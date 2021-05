FC Bayern, News und Gerüchte - Lewandowski: "Schaue nicht nur bis zu meiner Nasenspitze"

Robert Lewandowski macht sich viele Gedanken um seine Mitmenschen. Außerdem: Joshua Kimmich hat David Alaba mit emotionalen Worten verabschiedet. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern München, News - Robert Lewandowski: "Schaue nicht nur bis zu meiner Nasenspitze"

Robert Lewandowski hat erklärt, dass er sich viele Gedanken rund um seine Mitmenschen macht. "Ich schaue nicht nur bis zu meiner Nasenspitze und denke, das war's. Die Probleme anderer Leute sind auch meine Probleme. Wenn man nur auf sich schaut, ist das Leben einfach", sagte der 32-Jährige gegenüber dem kicker.

Lewandowski versicherte außerdem: "Der Typ von damals und heute weist keine großen Unterschiede auf. Es spielt keine Rolle, wer du geworden und jetzt bist. Am wichtigsten ist, immer zu wissen, woher du kommst - und ich habe nie vergessen, woher ich komme."

Der polnische Stürmer zeigte in der Vergangenheit immer wieder sein soziales Herz. So spendet er, zusammen mit seiner Frau Anna, im März 2020 eine Million Euro, um in der Corona-Pandemie zu helfen.

"Sport ist meine Leidenschaft. Ein Leben ohne Sport kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich kann nicht akzeptieren, dass es auf dieser Welt Kinder gibt, die nicht Fußball spielen, Fahrrad fahren oder einfach spielen können. Jedes Kind hat doch das Recht zu spielen und Sport zu machen. Ich möchte, dass alle Kinder wissen, dass ihnen die Welt offen steht und sie für ihre Träume kämpfen sollen. Im Sport wie im Leben ist alles möglich", sagte er einst.

Seit 2014 ist der 32-Jährige zudem Botschafter des Kinderhilfswerks UNICEF.

FC Bayern München, News - Kimmich verabschiedet Alaba mit emotionalen Worten

Joshua Kimmich hat seinen langjährigen Teamkollegen David Alaba nach ihrem letzten gemeinsamen Spiel für den FC Bayern München, dem 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg am 34. Spieltag der Bundesliga, mit emotionalen Worten verabschiedet.

"David ist ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Er hat mir und meiner Familie hier in München ein Stück weit Heimat gegeben. Unsere Familien sind sehr, sehr eng. Das macht es für mich persönlich sehr schwer, dass er uns verlässt", sagte Kimmich.

FC Bayern München, News - Robert Lewandowski über Rekord: "Nicht davon zu träumen gewagt"

Robert Lewandowski kann die Dimensionen seines Torrekords der Bundesliga noch gar nicht fassen. "Die Bedeutung für mein späteres Leben kann ich noch nicht einschätzen. Schon der Moment mit 40 Treffern war etwas Besonderes. Es war für mich bisher einfach unvorstellbar gewesen, dass ich diese Marke erreichen könnte", sagte er dem kicker.

Der Pole hatte am letzten Spieltag beim 5:2 gegen Augsburg in der letzten Minute sein 41. Saisontor erzielt. Der alte Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 lag bei 40 Toren. "Ich habe nicht einmal davon zu träumen gewagt, dass man in einer Saison so viele Tore schießen kann", sagte der 32-Jährige.

Gleichzeitig zollte Lewandowski dem "Bomber" Müller Respekt. "Ich weiß, dass Gerd Müller eine historische Leistung gebracht hat, und ich habe allergrößten Respekt vor ihm. 1971/72 hat er diese Marke gesetzt. Es war damals eine andere Welt, ein anderer Fußball, eine andere Generation", so Lewandowski. Aber: "Nach knapp 50 Jahren haben wir mit dem FC Bayern und ich jetzt etwas Neues geschaffen und auch Geschichte geschrieben."

