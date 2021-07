FC Bayern München: Reaktion auf Beleidigungen? Joshua Zirkzee leert Instagram-Seite

Joshua Zirkzee vom FC Bayern München hat seine Instagram-Seite komplett geleert und alle Inhalte gelöscht. Dieser Schritt ist wohl als Konsequenz auf Beleidigungen in den sozialen Medien nach seiner vergebenen Torchance beim Testspiel gegen Ajax Amsterdam (2:2) zu werten.

Der 20-jährige Stürmer aus den Niederlanden hatte freistehend vor dem Tor mit dem Abschluss so lange gewartet, bis Ajax-Abwehrspieler Perr Schuurs dazwischengrätschte. Die Szene ging viral und zog etliche Beleidigungen und spöttische Kommentare nach sich. Mit der Leerung seiner Instagram-Seite will Zirkzee Kritikern wohl die Plattform nehmen.

"Ich glaube, Joshua hat seinen Gegenspieler einfach nicht gesehen. Er wollte ihn dann locker reinschieben. Ich denke und hoffe, dass er in einem Pflichtspiel eine andere Seriosität in so einer Situation an den Tag legt", sagte Trainer Julian Nagelsmann. "Das hat er nicht mit Absicht gemacht. Ich werde nicht das Gespräch mit ihm suchen, weil er selbst weiß, dass er das besser lösen kann."

Für Zirkzee war es der erste Auftritt vor heimischem Publikum in der Allianz Arena nach seiner missglückten Leihe zu Parma.