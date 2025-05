"Nur wunderschöne Frauen" und die Uhr von Jose Mourinho: Einem einstigen Enfant Terrible von Inter Mailand winkt das größtmögliche Happy End

Vor 15 Jahren gewann Marko Arnautovic mit Inter Mailand "auf einem Trip" das Triple - ohne zu spielen. Schließt sich nun der Kreis?

Marko Arnautovic hatte im April 2009 gerade seinen 20. Geburtstag gefeiert, da stürzten sich Europas Topklubs auf das österreichische Wunderkind, den neuen Zlatan Ibrahimovic von Twente Enschede. Letztlich wechselte Arnautovic per Leihe zu Inter Mailand. Wie in einem "Vergnügungspark" habe er sich in seiner neuen Heimat gefühlt - und wie in einem Vergnügungspark hat er sich auch verhalten.