"Wenn Cristiano Ronaldo zu haben ist, werde ich nach Saudi-Arabien fliegen": Überraschende Rückkehr von CR7 nach Spanien?

Cristiano Ronaldo deutet an, dass das Kapitel Al-Nassr für ihn vorbei ist. Nun gibt es Interesse aus Spanien.

Raul Martin Presa, Präsident des spanischen Erstligisten Rayo Vallecano, hat mit einem Lachen erklärt, dass sein Klub an Cristiano Ronaldo interessiert ist. Der 40-jährige Starstürmer hatte in dieser Woche mit einem Post bei Social Media angedeutet, dass das Kapitel bei Al-Nassr in Saudi-Arabien für ihn vorbei sei - und deshalb gibt es Spekulationen, wohin sein Weg den Portugiesen im Sommer führen wird.