Von Sahin bloßgestellt wollte er angeblich schon weg: Der heimliche BVB-Gewinner unter Niko Kovac

Der BVB lief Gefahr, einen Schlüsselspieler im Sommer zu verlieren. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet - und das hat auch mit Kovac zu tun.

Der 29. Januar diesen Jahres markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der abgelaufenen Saison von Borussia Dortmund und auch in der Geschichte von Gregor Kobel. Es war das letzte Champions-League-Spiel des BVB, ohne Niko Kovac an der Seitenlinie. Ein kalter Abend im Dortmunder Westfalenstadion. Der Gegner: Schachtar Donezk. Eigentlich eine Pflichtaufgabe.

Die Ereignisse in den Wochen zuvor warfen jedoch ihre Schatten auf das Spiel: Eine desaströse 1:2-Niederlage in Bologna hatte Nuri Sahin endgültig den Job gekostet, Interimstrainer Mike Tullberg übernahm kurfristig, im ersten Pflichtspiel in der Bundesliga setzte es ein 2:2 nach 2:0-Führung und langer Unterzahl gegen Werder Bremen.