Der FC Bayern München muss im Topspiel des 11. Spieltages am heutigen Samstagabend bei Union Berlin antreten. Hier gibt es das Spiel für Euch im Liveticker.

Bundesliga: Union Berlin gegen Bayern München heute im Liveticker - Vor Beginn

Das Heimspiel der Eisernen in der vergangenen Saison gewann Bayern übrigens mit 2:0. Robert Lewandowski und Benjamin Pavard erzielten am 17. Mai die Tore für den Rekordmeister.

Der FC Bayern muss Medienberichten zufolge kurzfristig auf Niklas Süle verzichten. Dafür ist Stürmer Robert Lewandowski wieder mit von der Partie, bei Corentin Tolisso entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig. Union Berlin muss auf weiterhin auf Max Kruse verzichten, Robert Andrich fehlt rotgesperrt.

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Union Berlin - Bayern München. Das Topspiel am 11. Spieltag der Bundesliga wird um 18.30 Uhr an der Alten Försterei angepfiffen.

© getty

Bundesliga live: Union Berlin - FC Bayern heute im TV und Livestream

Sky zeigt das Spiel zwischen Union und Bayern live und in voller Länge. Sky besitzt in dieser Saison die Rechte an allen Samstagsspielen. Ihr könnt das Spiel ab 17.30 Uhr im TV oder via Sky Go per Livestream sehen. Kai Dittman kommentiert.

Bundesliga heute: Voraussichtliche Aufstellungen von Union und Bayern

So könnten die Aufstellungen beider Teams heute aussehen:

Union: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Gießelmann - Prömel, Grießbeck - Ryerson, Ingvartsen - Becker, Awoniyi

Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Gießelmann - Prömel, Grießbeck - Ryerson, Ingvartsen - Becker, Awoniyi Bayern: Neuer - Pavard, Richards, Süle, Alaba - Goretzka, Roca - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Zahlen und Fakten zu Union und Bayern

Union Berlin hat in der laufenden Saison bislang erst zweimal verloren. Dazu gab es drei Unentschieden und vier Siege.

34 Tore haben die Bayern in dieser Saison erzielt, das ist Ligabestwert. Mit zwölf Buden Rückstand folgen dahinter schon die Eisernen, die sich Platz 2 mit Dortmund teilen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag