bereit waren, weiterzugehen. Wir stoßen nicht in Gehalts-Regionen vor, die nicht zum FC Bayern passen. Wir sind mit den beiden Spielern in sehr, sehr guten Gesprächen und wir sind optimistisch. Bei uns gibt es eine Grenze."

13.59: Kahn über Upamecano: "Wir erwarten, dass er die Leistungen aus Leipzig bringt. Wir beobachten ihn seit Jahren. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten absolut weiterhelfen kann."

13.57: Kahn über das Ziel CL-Titel: "Es ist absolut zu erreichen mit dem aktuellen Kader. Diese unglaubliche Erfolgskultur der Mannschaft ist unser Wettbewerbsvorteil. Bei PSG werden Unsummen investiert, aber es ist dort noch nicht gelungen, die CL zu gewinnen. Mir ist nicht bange."

13.56: Hainer über Transfers: "Der FC Bayern hat sich ausgezeichnet, dass er eine Balance aus sportlichem Erfolg und wirtschaftlicher Vernunft gut hinbekommt. Diesen Weg wird der FC Bayern weitergehen."

13.54: Kahn über den Campus: "Wir haben gesehen, dass ich jüngere Spieler aus dem Campus entwickelt haben - das beste Beispiel ist Musiala. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der Campus wird für uns in der Zukunft ein ganz wichtiger Faktor sein. Der Campus wird in der Zukunft eine ganz, ganz wichtige Rolle sein."

13.51: Kahn: "Man muss beim FC Bayern nicht alles umwerfen, nicht große Veränderungen anstreben. Ich bin jemand, der stark auf das Team setzt, Menschen mitnimmt, an Prozessen teilhaben lässt. Ich bin ein sehr - glaube ich - strategischer Mensch. Man muss nicht alles planen. Alleine der Prozess des Planens ist aber sehr, sehr wichtig. Beim Strategie-Projekt Ahead haben wir all unsere Mitarbeiter mitgenommen und die Fans involviert. Das zeigt, wo es hingeht. Man muss nicht aus dem FC Bayern was neues machen."

13.50: Hainer über die Fan-Rückkehr: "Wir sind in engem Austausch mit der Regierung und den Gesundheitsämtern. Wir gehen fest davon aus, dass wir zu Beginn der neuen Saison vor Fans spielen. Für die Freundschaftsspiel sind 1500 zugelassen. Wir rechnen damit, dass es zum Bundesligabeginn deutlich mehr sein werden. Es ist aber noch keine endgültige Entscheidung gefallen."

13.48: Kahn über seine Zukunft: "Wenn es mir Spaß macht, kann ich mir das vorstellen (20 Jahre in dem Job zu bleiben). Aber erstmal geht es darum, anzukommen - mit dem Vorteil, dass ich mich anderthalb Jahre gut vorbereiten konnte. Wir wollen hier ein Weltklasse-Fan-Erlebnis bieten können. Damit beschäftigen wir uns Tag und Nacht."

13.46: Kahn über die EM-Spieler: "Natürlich haben diese Spieler erstmal ihren verdienten Urlaub. Ich habe auch Enttäuschungen bei der Nationalmannschaft durchgemacht. So wie ich die Jungs kennengelernt habe, werden sie nicht so lange brauchen, mit diesen Enttäuschungen umzugehen. Es gehört zum Job eines Profis, mit Enttäuschungen umzugehen. Das ist Teil des Geschäfts. Gewinnen ist einfach, aber auch in der anderen Seite stabil zu bleiben, ist eine andere Herausforderung. Wir haben in der CL großes vor. Es bleibt nicht viel Zeit, über das Thema Nationalmannschaft nachzudenken."

13.43: Kahn über Nagelsmann: "Beim FC Bayern muss der Erfolg immer sehr, sehr schnell kommen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Nagelsmann den richtigen Trainer haben. Der FC Bayern ist sehr gefräßig, was seine Ambitionen angeht. Wir erwarten. dass er auch jüngere Spieler entwickelt und Spieler nach vorne, bringt, die wir vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten. Wir sind überzeugt, dass wir eine neue Ära angehen werden."

13.42: Hainer ergänzt: "Diese Ambitionen gelten auch für die Frauen-Mannschaft."

13.41: Kahn: "Wir wollen Weltklasse-Fußball zeigen mit internationale Topstars und den selbst ausgebildeten jüngeren Generationen. Zehnmal in Folge deutscher Meister zu werden, wäre etwas besonderes. Wir wollen international ganz, ganz vorne sein. Das wird keine einfache Geschichte. Ich bin überzeugt davon, das wir gut aufgestellt sind."

13.40: Hainer über Ziele: "Wir wollen den zehnten Titel holen. Wie wir das machen, kann der Oliver beantworten ..."

13.39: Hainer über Umsatzausfälle durch Corona: "Wir gehen von einem Umsatzverlust von 150 Millionen Euro aus in diesen eineinhalb Jahren."

13.37: Kahn über seine größte Herausforderung: "Kurzfristig: Die Zuschauer wieder in die Stadien zu bringen. Man sieht es bei der EM, von was der Fußball lebt: von der Begeisterung. Die Fans sind die Essenz. Wir haben aber eine ziemlich veränderte Fußballlandschaft im Vergleich zu anderthalb Jahren. Die finanzielle Lage vieler Klubs ist problematisch. Es ist sehr viel Bewegung im europäischen Fußball. Stichwort Financial Fairplay, Stichwort Salary Cap. Der sportliche Bereich ist aber der Kern der Sache. Wir klopfen uns nicht auf die Schulter und sagen: 'Oh wie großartig sind wir.'"

13.36: Kahn über die Fußstapfen Hoeneß und KHR: "Man muss nicht unbedingt in den Fußstapfen weiterlaufen. Man kann auch mal andere Wege gehen. Aber sie haben aus diesem Verein einen der weltbesten gemacht."

13.34: Jetzt Kahn: "Ein Klub wie der FC Bayern ist sehr, sehr komplex. Ich war überzeugt, es wird eine gewisse Zeit brauchen, um sich im neuen FC Bayern zurechtzufinden. Ich habe viele Dinge miterlebt, vor allem auch geprägt von der Pandemie. Es war wichtig, auf dem internationalen Parkett Kontakte zu knüpfen. Ich fühle mich wohl und bringe glaube ich das nötige Rüstzeug für diese Funktion habe."

13.33: Hainer: "Ich habe lange und intensive Gespräche mit ihm geführt. Ich bin absolut überzeugt, dass er der richtige Mann für die Zukunft des FC Bayern ist. Er hat sich in den vergangenen Jahren viele wirtschaftliche Fähigkeiten angeeignet."

13.31: Hainer über seine Eindrücke von Kahn: "Wir haben den Oliver Kahn gezielt ausgesucht. Kahn hatte jetzt eineinhalb Jahre Zeit, den neuen FC Bayern kennenzulernen. Die Zeit hat ihm sehr gut getan. Er hat alle verschiedenen Aspekte kennengelernt und eng mit Karl-Heinz Rummenigge zusammengearbeitet. Er hat intensiv an der Zukunft des FC Bayern gearbeitet. Er hat die Zeit gut genutzt und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

13.30: Kahn und Hainer sind da. Es geht los.

Vor Beginn:

Was steht auf der Agenda? Sicherlich die Transferpläne des FC Bayern, zu denen sich zuletzt schon Sportvorstand Hasan Salihamidzic geäußert hatte. Zudem dürfte auch Neu-Trainer Julian Nagelsmann ein Thema sein. Los geht's hier um 13.30 Uhr.

Vor Beginn:

Beim FC Bayern bricht dieser Tage eine neue Ära an. Zum 1. Juli hat Oliver Kahn das Zepter von Karl-Heinz Rummenigge als Chefs des Vorstands übernommen und wird heute seine Einstands-Pressekonferenz geben und dabei Rede und Antwort zu seiner ersten Saison als Chef stehen. An seiner Seite: Aufsichtsrats-Boss Herbert Hainer, der schon vor längerer Zeit das Amt von Uli Hoeneß übernommen hatte.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Pressetalk des FC Bayern mit Vorstandsboss Oliver Kahn und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats Herbert Hainer.

© getty Vorstandsboss Oliver Kahn eröffnet die neue Saison mit einer Pressekonferenz.

