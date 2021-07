FC Bayern München - Ajax Amsterdam 2:2 - Nagelsmann wartet auf ersten FCB-Sieg

Julian Nagelsmann wartet auch nach seiner Heimspiel-Premiere für Bayern München noch auf seinen ersten Sieg beim deutschen Rekordmeister. Einen Tag nach seinem 34. Geburtstag kam die C-Elf des neuen Trainers gegen den niederländischen Titelträger Ajax Amsterdam zu einem 2:2 (LIVETICKER zum Nachlesen).

FCB-Ersatzkapitän Eric Maxim Choupo-Moting (40.) und Abwehrtalent Tanguy Nianzou (48.) trafen für die Bayern. Zakaria Labyad (10.) und Victor Jensen (50.) waren für Ajax erfolgreich.

"Wir sind eine wild zusammengewürfelte Truppe gewesen heute, es war eine bessere A-Jugend auf dem Platz. Die Jungs haben das ordentlich gemacht. Wir haben schon besser gepresst, das 2:2 war gerecht", sagte Bayern-Torwart Sven Ulreich bei RTL.

"In der ersten Halbzeit hätten wir mehr Tore kriegen können, in der zweiten haben wir sehr gut gespielt und hatten einige hohe Ballgewinne, als die Etablierten noch drin waren. Insgesamt war das in Anbetracht des Kaders absolut in Ordnung", sagte Nagelsmann.

Wie beim 2:3 im ersten Test gegen den 1. FC Köln fehlten Nagelsmann 15 Profis, die bei der EM im Einsatz waren oder verletzt sind. Serge Gnabry, der als erster Turnierteilnehmer ins Training eingestiegen ist, saß auf der Tribüne - wie 8500 Fans, die erstmals seit März 2020 wieder zugelassen waren.

FC Bayern: Fans beleidigen Nagelsmann

Ein Teil dieser Fans beleidigte den Trainer bei dessen Heimspieldebüt. Eine Gruppe von höchstens 20 Anhängern in der Südkurve hinter dem Fanklub-Banner "Munich's Red Pride" und einem Löwen von 1860 München im Fadenkreuz rief mehrfach laut "Nagelsmann, du Sau, zurück zum TSV!", skandierten sie.

Nagelsmann war als Kind bekennender Fan des FC Bayern, spielte aber von 2002 bis 2007 beim TSV 1860 und arbeitete dort von 2008 bis 2010 auch als Jugendtrainer. Nagelsmann nahm die Beleidigungen gelassen: "Man kann nicht jeden im Leben glücklich machen. Es muss nicht jeder Applaus klatschen, dass ich beim Stadtrivalen war", sagte er.

"Ich habe das mitbekommen, so voll war es ja nicht", sagte Nagelsmann über die Rufe in der mit 8500 Zuschauern pandemiebedingt nur spärlich gefüllten Arena: "Ich kenne die Rivalitäten in der Stadt und im Fußball, aber ich bin kein großer Freund von Rivalitäten." Jeder dürfe rufen, was er wolle, ergänzte der 34-Jährige und betonte: "Wie man sich äußert, muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen. Du kannst nicht jeden glücklich machen. Gewisse Dinge musst du einfach abkönnen."

FC Bayern: Zirkzee vergibt spektakulär

Viele waren kurz vor der Pause schon zum Jubeln aufgesprungen, doch der zu lange zögernde Joshua Zirkzee ließ sich vor dem leeren Tor den Ball noch abluchsen (44.). "Ich glaube und hoffe, er wäre in einem Pflichtspiel ernsthafter an die Sache herangegangen. Er hat seine Sache bis dahin gut gemacht. Mit ihm reden muss ich nicht darüber, er weiß selbst, dass er den machen kann, dass er den machen muss. He did well before that. There's no need to speak to him about it, he knows himself that he could have done better", sagte Nagelsmann über die Szene anschließend.

Dayot Upamecano, der als neuer Abwehrchef als einziger aus dem Testkader für die Stammelf eingeplant ist, hatte Pech mit einem Lattenkopfball (47.). Nach einer guten Stunde wechselte Nagelsmann, der im 4-2-3-1 spielen ließ, alle zehn Feldspieler aus und ließ viele Talente ran. Keiner der Neuen war älter als 20.

Bis zum Pflichtspiel-Auftakt am 6. August mit dem Pokalspiel beim Fünftligisten Bremer SV stehen zwei weitere Tests an: Gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch und drei Tage darauf gegen den SSC Neapel.

