FC Bayern, News und Gerüchte - Rummenigge: Robert Lewandowski hat im Vergleich zu Gerd Müller "fußballerisch mehr zu bieten"

Bayern-Boss Karl Heinz Rummenigge schwärmt von Robert Lewandowski und sieht ihn mit Bundesliga-Rekordtorschütze Gerd Müller im Vorteil. Arminia Bielefelds Ritsu Doan erzählt von seinem Traum vom FC Bayern. Außerdem: Douglas Costa und Tiago Dantas verlassen den FC Bayern. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FCB - Lewandowski hat "fußballerisch mehr zu bieten" als Müller

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat mit dem polnischen Portal Wirtualna Polska über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Robert Lewandowski und Gerd Müller gesprochen. "Er war unglaublich. Mit null Chancen konnte er zwei Tore erzielen. Er lebte, um Tore zu erzielen", erzählte Rummenigge vom "Bomber der Nation". Lewandowski hingegen sei anders: "Er ist eher ein Teamplayer, der mehr in das Teamspiel involviert ist als Gerd, der der König des Strafraums war." Der Pole habe "aus fußballerischer Sicht" daher "mehr zu bieten".

Und sogar mehr als jeder andere Fußballer auf dieser Welt, ist sich Rummenigge sicher. Zwar besäße der Weltfußball "große Talente wie Kylian Mbappe - trotzdem ist Robert Lewandowski derzeit der beste Fußballer der Welt. Meiner Meinung nach ist er derzeit besser als Cristiano Ronaldo und Lionel Messi", so der 65-Jährige.

Am letzten Spieltag der Saison kann Lewandowski Müllers Rekord von 40 Toren in einer Saison knacken und sich endgültig unsterblich machen: Er steht vor dem Duell mit dem FC Augsburg (15.30 Uhr) ebenfalls bei 40 Toren. Was die Gesamtzahl der Buli-Tore angeht, hat Müller mit 365 Treffern aber immer noch einen haushohen Vorsprung.

Wobei: "Lewandowski, der in erstaunlicher körperlicher Verfassung ist, kann noch 4-5 Jahre auf höchstem Niveau spielen. Warum nicht beim FC Bayern? Robert ist wie ein Diamant", so Rummenigge. Er schloss das Interview mit den Worten: "Ich habe eine Bitte an Sie: Bitte sagen Sie dem polnischen Premierminister, dass Robert Lewandowski jetzt Polens bester Botschafter ist."

FC Bayern: Bielefelder Doan schwärmt vom FCB

Im Interview mit Sport1 sprach Bielefelds Ritsu Doan über seine Träume vom FC Bayern und der Champions League. "Seitdem ich in der Bundesliga spiele, habe ich aber auch den FC Bayern schätzen gelernt", antwortete der Japaner auf die Frage, welcher denn sein Lieblingsklub sei. "Ein großartiger Klub, der so viele überragende Erfolge gefeiert hat. Ich sagte bereits, dass es mein größtes Ziel ist, die Champions League zu gewinnen. Dafür muss ich eines Tages in einem Klub dieser Größenordnung spielen."

Generell sei es das Ziel des 22-Jährigen sich in einer der großen Ligen festzuspielen. "Ich konnte jetzt in einer der Top-5-Ligen Erfahrung sammeln. Ich würde gerne in der Bundesliga bleiben. Mein großes Ziel für die Zukunft ist, in der Champions League zu spielen und diese auch zu gewinnen. Um solch ein Ziel zu erreichen, muss ich zeigen, dass ich in einem absoluten Top-Team spielen kann", so Doan.

Costa und Dantas verlassen FC Bayern

Mittelfeldspieler Tiago Dantas und Flügelspieler Douglas Costa werden den FC Bayern München nach Saisonende verlassen. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

Costa, der bereits von 2015 bis 2017 für Bayern spielte, hatte der FCB im Oktober vergangenen Jahres von Juventus Turin ausgeliehen. Er wird von Juve in der kommenden Saison an seinen Heimatklub Gremio Porto Alegre verliehen. In 20 Pflichtspieleinsätzen für den FCB gelangen dem 31-maligen Nationalspieler nur ein Tor und drei Vorlagen.

Dantas war indes ebenfalls seit Oktober von Benfica ausgeliehen, die Kaufoption über 7,5 Millionen Euro zieht Bayern nun nicht. Der 20-jährige Portugiese war nur zweimal in der Bundesliga aufgelaufen, spielte zudem siebenmal für die zweite Mannschaft in der 3. Liga. In Lissabon hat Dantas noch Vertrag bis 2024.

"Douglas Costa und Tiago Dantas haben mit uns in dieser Saison die erneute Deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir möchten uns bei beiden herzlich bedanken und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Mitteilung zitiert.

Nur zwei überzeugten: Die gescheiterte "Loan Army" des FC Bayern © imago images 1/40 Der FC Bayern und seine "Loan Army" - das war in der Saison 2020/21 gelinde gesagt ein einziger Reinfall. Nur zwei von neun Spielern konnten ihre neuen Arbeitgeber von sich überzeugen. Der Rest hatte es schwer. Ein Überblick. © getty 2/40 ADRIAN FEIN: Spielt seit 2006 für den FC Bayern und wurde nach einer Saison bei der Reserve (2017/18) dreimal in Folge verliehen: Erst nach Regensburg, anschließend sehr erfolgreich zum HSV und im vergangenen Sommer nach Eindhoven. © imago images 3/40 Dort sah es zunächst recht ordentlich aus: Fein kam zwar hauptsächlich von der Bank, brachte es Ende des Jahres aber immerhin auf seinen ersten Assist und sein erstes Tor für die PSV. © getty 4/40 Auch deshalb berichtete De Telegraaf Anfang des Jahres noch davon, dass Trainer Roger Schmidt "sehr zufrieden" mit Feins Entwicklung sei und das Ziehen der Kaufoption "gut möglich" sei. © imago images 5/40 Doch dann kam alles anders: Nach dem Jahreswechsel stand Fein noch 2-mal in der Startelf und spielte ab Mitte März nur noch 20 Minuten. PSV gab nun bekannt, die Kaufoption in Höhe von 6 Mio. Euro nicht zu ziehen. © imago images 6/40 "Wir hatten uns von seiner Entwicklung hier etwas mehr erhofft und erwartet. Das hat aus mehreren Gründen nicht geklappt. Am Montag haben wir den Bayern mitgeteilt, dass wir seine Option nicht ziehen werden", sagte der technische Leiter John de Jong. © getty 7/40 MICHAEL CUISANCE: Im August 2019 wechselte der Mittelfeldspieler aus Gladbach an die Säbener Straße. 3 Startelfeinsätze in 11 Pflichtspielen für die Profis waren dem Franzosen zu wenig. Im Oktober ging's fast nach Leeds, dann aber zu Olympique Marseille. © getty 8/40 Cuisance, bis 2024 in München unter Vertrag, war zu Beginn unter Trainer Villas-Boas gesetzt und führte sich gut ein - auch weil OM stark in die Saison startete (6 Siege in Folge). © getty 9/40 Dann kamen Unruhen im Klub und Trainer Villas-Boas trat per Paukenschlag und eigenmächtig zurück. Unter Nachfolger Sampaoli war Cuisance nur Reservist, aber zweimal durch zwei späte Joker-Tore Matchwinner. © getty 10/40 Mitte März sprach Cuisance dann von einer "schwierigen Phase", aus der er nun herausgefunden habe. Aktuell habe er es "nicht verdient" bei Marseille zu bleiben, obwohl dies "mein Wunsch" sei. © getty 11/40 Doch die "schwierige Phase" hielt auch unter Sampaoli an: Mitte April saß Cuisance 3 Spiele in Folge nur auf der Bank, ehe er gänzlich aus dem Kader gestrichen wurde. © getty 12/40 France Football berichtet nun gar, dass der 21-Jährige aussortiert worden sei. Sampaoli sei über das mangelnde Engagement von Cuisance verärgert gewesen und habe ihn im Training als "zu egoistisch" bezeichnet. © getty 13/40 Somit wird die Zeit von Cuisance in Marseille nach der Saison enden, da OM unter den Voraussetzungen sicher nicht die Kaufoption in Höhe von 18 Mio. ziehen wird. Cuisance wird im Sommer vorerst nach München zurückkehren. Ausgang offen ... © getty 14/40 JOSHUA ZIRZKEE: Im Winter wechselte er aufgrund mangelnder Perspektive beim Rekordmeister auf eigenen Wunsch per Leihe zu Parma Calcio, das zum Saisonende eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro besitzt. © getty 15/40 Dass Parma diese zieht, ist aber spätestens nach dem feststehenden Abstieg vom Tisch. Diesen sollte Zirkzee eigentlich mit Toren verhindern, wie Rummenigge hoffte, doch daraus wurde beim besten Willen nichts. © getty 16/40 Zunächst setzte Zirkzee ein Hexenschuss zu, durch den er auch die U21-EM verpasste. Dann folgte eine Verletzung am Innenband. Saisonaus nach nur vier Pflichtspielen (108 Minuten) ohne Torbeteiligung. © getty 17/40 Wie geht es nun weiter? Zirkzee wird zunächst zum FCB zurückkehren. Jedoch droht der Reserve der Abstieg, in die Regionalliga wird er sicher nicht gehen wollen. Bei den Profis dürfte es neben Choupo-Moting und Lewandowski aber kaum Spielzeit geben. © getty 18/40 CHRISTIAN FRÜCHTL: Keeper Früchtl schlug den Weg zum 1. FC Nürnberg ein. Im Vorjahr, als Bayern II Meister der 3. Liga wurde, stand Früchtl 27-mal im Kasten. Sein Vertrag in München, wo er seit 2014 spielt, läuft noch bis 2022. © getty 19/40 In Nürnberg läuft es für den 21-Jährigen, der von Sportvorstand Hecking als "der talentierteste und beste deutsche Torwart in seiner Altersklasse" bezeichnet wurde, bescheiden. Früchtl verlor das Duell um die Nummer eins gegen Christian Mathenia ... © imago images 20/40 ... und spielte noch keine Sekunde. "Wir sind davon ausgegangen, dass er die Nummer eins werden kann. Ansonsten wäre er nicht gewechselt", sagte Früchtls Berater Christian Rößner zu SPOX und Goal. "Das war im Sommer von allen Seiten anders angedacht." © getty 21/40 Besonders ärgerlich: Früchtl hätte wohl ins Ausland gehen können und wäre dort die Nummer eins gewesen. Seine Rückkehr nach München im Sommer steht fest. Berater Rößner: "Wir gehen alle davon aus, dass er für die Saison dann auch in München bleibt." © getty 22/40 OLIVER BATISTA-MEIER: Auch der Deutsch-Brasilianer, 2018 mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet, kam in München vor allem in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Durfte im Mai 2020 gegen Düsseldorf für zwölf Minuten sein BL-Debüt feiern. © getty 23/40 Im Sommer wechselte er per einjährige Leihe zum niederländischen Erstligisten SC Heerenveen. Dort lief es anfangs ideal für ihn: In den ersten acht Spielen stand er in der Startelf (1 Tor, 2 Assists). © imago images 24/40 Doch danach folgte eine Delle. Eine Coronainfektion setzte ihn für fast vier Wochen außer Gefecht. In der Folge hatte er große Schwierigkeiten. Von 20 Pflichtspielen in 2021 kam er nur noch zu vier Kurzeinsätzen (40 Minuten Spielzeit). © imago images 25/40 In den vergangenen beiden Ligaspielen stand Batista Meier nicht mal mehr im Kader. Auch die Leihe des so aufregenden Offensivmannes ist ein Reinfall geworden. © getty 26/40 LARS LUKAS MAI: Mai kam 2014 als 14-Jähriger in die Nachwuchsabteilung des FCB und gewann 2017 die Fritz-Walter-Medaille in Bronze (U17). Wichtiger Bestandteil bei den Meistertiteln der Reserve in der Regionalliga und der 3. Liga. © getty 27/40 Der 21-Jährige, dessen Vertrag beim FCB bis 2023 läuft, wurde an Darmstadt 98 ausgeliehen - und erarbeitete sich dort direkt einen Stammplatz. Verletzungsbedingt verpasste Mai zwar drei Spiele und auch die Vorrunde der U21-EM. © getty 28/40 Doch nach seinem Comeback ist er abermals gesetzt bei den Lilien und wird wohl auch mit zur U21-EM-Endrunde fahren. Den Klassenerhalt hat er mit den Lilien mittlerweile eingetütet - und wie geht's weiter? © getty 29/40 "Mein Berater lässt mich da erstmal raus", sagte er Mitte April. Einen Verbleib in Darmstadt schloss er nicht aus: "Das ist auch eine Option. Ich halte mir alle Optionen offen." © getty 30/40 Zunächst wurde er vor wenigen Tagen vom SVD vor dem letzten Saisonspiel verabschiedet. Weil er seinen Vertrag beim FC Bayern vor der Leihe bis 2023 verlängert hat, scheint ein dauerhafter Verbleib beim SVD unwahrscheinlich. Aber eine weitere Leihe? © getty 31/40 CHRIS RICHARDS: Der Verteidiger schloss sich in der Winterpause der TSG Hoffenheim an. Bei den Kraichgauern sollte er bis Saisonende Spielpraxis sammeln, eine Kaufoption existierte nicht. © getty 32/40 Und das in weiser Voraussicht der Bayern: Unter Sebastian Hoeneß war Richards sofort Stammspieler und stand in bis dato 12 BL-Spielen in der Startelf, die anderen Spiele verpasste er aufgrund von Blessuren. © getty 33/40 Richards wird auch im Saisonfinale aussetzen müssen. Fraglich, ob er noch einmal für die TSG auflaufen wird. Hoffenheim würde ihn gerne ein weiteres Jahr ausleihen, Richards hat bei Bayern noch Vertrag bis 2023. © getty 34/40 LEON DAJAKU: Der Offensivspieler gehörte zum Kern der Reserve-Meistermannschaft in der 3. Liga. Flick belohnte ihn darüber hinaus mit drei Einsätzen bei den Profis. In der Winterpause wurde der 19-Jährige an Union Berlin verliehen. © getty 35/40 Bei den Eisernen soll er bis 2022 lernen, anschließend besitzt Union eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Bisher reichte es aber dank Verletzungspechs nur zu zwei Kurzeinsätzen, weshalb bereits über einen vorzeitigen Leih-Abbruch spekuliert wurde. © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images 36/40 SARPREET SINGH: Stichwort Leih-Abbruch. Singh kam 2019 aus seiner Heimat Neuseeland zu den Amateuren des FCB. Unterschrieb in München einen Vertrag bis 2022 und durfte unter Kovac Teile der Profi-Vorbereitung mitmachen. Schlug beim FCB II voll ein. © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images 37/40 Singh kam unter Coach Sebastian Hoeneß auf 14 Torbeteiligungen in 22 Pflichtspielen. Dann sollte der nächste Schritt bei Zweitligist Nürnberg folgen. Daraus wurde aber nichts. © imago images / Sascha Janne 38/40 Singh kam nur zu Kurzeinsätzen, verabschiedete sich dann in heimische Gefilde, um private Angelegenheiten zu klären und saß dann zwei Wochen in Corona-Quarantäne. © getty 39/40 Nach seiner Rückkehr dann überraschend gesetzt, aber ohne zu überzeugen. Singh drängte im Januar auf einen Leih-Abbruch, weil er nicht zur neu eingeschlagenen defensiven Spielweise des Klubs passte. © getty 40/40 Zurück bei den Bayern II wartete der knallharte Abstiegskampf auf ihn. Seit April hat Singh den "kleinen Bayern" mit drei Toren drei Remis gerettet. Dennoch droht der Abstieg.

FC Bayern vs. FC Augsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Hansi Flick und Markus Weinzierl ihre Mannschaften aufs Feld schicken.

FC Bayern : Neuer - Pavard, J. Boateng, Hernandez, Davies - Martinez, Alaba - L. Sane, T. Müller, Coman - Lewandowski

: Neuer - Pavard, J. Boateng, Hernandez, Davies - Martinez, Alaba - L. Sane, T. Müller, Coman - Lewandowski FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Oxford, Gouweleeuw, Iago - R. Khedira - Moravek - Caligiuri, M. Richter, Hahn - Niederlechner

