FC Bayern, News und Gerüchte: Dayot Upamecano wohl doch bei Trainingsauftakt dabei

Der FC Bayern München kann beim Trainingsauftakt wohl doch auf Neuzugang Dayot Upamecano zurückgreifen. Außerdem: Lucas Hernandez musste sich einer Operation unterziehen und der Erstrundengegner für den DFB-Pokal steht fest. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

Zu den News und Gerüchten über den FC Bayern vom vergangenen Tag geht es hier entlang.

FC Bayern - Gerücht: Upamecano wohl beim Trainingsstart dabei

Der FC Bayern und RB Leipzig haben wegen Dayot Upamecano offenbar eine Einigung erzielt. Wie die Bild berichtet, wird der 22-Jährige bereits am Montag zum Leistungstest in München statt in Leipzig erscheinen.

Upamecanos Bayern-Vertrag galt ursprünglich erst ab Mitte Juli, weil das einst festgelegte Datum in der Ausstiegsklausel nicht geändert wurde. Deshalb wäre der Franzose trotz des beschlossenen Wechsels (42,5 Millionen Euro Ablöse) in Leipzig in die Saisonvorbereitung gestartet, weshalb er obendrein ein halbes Monatsgehalt (rund 200000 Euro) von den Roten Bullen bekommen hätte.

"Es wäre sicher für beide Vereine sinnvoller, wenn Dayot Upamecano nach der Sommerpause bei seinem neuen Klub in die Vorbereitung startet. Es ist aber richtig, dass dies durch die aktuelle Vertragskonstellation nicht gegeben ist", sagte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport von RB Leipzig, Anfang Juni in der Sport Bild und wies somit auf die kuriose Situation hin.

Dem Bericht zufolge wurde Upamecanos Vertrag in Leipzig nun vorzeitig aufgelöst. Bei der Übernahme des für den Zeitraum bis zum 15. Juli ausstehenden Gehalts sollen sich die Klubs ebenfalls auf eine gemeinsame Beteiligung geeinigt haben.

© getty Abwehrspieler Lucas Hernandez vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist erfolgreich am linken Knie operiert worden.

FC Bayern - News: Hernandez fehlt wochenlang

Lucas Hernandez ist erfolgreich am linken Knie operiert worden. Der französische Nationalspieler hatte sich während der EM einen Einriss des Innenmeniskus zugezogen.

"Er wird uns schon in wenigen Wochen wieder voll zur Verfügung stehen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, die Vereinsärzte "sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Operation". Der Innenverteidiger beginne demnach sofort mit den Rehabilitationsmaßnahmen.

Somit könnte Hernandez zum Bundesliga-Auftakt am 13. August bei Borussia Mönchengladbach wieder rechtzeitig fit sein.

FC Bayern - News: FCB muss im DFB-Pokal nach Bremen

In der ersten Runde des DFB-Pokals hat der FC Bayern den Oberligisten Bremer SV zugelost bekommen. Anschließend herrschte Begeisterung beim Gegner.

"Es ist einfach geil. Mega-Los", sagte Benjamin Eta, Trainer des Bremer SV, in der ARD: "Wir freuen uns auf ein cooles Spiel. Ich freue mich am meisten auf den Trainer. Das ist für mich der absolute Lieblingstrainer in der Bundesliga. Ich freue mich auf den Trainer und die Jungs auf die Spieler, gegen die sie spielen dürfen."

Der Bremer SV schrieb auf Instagram: "Hammer. Unglaublich. Was sollen wir sagen? Hammerlos für euch, FC Bayern." Man wünsche sich, dass die Bayern die erste Mannschaft mitbringen und brachte eine musikalische Untermalung ins Spiel: "Bringt ihr aber auch die Münchener Freiheit zur Halbzeit-Show mit?"

Die Münchner Band hatte 1985 mit dem Song "Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)" Berühmtheit erlangt. 2021 ist die Gruppe allerdings planmäßig auf Tour, falls es die Corona-Bedingungen zulassen.

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22